Super El Niño podría debilitarse en 2027: ¿abrirá la puerta a más huracanes?
Publicado el 16/11/2026 a las 18:39
- El Niño podría debilitarse próximamente.
- La Niña todavía no está asegurada.
- Más actividad no garantiza impactos.
El intenso episodio de El Niño podría comenzar a perder fuerza a principios de 2027, un cambio relevante para las condiciones de la próxima temporada de huracanes.
Sin embargo, su debilitamiento no significa que La Niña vaya a instalarse inmediatamente ni que el Atlántico tenga asegurada una temporada especialmente activa.
El diagnóstico del Centro de Predicción Climática (CPC), publicado el 12 de noviembre, prevé que El Niño siga fortaleciéndose antes de iniciar su descenso.
La NOAA mantiene una probabilidad superior al 79% de un episodio fuerte o muy fuerte durante el trimestre enero-marzo de 2027.
La Niña sigue siendo una posibilidad, no una certeza
SUPER EL NIÑO DECLARED: NOAA has announced that El Niño has reached ‘Super’ status, and forecasters are warning that this can lead to widespread impacts on winter weather. https://t.co/vuHwD6K2Bq
— FOX Weather (@foxweather) November 12, 2026
Aunque el término “Super El Niño” destaca la intensidad del fenómeno, el dato decisivo para los próximos meses será cómo evolucionen conjuntamente el océano y la atmósfera.
El pronóstico oficial favorece una transición hacia condiciones neutrales durante la primavera y el inicio del verano boreal, antes que un regreso inmediato de La Niña.
Para mayo-julio de 2027, el CPC asigna un 75% de probabilidad a condiciones neutrales, frente al 13% correspondiente a La Niña.
En junio-agosto, la posibilidad de La Niña aumenta al 33%, pero la neutralidad continúa como escenario principal, con un 61%.
Cómo cambia el Pacífico cuando El Niño pierde fuerza
El Niño y La Niña forman parte de un ciclo natural que modifica las temperaturas del Pacífico ecuatorial y altera patrones atmosféricos en distintas regiones.
Durante El Niño predominan aguas superficiales más cálidas de lo habitual; durante La Niña, el enfriamiento caracteriza esa misma región oceánica.
Los cambios en los vientos y en la distribución del calor ayudan a transformar esas condiciones, con posibles períodos neutrales entre ambas fases.
La intensidad de un episodio influye en las probabilidades de ciertos impactos, pero no determina por sí sola cuánto durará ni sus efectos locales.
Por qué la transición importa para los huracanes
En el Atlántico, El Niño suele aumentar la cizalladura vertical: diferencias en la velocidad o dirección del viento entre distintas alturas.
Ese ambiente puede dificultar que las tormentas se organicen y que sus núcleos mantengan la estructura necesaria para fortalecerse.
La Niña suele favorecer una menor cizalladura en zonas del Atlántico, lo que puede facilitar el desarrollo de ciclones tropicales.
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Aun así, la temperatura del mar, la humedad y otros patrones atmosféricos también intervienen: una transición del Pacífico no equivale a un conteo anticipado de huracanes.
Qué deben vigilar las comunidades de Estados Unidos
Para residentes de Florida, Texas y otras zonas costeras, estos cambios ofrecen contexto sobre el riesgo estacional, pero no permiten anticipar impactos en ciudades concretas.
Tampoco indican cuántos ciclones tocarán tierra: la actividad general de una temporada y las trayectorias individuales son cuestiones diferentes.
Conviene revisar suministros, seguros y rutas de evacuación antes de que exista una amenaza, y consultar avisos oficiales cuando se forme un sistema.
La próxima actualización mensual del diagnóstico del CPC está programada para el 10 de diciembre, cuando podrán ajustarse las probabilidades de transición.
FUENTE: foxweather
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