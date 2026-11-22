Tornado confirmado en Kings Point.

Reportan daños cerca de viviendas.

Cinco condados estuvieron bajo vigilancia.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) confirmó que un tornado tocó tierra en Kings Point, cerca de Delray Beach, el sábado 21 de noviembre.

La oficina de Miami ubicó el tornado a las 6:19 p. m., hora local, cuando se desplazaba hacia el noreste a unas 15 millas por hora.

Un video grabado en Delray Beach y difundido por Telemundo Miami mostró lo que parecía ser un tornado. El boletín del NWS citó un avistamiento del público.

La advertencia vigente en ese momento incluía a Boca Ratón, Boynton Beach, Highland Beach y otras comunidades del sureste del condado de Palm Beach.

Qué daños se reportaron en Delray Beach y Boca Ratón

🚨 #UPDATE: Video shows the tornado that touched down near Kings Point in the Delray Beach area of Palm Beach County, Florida, not long ago.. The confirmed tornado was moving northeast at approximately 15 MPH, with Boca Raton, Boynton Beach, Highland Beach and surrounding coastal communities in the area threatened. A tornado watch remains in effect for Palm Beach County until 10 PM. Video credit: Kevin McSweeney — zach bitango (@ZachBitango) November 22, 2026



El NWS registró un reporte preliminar de daños por viento en una vivienda de Valencia Palms, un vecindario al oeste de Delray Beach. forecast.

En el área de Boca Ratón y Delray Beach también se reportaron árboles caídos en comunidades como The Bridges, Lotus y Huntington Lakes.

El informe sobre la vivienda de Valencia Palms sitúa el incidente alrededor de las 6:19 p. m. Esa hora se estimó con datos de radar.

El boletín que confirmó el tornado informó su ubicación y dirección en ese momento. La intensidad y la trayectoria completa quedaron por determinar en los reportes consultados.