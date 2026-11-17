El Niño podría debilitarse próximamente.

La Niña todavía no está asegurada.

Más actividad no garantiza impactos.

El intenso episodio de El Niño podría comenzar a perder fuerza a principios de 2027, un cambio relevante para las condiciones de la próxima temporada de huracanes.

Sin embargo, su debilitamiento no significa que La Niña vaya a instalarse inmediatamente ni que el Atlántico tenga asegurada una temporada especialmente activa.

El diagnóstico del Centro de Predicción Climática (CPC), publicado el 12 de noviembre, prevé que El Niño siga fortaleciéndose antes de iniciar su descenso.

La NOAA mantiene una probabilidad superior al 79% de un episodio fuerte o muy fuerte durante el trimestre enero-marzo de 2027.

La Niña sigue siendo una posibilidad, no una certeza

SUPER EL NIÑO DECLARED: NOAA has announced that El Niño has reached ‘Super’ status, and forecasters are warning that this can lead to widespread impacts on winter weather. https://t.co/vuHwD6K2Bq — FOX Weather (@foxweather) November 12, 2026



Aunque el término “Super El Niño” destaca la intensidad del fenómeno, el dato decisivo para los próximos meses será cómo evolucionen conjuntamente el océano y la atmósfera.

El pronóstico oficial favorece una transición hacia condiciones neutrales durante la primavera y el inicio del verano boreal, antes que un regreso inmediato de La Niña.

Para mayo-julio de 2027, el CPC asigna un 75% de probabilidad a condiciones neutrales, frente al 13% correspondiente a La Niña.

En junio-agosto, la posibilidad de La Niña aumenta al 33%, pero la neutralidad continúa como escenario principal, con un 61%.