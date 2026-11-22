Difunden imágenes de un aparente tornado en Delray Beach tras reportes de daños en Boca Ratón
Publicado el 22/11/2026 a las 12:48
- Tornado confirmado en Kings Point.
- Reportan daños cerca de viviendas.
- Cinco condados estuvieron bajo vigilancia.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) confirmó que un tornado tocó tierra en Kings Point, cerca de Delray Beach, el sábado 21 de noviembre.
La oficina de Miami ubicó el tornado a las 6:19 p. m., hora local, cuando se desplazaba hacia el noreste a unas 15 millas por hora.
Un video grabado en Delray Beach y difundido por Telemundo Miami mostró lo que parecía ser un tornado. El boletín del NWS citó un avistamiento del público.
La advertencia vigente en ese momento incluía a Boca Ratón, Boynton Beach, Highland Beach y otras comunidades del sureste del condado de Palm Beach.
Qué daños se reportaron en Delray Beach y Boca Ratón
🚨 #UPDATE: Video shows the tornado that touched down near Kings Point in the Delray Beach area of Palm Beach County, Florida, not long ago..
The confirmed tornado was moving northeast at approximately 15 MPH, with Boca Raton, Boynton Beach, Highland Beach and surrounding coastal communities in the area threatened.
A tornado watch remains in effect for Palm Beach County until 10 PM.
Video credit: Kevin McSweeney
— zach bitango (@ZachBitango) November 22, 2026
El NWS registró un reporte preliminar de daños por viento en una vivienda de Valencia Palms, un vecindario al oeste de Delray Beach. forecast.
En el área de Boca Ratón y Delray Beach también se reportaron árboles caídos en comunidades como The Bridges, Lotus y Huntington Lakes.
El informe sobre la vivienda de Valencia Palms sitúa el incidente alrededor de las 6:19 p. m. Esa hora se estimó con datos de radar.
El boletín que confirmó el tornado informó su ubicación y dirección en ese momento. La intensidad y la trayectoria completa quedaron por determinar en los reportes consultados.
Cinco avisos de tornado durante las tormentas en Florida
CONFIRMED TORNADO IN FLORIDA: A public-confirmed tornado touched down over Kings Point near Delray Beach in Palm Beach County, moving northeast at 15 mph and threatening Boca Raton, Boynton Beach, Highland Beach, and nearby coastal communities. FOX Weather Meteorologist Haley Meier breaks down live radar and tracks the severe storm threat as dangerous weather continues across the Sunshine State.
— FOX Weather (@foxweather) November 21, 2026
El balance de la jornada incluyó cinco avisos de tornado. La oficina del NWS en Miami emitió tres y la de Melbourne, dos.
El primer aviso se emitió a las 11:57 a. m. para sectores del norte de Miami-Dade y del centro-sur de Broward, tras detectarse rotación por radar.
A las 5:59 p. m., el radar detectó rotación en una tormenta sobre Whisper Walk, cerca de Boca Ratón, y el NWS emitió otro aviso.
Más al norte, otras tormentas con señales de rotación motivaron dos avisos cerca de Fort Drum, en la zona de Okeechobee y Treasure Coast.
La vigilancia de tornados abarcó cinco condados
Ver este video en su propia página →
El Centro de Predicción de Tormentas emitió la vigilancia de tornados número 706 a las 6:25 p. m. del sábado.
La medida abarcó los condados de Palm Beach, Martin, St. Lucie, Indian River y Okeechobee.
El boletín fijó el fin de la vigilancia a las 10 p. m., hora local, para los cinco condados del este de Florida.
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A las 6:26 p. m., un aviso separado señaló rotación cerca de Delray Beach y se mantuvo vigente hasta las 7 p. m.
Qué hacer si recibes un aviso de tornado
Una vigilancia indica que el tiempo favorece la formación de tornados. Es el momento de identificar un refugio y seguir los boletines locales.
Un aviso indica que se observó un tornado o que el radar detectó señales de uno. En ese momento, busca refugio de inmediato.
Dirígete a una habitación interior en el piso más bajo de un edificio resistente y aléjate de las ventanas.
FUENTE: Telemundo51