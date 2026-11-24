Millones de personas podrían enfrentar uno de los Thanksgiving más complicados de los últimos años. Una poderosa tormenta amenaza con alterar los planes de viaje y las celebraciones familiares en Estados Unidos.

El sistema meteorológico avanzará por el este del país entre el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre, con lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y posibles inundaciones costeras.

El Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA advirtió sobre condiciones peligrosas para quienes viven en comunidades costeras o tienen previsto viajar durante Thanksgiving.

La preocupación aumenta porque la tormenta podría intensificarse hasta convertirse en un fenómeno conocido como ciclón bomba, si su presión central disminuye rápidamente.

Tormenta de Thanksgiving: ¿qué estados podrían sufrir inundaciones?

For millions, this will likely be one of the rainiest Thanksgiving Days in recent memory. A major nor'easter storm is forecast to bring soaking, windy weather to much of the eastern third of the country over the next couple of days, forecasters said. https://t.co/psLdqrLQGE 📸: USA TODAY Network — USA TODAY (@USATODAY) November 24, 2026

Las zonas más expuestas incluyen Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y distintas comunidades del noreste estadounidense. Los fuertes vientos, el oleaje y las mareas elevadas podrían provocar inundaciones y erosión en las playas.

De acuerdo con AccuWeather, las comunidades ubicadas en islas barrera y terrenos de baja altitud podrían experimentar inundaciones costeras moderadas o severas durante uno o dos ciclos de marea alta.

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El pronóstico contempla acumulaciones de lluvia de entre una y cuatro pulgadas en las Carolinas y la región del Atlántico Medio. En el sur de Nueva Inglaterra podrían registrarse entre una y dos pulgadas.

Las precipitaciones también representan un riesgo para calles, carreteras y zonas con drenaje deficiente. Algunas comunidades podrían experimentar inundaciones repentinas que compliquen los desplazamientos durante las celebraciones.