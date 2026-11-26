Más de 1.500 vuelos resultan afectados

Apagones dejan a miles sin electricidad

Declaran emergencia por condiciones meteorológicas adversas

Tormentas golpean en Thanksgiving. Las fuertes tormentas que azotan a Estados Unidos este jueves, 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), han afectado a más de 1.500 vuelos y dejado sin electricidad a casi 639.000 clientes.

Las condiciones meteorológicas adversas golpean al país en uno de los festivos más importantes del año, marcado por un tráfico aéreo récord y alertas de inundaciones, nevadas y fuertes vientos.

Según informó la agencia EFE, hasta el mediodía del este de Estados Unidos se registraban casi 400 vuelos cancelados y otros 1.150 con retrasos, de acuerdo con el portal especializado FlightAware.

La situación también ha provocado declaraciones de emergencia en Nueva York y Nueva Jersey, además de la suspensión de actividades tradicionales relacionadas con la celebración.

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El aeropuerto de Baltimore encabezaba la lista de terminales aéreas con mayores afectaciones, al registrar 46 cancelaciones hasta el mediodía.

Le seguían el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, con 35 cancelaciones, y el aeropuerto Logan de Boston, con 22.

Por su parte, el aeropuerto Reagan National de Washington D.C. y LaGuardia de Nueva York contabilizaban 19 cancelaciones cada uno, según FlightAware.

Las interrupciones ocurren en medio de una temporada de viajes que el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, calificó como el “Super Bowl de los viajes por aire”.

Tormentas dejan a más de 600.000 clientes sin electricidad

Los fenómenos meteorológicos también provocaron apagones en diferentes regiones del país, con casi 639.000 clientes afectados, según datos del portal PowerOutage recogidos por EFE.

Virginia encabezaba la lista con 220.046 usuarios sin electricidad, seguido por Misuri, con 147.216, y Maryland, con 96.343.

Pensilvania registraba 44.070 clientes afectados, mientras que Carolina del Norte contabilizaba otros 34.108 usuarios sin suministro eléctrico.