AAA prevé 81.5 millones de viajeros.

Nieve amenaza pasos de montaña.

Posible tormenta durante el regreso.

La lluvia, la nieve en zonas montañosas y las ráfagas de viento podrían retrasar vuelos y viajes por carretera antes del jueves 26 de noviembre.

AccuWeather prevé que los principales problemas antes del feriado se concentren en la costa del Pacífico y el sureste. El alcance de los retrasos dependerá de cada sistema regional.

La Asociación Automovilística Estadounidense (AAA) calcula que 81.5 millones de personas viajarán al menos 50 millas (80 kilómetros) entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre.

La cifra queda apenas por debajo de los 81.6 millones del año pasado. AAA anticipa menos viajeros en auto y avión, pero más en autobús, tren y crucero.

Lluvia y nieve en California y el noroeste del Pacífico

Rain and mountain snow could slow Thanksgiving travel across parts of the U.S., while a potential East Coast storm may disrupt return trips after the holiday. https://t.co/CfjIObLdKN https://t.co/3CFyeK9M6C — AccuWeather (@accuweather) November 17, 2026



Washington, Oregón y el norte de California podrían registrar lluvias intermitentes en zonas bajas y nevadas en las montañas durante la semana del feriado.

El agua acumulada podría ralentizar el tráfico en la I-5 a la altura de Seattle y Portland. En Sierra Nevada, el riesgo principal será la baja visibilidad.

En el paso Donner, la nieve y el viento podrían obligar a cerrar tramos de la I-80. Los conductores pueden revisar cierres y requisitos de cadenas en Caltrans QuickMap.

El jueves, otro sistema del Pacífico podría llevar lluvia a la costa y nieve a las zonas altas del norte de California, Oregón y Washington.