Thanksgiving bajo amenaza: tormenta amenaza con inundaciones, apagones y nieve en Estados Unidos
Publicado el 24/11/2026 a las 17:57
Millones de personas podrían enfrentar uno de los Thanksgiving más complicados de los últimos años. Una poderosa tormenta amenaza con alterar los planes de viaje y las celebraciones familiares en Estados Unidos.
El sistema meteorológico avanzará por el este del país entre el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre, con lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y posibles inundaciones costeras.
El Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA advirtió sobre condiciones peligrosas para quienes viven en comunidades costeras o tienen previsto viajar durante Thanksgiving.
La preocupación aumenta porque la tormenta podría intensificarse hasta convertirse en un fenómeno conocido como ciclón bomba, si su presión central disminuye rápidamente.
Tormenta de Thanksgiving: ¿qué estados podrían sufrir inundaciones?
For millions, this will likely be one of the rainiest Thanksgiving Days in recent memory.
A major nor'easter storm is forecast to bring soaking, windy weather to much of the eastern third of the country over the next couple of days, forecasters said. https://t.co/psLdqrLQGE
📸: USA TODAY Network
— USA TODAY (@USATODAY) November 24, 2026
Las zonas más expuestas incluyen Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y distintas comunidades del noreste estadounidense. Los fuertes vientos, el oleaje y las mareas elevadas podrían provocar inundaciones y erosión en las playas.
De acuerdo con AccuWeather, las comunidades ubicadas en islas barrera y terrenos de baja altitud podrían experimentar inundaciones costeras moderadas o severas durante uno o dos ciclos de marea alta.
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El pronóstico contempla acumulaciones de lluvia de entre una y cuatro pulgadas en las Carolinas y la región del Atlántico Medio. En el sur de Nueva Inglaterra podrían registrarse entre una y dos pulgadas.
Las precipitaciones también representan un riesgo para calles, carreteras y zonas con drenaje deficiente. Algunas comunidades podrían experimentar inundaciones repentinas que compliquen los desplazamientos durante las celebraciones.
Fuertes vientos y posibles apagones complicarían Thanksgiving
🌀🦃 THANKSGIVING STORM — 4PM UPDATE…
We’re still tracking the probability of a strong and significant storm system to impact the region on Thanksgiving. Unfortunately, the ceiling for wind gusts has increased as it appears the inversion will be shallower than expected, around 1km or less between 900-850mb, alongside with a strong LLJ all the way down to 925mb. Here’s the latest at what we’re looking at ⬇️
🕰️ 4 AM - Midnight Thanksgiving
🚨 Worst Impacts between 11 AM - 5 PM for Philadelphia, Lehigh Valley, New York City, Jersey Shore
☔️ Heavy Rainfall, generally 1-3”
💨 Wind Gusts 40-55+ mph, up to 65mph possible along the coasts and in areas above 1500 feet across SEPA/NJ/DE/MD/SNY
🌊 Moderate to Major Tidal Flooding along the MD/DE/NJ/Long Island coastline
⚡️ Numerous Power Outages possible
We’ll continue to monitor the latest changes in the forecast, but this is becoming pretty set in stone. Please make preparations, and we advise that you prepare any cooked items for your Thanksgiving meal ahead of time (that are able to be done so) amid you lose power. Stay with us at Northeast Regional Weather with any more updates.
#weather #forecast #pawx #njwx #nywx #dewz #mdwx #storm #wind #rain #cyclone
— Northeast Regional Weather (@neusregionalwx) November 24, 2026
Otro factor de preocupación serán las ráfagas de viento. Los meteorólogos anticipan velocidades superiores a 80 kilómetros por hora en sectores costeros y de más de 72 kilómetros por hora tierra adentro.
Estas condiciones podrían derribar árboles, provocar daños materiales y ocasionar interrupciones del suministro eléctrico. El riesgo preocupa especialmente a las familias que preparan sus cenas de Acción de Gracias.
El meteorólogo sénior de AccuWeather, Alex Sosnowski, advirtió que los cortes eléctricos podrían convertirse en un problema para quienes tienen previsto cocinar durante la festividad.
Por ello, las autoridades meteorológicas recomiendan prestar atención a los avisos oficiales, especialmente en las comunidades cercanas al océano Atlántico y las regiones expuestas a fuertes vientos.
¿Dónde podría nevar durante Thanksgiving?
Aunque la lluvia será la principal protagonista en buena parte del este, algunas regiones del Medio Oeste podrían recibir nieve húmeda.
El área metropolitana de San Luis y sectores de Illinois podrían acumular varios centímetros de nieve entre la noche del miércoles y el jueves, dependiendo de cómo evolucione el sistema.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormenta invernal para el 25 y 26 de noviembre en San Luis y algunas zonas de Illinois, donde podrían acumularse hasta 15 centímetros de nieve húmeda.
Después del paso del sistema, el viernes 27 podrían presentarse chubascos de nieve o precipitaciones mixtas en sectores de los montes Adirondack, Nueva Inglaterra y el Medio Oeste.
¿Qué pueden hacer los viajeros y las familias?
La tormenta podría modificar los planes de millones de personas durante uno de los periodos de mayor actividad familiar del año. Por eso, anticiparse será fundamental.
- Por qué importa: Amenaza viajes y reuniones familiares.
- El dato: Hasta 15 centímetros de nieve.
- El proceso: Lluvias, vientos y marejadas avanzarán.
- Qué pueden hacer: Revisar alertas y rutas.
Quienes tengan vuelos o viajes por carretera deberían consultar las condiciones meteorológicas antes de salir y verificar posibles cambios en sus itinerarios.
También conviene preparar linternas, baterías, agua potable y alimentos en caso de interrupciones eléctricas. Las personas que viven en zonas costeras deben mantenerse atentas a las advertencias de inundación.
La principal amenaza no será únicamente la nieve: las inundaciones costeras, las lluvias intensas y los fuertes vientos podrían convertir Thanksgiving en una jornada complicada para millones de estadounidenses.
Fuente: USA Today