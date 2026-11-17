Thanksgiving 2026: la lluvia y la nieve amenazan los viajes, y el regreso podría complicarse en el este
Publicado el 17/11/2026 a las 18:44
- AAA prevé 81.5 millones de viajeros.
- Nieve amenaza pasos de montaña.
- Posible tormenta durante el regreso.
La lluvia, la nieve en zonas montañosas y las ráfagas de viento podrían retrasar vuelos y viajes por carretera antes del jueves 26 de noviembre.
AccuWeather prevé que los principales problemas antes del feriado se concentren en la costa del Pacífico y el sureste. El alcance de los retrasos dependerá de cada sistema regional.
La Asociación Automovilística Estadounidense (AAA) calcula que 81.5 millones de personas viajarán al menos 50 millas (80 kilómetros) entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre.
La cifra queda apenas por debajo de los 81.6 millones del año pasado. AAA anticipa menos viajeros en auto y avión, pero más en autobús, tren y crucero.
Lluvia y nieve en California y el noroeste del Pacífico
Rain and mountain snow could slow Thanksgiving travel across parts of the U.S., while a potential East Coast storm may disrupt return trips after the holiday. https://t.co/CfjIObLdKN https://t.co/3CFyeK9M6C
— AccuWeather (@accuweather) November 17, 2026
Washington, Oregón y el norte de California podrían registrar lluvias intermitentes en zonas bajas y nevadas en las montañas durante la semana del feriado.
El agua acumulada podría ralentizar el tráfico en la I-5 a la altura de Seattle y Portland. En Sierra Nevada, el riesgo principal será la baja visibilidad.
En el paso Donner, la nieve y el viento podrían obligar a cerrar tramos de la I-80. Los conductores pueden revisar cierres y requisitos de cadenas en Caltrans QuickMap.
El jueves, otro sistema del Pacífico podría llevar lluvia a la costa y nieve a las zonas altas del norte de California, Oregón y Washington.
Texas y el sureste podrían registrar retrasos antes del feriado
A comienzos de la semana festiva, la humedad del Golfo favorecería aguaceros y tormentas eléctricas desde Texas hasta el sureste.
Houston, Dallas, Atlanta y Charlotte figuran entre las ciudades donde el mal tiempo podría demorar vuelos o complicar los desplazamientos por carretera.
Los aguaceros podrían acumular agua en tramos de la I-10, la I-45 y la I-85. El Servicio Meteorológico Nacional recomienda dar la vuelta si la vía está inundada.
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Más al norte, el aire frío podría favorecer nevadas en sectores de los Grandes Lagos y del valle de Ohio el Día de Thanksgiving
Una posible tormenta en el este amenaza los viajes de regreso
Después del jueves, un sistema procedente del Golfo podría afectar el este del país. Su trayectoria e intensidad determinarán qué zonas enfrentarán los mayores retrasos.
Si el sistema permanece débil, la lluvia podría durar poco en el sureste y el Atlántico medio antes de que la tormenta se aleje de la costa.
Si gana fuerza y avanza más al norte, aumentaría el riesgo de inundaciones costeras en el Atlántico y de nieve húmeda en las zonas altas de los Apalaches.
Quienes regresen en avión pueden revisar el vuelo anterior de su aeronave. Una demora en otra ciudad puede afectar su salida aunque el tiempo local esté despejado.
FUENTE: accuweather