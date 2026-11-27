Las tormentas que azotan Estados Unidos durante Thanksgiving provocaron una cadena de afectaciones que amenaza con complicar las celebraciones de millones de familias.

En Maryland, cerca de Washington D.C., las autoridades solicitaron a 1.9 millones de usuarios limitar el consumo de agua, mientras los apagones y las interrupciones aéreas aumentaban en distintas regiones del país.

La Comisión Sanitaria Suburbana de Washington (WSSC Water) emitió una alerta para los residentes de Montgomery y Prince George's, luego de que dos plantas de filtración registraran problemas operativos relacionados con las interrupciones eléctricas.

Aunque la compañía aseguró que el agua continúa siendo segura para el consumo, pidió utilizarla exclusivamente para actividades esenciales como medida preventiva ante posibles dificultades para mantener la producción.

Tormentas en Estados Unidos: millones de personas reciben alerta por agua

Estados Unidos: Tormenta afecta suministro de agua de 1,9 millones de usuarios en suburbios de Washington https://t.co/XoPPhFQRqx — Diario Correo (@diariocorreo) November 26, 2026

La advertencia de WSSC Water responde a las interrupciones intermitentes del suministro eléctrico que afectan el funcionamiento constante de sus instalaciones de tratamiento y distribución.

La empresa pidió a sus clientes evitar actividades que impliquen un consumo elevado, como lavar automóviles, regar jardines o realizar tareas domésticas que puedan posponerse.

La situación resulta especialmente delicada porque afecta a una región densamente poblada, donde miles de familias se preparaban para celebrar Thanksgiving y recibir invitados en sus hogares.

La compañía aclaró que no se trata de una declaración de agua contaminada ni de un corte generalizado, sino de una solicitud preventiva para proteger las reservas disponibles.