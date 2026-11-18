Pacífico registra temperaturas muy elevadas.

Atacama florece tras lluvias inusuales.

Florida vigila brote de dengue.

El calentamiento del Pacífico ecuatorial puede cambiar qué florece en el desierto chileno, qué animales llegan a California y cuánto dura la temporada de mosquitos en partes de Estados Unidos.

El Centro de Predicción Climática de la NOAA informó el 12 de noviembre que la temperatura superficial en la región Niño 3.4 estaba 2.5 °C por encima del promedio.

La agencia estimó en más del 79 % la probabilidad de que El Niño siga siendo fuerte o muy fuerte entre enero y marzo de 2027.

Cuando se debilitan los vientos alisios, el agua cálida se extiende hacia el este del Pacífico y cambia la distribución de las lluvias. Los efectos varían según la región.

Por qué florece el desierto de Atacama en Chile

The hidden side effects of Super El Niño that go far beyond the weather https://t.co/f94TGOxbAQ #FoxWeather — Tom (@thmsm74) November 18, 2026



En la costa de Atacama, lluvias invernales poco habituales pueden activar semillas y bulbos que permanecen bajo tierra durante los periodos secos.

En la primavera austral, esas plantas emergen y cubren sectores del desierto con flores. En Chile, el fenómeno se conoce como Desierto Florido.

La Corporación Nacional Forestal de Chile señala que pueden emerger más de 200 especies cuando las precipitaciones invernales superan los 15 milímetros en la zona costera de Atacama.

La floración aparece de manera episódica. Al sur de Copiapó, un parque nacional protege parte del ecosistema donde ocurre y permite visitas reguladas.