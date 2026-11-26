Tormentas golpean a EE.UU. en Thanksgiving: más de 1.500 vuelos afectados y 600.000 clientes sin luz
Publicado el 26/11/2026 a las 12:55
- Más de 1.500 vuelos resultan afectados
- Apagones dejan a miles sin electricidad
- Declaran emergencia por condiciones meteorológicas adversas
Tormentas golpean en Thanksgiving. Las fuertes tormentas que azotan a Estados Unidos este jueves, 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), han afectado a más de 1.500 vuelos y dejado sin electricidad a casi 639.000 clientes.
Las condiciones meteorológicas adversas golpean al país en uno de los festivos más importantes del año, marcado por un tráfico aéreo récord y alertas de inundaciones, nevadas y fuertes vientos.
Según informó la agencia EFE, hasta el mediodía del este de Estados Unidos se registraban casi 400 vuelos cancelados y otros 1.150 con retrasos, de acuerdo con el portal especializado FlightAware.
La situación también ha provocado declaraciones de emergencia en Nueva York y Nueva Jersey, además de la suspensión de actividades tradicionales relacionadas con la celebración.
Tormentas golpean en Thanksgiving: Estos son los aeropuertos más afectados en Thanksgiving
El aeropuerto de Baltimore encabezaba la lista de terminales aéreas con mayores afectaciones, al registrar 46 cancelaciones hasta el mediodía.
Le seguían el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, con 35 cancelaciones, y el aeropuerto Logan de Boston, con 22.
Por su parte, el aeropuerto Reagan National de Washington D.C. y LaGuardia de Nueva York contabilizaban 19 cancelaciones cada uno, según FlightAware.
Las interrupciones ocurren en medio de una temporada de viajes que el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, calificó como el “Super Bowl de los viajes por aire”.
Tormentas dejan a más de 600.000 clientes sin electricidad
Los fenómenos meteorológicos también provocaron apagones en diferentes regiones del país, con casi 639.000 clientes afectados, según datos del portal PowerOutage recogidos por EFE.
Virginia encabezaba la lista con 220.046 usuarios sin electricidad, seguido por Misuri, con 147.216, y Maryland, con 96.343.
Pensilvania registraba 44.070 clientes afectados, mientras que Carolina del Norte contabilizaba otros 34.108 usuarios sin suministro eléctrico.
Tormentas golpean en Thanksgiving: Alertan por inundaciones, nevadas y fuertes vientos
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que las condiciones adversas continuarán afectando a diferentes regiones de Estados Unidos.
El organismo alertó que “una fuerte tormenta costera provocará vientos intensos, lluvias torrenciales e inundaciones costeras de gran magnitud” a lo largo de la costa este hasta el viernes.
También se pronostican tormentas en California y Washington, con nevadas en zonas montañosas, fuertes vientos, inundaciones costeras y alto oleaje hasta la próxima semana.
Las alertas de congelamiento abarcan incluso estados fronterizos con México, como Arizona, Nuevo México y Texas, donde también se esperan tormentas eléctricas y lluvias intensas.
El NWS advirtió que las zonas urbanas, carreteras, pequeños arroyos y áreas bajas son especialmente vulnerables a las inundaciones repentinas.
Posponen histórico desfile de Thanksgiving en Nueva York
Las condiciones meteorológicas obligaron a declarar emergencias en Nueva York y Nueva Jersey.
De acuerdo con EFE, por primera vez en sus 100 años de historia, el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy's fue pospuesto hasta el sábado.
En California, las autoridades también solicitaron a la población mantenerse alerta, después de que una marejada destruyera parte del muelle de Pacifica, al sur de San Francisco.
Tormentas coinciden con tráfico aéreo récord
La Administración Federal de Aviación (FAA) había pronosticado más de 417.000 vuelos durante el periodo festivo de Thanksgiving, el mayor tráfico aéreo en 16 años.
Además, la Asociación Americana del Automóvil (AAA) estima que 81,5 millones de estadounidenses viajarán al menos 80 kilómetros desde sus hogares durante estas celebraciones.
Las tormentas complican así los desplazamientos de millones de personas en una de las temporadas de mayor movilidad en Estados Unidos.