Súper El Niño 2026: por qué sus efectos se sienten del desierto a las playas de California
Publicado el 18/11/2026 a las 18:18
- Pacífico registra temperaturas muy elevadas.
- Atacama florece tras lluvias inusuales.
- Florida vigila brote de dengue.
El calentamiento del Pacífico ecuatorial puede cambiar qué florece en el desierto chileno, qué animales llegan a California y cuánto dura la temporada de mosquitos en partes de Estados Unidos.
El Centro de Predicción Climática de la NOAA informó el 12 de noviembre que la temperatura superficial en la región Niño 3.4 estaba 2.5 °C por encima del promedio.
La agencia estimó en más del 79 % la probabilidad de que El Niño siga siendo fuerte o muy fuerte entre enero y marzo de 2027.
Cuando se debilitan los vientos alisios, el agua cálida se extiende hacia el este del Pacífico y cambia la distribución de las lluvias. Los efectos varían según la región.
Por qué florece el desierto de Atacama en Chile
The hidden side effects of Super El Niño that go far beyond the weather https://t.co/f94TGOxbAQ #FoxWeather
— Tom (@thmsm74) November 18, 2026
En la costa de Atacama, lluvias invernales poco habituales pueden activar semillas y bulbos que permanecen bajo tierra durante los periodos secos.
En la primavera austral, esas plantas emergen y cubren sectores del desierto con flores. En Chile, el fenómeno se conoce como Desierto Florido.
La Corporación Nacional Forestal de Chile señala que pueden emerger más de 200 especies cuando las precipitaciones invernales superan los 15 milímetros en la zona costera de Atacama.
La floración aparece de manera episódica. Al sur de Copiapó, un parque nacional protege parte del ecosistema donde ocurre y permite visitas reguladas.
Cómo llegan los cangrejos rojos a las playas de California[caption id="attachment_1701255" align="alignnone" width="1200"] Súper El Niño 2026: efectos en California, Atacama y Florida FOTO: depositphotos[/caption]
Los cangrejos pelágicos rojos, también llamados cangrejos atún, son comunes frente a Baja California. En algunos años aparecen en grandes cantidades en playas estadounidenses.
Investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz vincularon estos desplazamientos con corrientes inusuales que transportan a los crustáceos hacia el norte.
Se han observado ejemplares desde el sur de California hasta la bahía de Monterey. En 2017, los registros llegaron hasta Oregón.
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El Niño puede coincidir con esas corrientes. Para entender cada llegada masiva, los investigadores también observan el movimiento del agua frente a la costa.
Dengue en Florida: qué vigilan las autoridades este invierno[caption id="attachment_1701256" align="alignnone" width="1200"] Súper El Niño 2026: efectos en California, Atacama y Florida FOTO: depositphotos[/caption]
En la bahía de Tampa, las autoridades vigilan un brote de dengue mientras se acerca el invierno. Las lluvias pueden dejar agua estancada donde se reproducen los mosquitos.
Hillsborough, Pinellas y Pasco concentraron 92 de los 100 casos de dengue adquiridos localmente que Florida reportó para la semana del 1 al 7 de noviembre.
El condado de Hillsborough extendió su emergencia local hasta el 19 de noviembre e intensificó los tratamientos aéreos y terrestres para controlar los mosquitos.
El seguimiento de casos y mosquitos permite a las autoridades decidir dónde intervenir mientras cambia el tiempo. El efecto de las lluvias sobre los criaderos depende de las condiciones locales.
FUENTE: foxweather
FORMATO: FOTO depositphotos