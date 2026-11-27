Tormentas de Thanksgiving dejan a millones sin luz y amenazan el suministro de agua en Estados Unidos
Publicado el 26/11/2026 a las 19:41
Las tormentas que azotan Estados Unidos durante Thanksgiving provocaron una cadena de afectaciones que amenaza con complicar las celebraciones de millones de familias.
En Maryland, cerca de Washington D.C., las autoridades solicitaron a 1.9 millones de usuarios limitar el consumo de agua, mientras los apagones y las interrupciones aéreas aumentaban en distintas regiones del país.
La Comisión Sanitaria Suburbana de Washington (WSSC Water) emitió una alerta para los residentes de Montgomery y Prince George's, luego de que dos plantas de filtración registraran problemas operativos relacionados con las interrupciones eléctricas.
Aunque la compañía aseguró que el agua continúa siendo segura para el consumo, pidió utilizarla exclusivamente para actividades esenciales como medida preventiva ante posibles dificultades para mantener la producción.
Tormentas en Estados Unidos: millones de personas reciben alerta por agua
Estados Unidos: Tormenta afecta suministro de agua de 1,9 millones de usuarios en suburbios de Washington
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— Diario Correo (@diariocorreo) November 26, 2026
La advertencia de WSSC Water responde a las interrupciones intermitentes del suministro eléctrico que afectan el funcionamiento constante de sus instalaciones de tratamiento y distribución.
La empresa pidió a sus clientes evitar actividades que impliquen un consumo elevado, como lavar automóviles, regar jardines o realizar tareas domésticas que puedan posponerse.
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La situación resulta especialmente delicada porque afecta a una región densamente poblada, donde miles de familias se preparaban para celebrar Thanksgiving y recibir invitados en sus hogares.
La compañía aclaró que no se trata de una declaración de agua contaminada ni de un corte generalizado, sino de una solicitud preventiva para proteger las reservas disponibles.
Apagones en Estados Unidos: estos son los estados más afectados[caption id="attachment_1701678" align="alignnone" width="1200"] Tormentas en Estados Unidos: millones de personas reciben alerta por agua. Foto Efe[/caption]
El impacto de las tormentas también se reflejó en el suministro eléctrico nacional. Alrededor de las 16:30 horas del este, más de 840,000 clientes permanecían sin electricidad, según PowerOutage.
Pensilvania encabezaba la lista con 181,860 usuarios afectados, seguida de Maryland, con 173,257; Virginia, con 167,307; Misuri, con 116,346, y Nueva Jersey, con 97,819.
En Misuri, las nevadas provocaron cierres de carreteras y complicaciones para los equipos de emergencia. Las autoridades advirtieron que algunas comunidades de St. Louis podrían permanecer sin electricidad durante varios días.
Nueva Jersey y Nueva York también declararon emergencias ante las condiciones meteorológicas, mientras los pronósticos advertían que las precipitaciones y las bajas temperaturas continuarían afectando distintas zonas.
Vuelos cancelados y retrasados complican los viajes de Thanksgiving
El transporte aéreo tampoco escapó de las consecuencias. FlightAware reportaba 420 vuelos cancelados y 1,960 retrasados con origen o destino en Estados Unidos durante el periodo del reporte.
El Aeropuerto Internacional de Baltimore encabezaba las afectaciones con 47 cancelaciones. Le seguían John F. Kennedy, en Nueva York, con 35, y Logan, en Boston, con 24.
También registraban cancelaciones el aeropuerto Reagan National de Washington, con 22, y LaGuardia, en Nueva York, con 20.
Las afectaciones llegan durante una de las temporadas de mayor movilidad del país. Las tormentas amenazan con alterar reuniones familiares y conexiones aéreas en una jornada especialmente importante para millones de viajeros.
¿Dónde hay alertas meteorológicas y qué pueden hacer los viajeros?
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió sobre tormentas e inundaciones en la costa este, particularmente en Washington, Nueva York y Maryland.
En el oeste, California y el estado de Washington enfrentaban lluvias y nevadas, mientras Arizona, Nuevo México y Texas recibían alertas por posibles heladas.
Las autoridades también recomendaron mantenerse atentos a los avisos locales, especialmente ante el riesgo de inundaciones, carreteras congeladas y nuevos cortes eléctricos.
Para quienes todavía tienen desplazamientos pendientes, consultar el estado de los vuelos y revisar las condiciones de las carreteras puede evitar contratiempos durante las celebraciones.
Fuente: Efe