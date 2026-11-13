Frente frío: heladas en el Este, tormenta en el Oeste y lluvia en Texas este fin de semana
Publicado el 13/11/2026 a las 09:08
Si sientes que el país está partido en dos, no vas mal encaminado. Un frente frío baja por el Este y trae las primeras heladas hasta el sur profundo, incluido el norte de Florida. Mientras tanto, una tormenta del Pacífico golpea California y el noroeste con lluvia, viento y nieve. Y el domingo 15 de noviembre le toca a Texas, con lluvias y posibles tormentas. Vamos por partes, para que sepas qué esperar donde vives.
¿Qué pasa en el Este y el noreste?
Según Weather.com, una tormenta costera del noreste trae lluvia este viernes 13 de noviembre al corredor de la I-95: el sur de Nueva Inglaterra y el área de Nueva York y Nueva Jersey. Con ella llega la primera nieve acumulada de la temporada a zonas altas del interior: las montañas Verdes y Blancas de Vermont y New Hampshire, los Berkshires, los Adirondacks y los Catskills. También nevaría en los Apalaches, desde Virginia Occidental hasta el oeste de Carolina del Norte y el este de Tennessee, y en el oeste de la Península Superior de Michigan.
La misma fuente cuenta que el jueves 12 esa tormenta dejó vientos dañinos, granizo y hasta un tornado cerca de Wilmington, Delaware. Para este viernes se esperan ráfagas de hasta 30 mph, pero Weather.com no la considera una tormenta de alto impacto.
El Centro de Predicción del Tiempo (WPC) del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) añade que el flujo frío sobre los Grandes Lagos mantiene lluvia y nieve por efecto lago hasta el sábado 14. Ryan Hall, en su pronóstico del 12 de noviembre, habla de más de 12 pulgadas en puntos de la Península Superior de Michigan. Y lo que más se va a notar: según Weather.com, las máximas se quedan atascadas en los 40 °F en gran parte del Medio Oeste y el Noreste, de viernes a domingo, y el frío seguiría en el Este hasta principios de la próxima semana.
¿Te suenan los primeros copos? Ya te contamos los primeros copos de la temporada en una nota anterior.
¿Y las heladas en el Sur y en Florida?
Esta es la parte que más sorprende. Según USA Today, con AccuWeather y FOX Forecast Center, el aire frío podría traer la primera helada fuerte de la temporada a partes del Medio Oeste, el valle del Ohio y el Sur desde la noche del 13 de noviembre. Unos 230 millones de personas sentirían temperaturas por debajo de lo normal, aunque no se espera que se rompan récords.
Weather.com apunta que este fin de semana podría llegar la primera helada de la temporada a gran parte de las Carolinas, al norte y centro de Georgia y al norte y centro de Alabama. Hay alertas de escarcha y helada en partes de Arkansas, Misisipi, Alabama y el norte de Georgia hasta la mañana del sábado, con mínimas de 28 a 32 °F. El WPC también mencionó avisos de helada y escarcha en el este de Oklahoma y el norte de Arkansas, y vigilancias de helada en el interior de los estados del Golfo. Para el domingo por la mañana, el riesgo de helada o escarcha se extiende a partes del Sureste y el Atlántico Medio.
En Florida, según Jacksonville.com (USA Today Network), con AccuWeather y oficinas del NWS, el frente cruzó el norte del estado la noche del jueves, el centro el viernes temprano y saldría del sur el viernes por la tarde. Es el aire más frío de la temporada. El NWS de Mobile prevé mínimas en los 30 °F bajos a medios en el Panhandle el viernes y el sábado por la noche. El NWS de Tampa Bay calcula unos 10 grados menos de lo normal, con posibles mínimas en los 30 °F altos en partes de la Nature Coast. El NWS de Melbourne da una probabilidad de 10% a 15% de sensación térmica en los 30 °F altos de Orlando hacia el norte el sábado por la mañana.
Si vives en el Sureste, estas heladas llegan después de las de principios de semana: aquí repasamos lo que pasó.
¿Qué le espera a California y al noroeste?
Según el WPC, una vaguada profunda en el oeste trae un frente con lluvia en la costa del Pacífico y nieve en las zonas altas. Se esperan lluvias moderadas a fuertes en Washington, Oregón y el norte de California, con posibles tormentas eléctricas. Hay vigilancias de vientos fuertes y avisos de viento este viernes en California, Nevada, Oregón y Washington. Además, el WPC informó de advertencias de tormenta invernal en partes de la Sierra Nevada y avisos de inundación costera en partes del área de San Francisco. La nieve en la Sierra seguiría hasta el sábado, y ese día hay posibles inundaciones localizadas en el noroeste de Washington.
Ryan Hall menciona ráfagas cerca de 66 mph posibles alrededor de Reno y de unas 48 mph en San Francisco. También advierte de que en el norte de la Sierra la nieve podría caer a 1 a 3 pulgadas por hora, con condiciones de ventisca en los pasos de montaña. Si piensas viajar por ahí, revisa antes el estado de las carreteras.
Y esto no termina pronto: el WPC ve más tormentas del Pacífico la próxima semana, con nieve en las Cascadas y la Sierra y lluvia que llegaría a California el martes 17 y sobre todo el miércoles 18. Si quieres entender estos sistemas, tenemos una nota sobre los ríos atmosféricos en el noroeste.
¿Y Texas? El domingo se pone mojado
Según el WPC, un sistema que viene de Baja California trae chubascos y tormentas al suroeste y al oeste de Texas, con más lluvia el sábado en el sur de las Altas Planicies y en Texas. El domingo 15, la lluvia sería de moderada a localmente fuerte en el este de Texas y Luisiana, y las máximas se quedarían en los 50 °F en partes de Texas, más propias de enero. Ryan Hall habla de posibles tormentas el domingo en el sur y centro de Texas hacia la costa baja, con ráfagas dañinas aisladas, pero aclara que tiene baja confianza en ese pronóstico. Conviene mirar las actualizaciones.
Así se ve el fin de semana en tu ciudad
Estos son los pronósticos del NWS (api.weather.gov), consultados la mañana del viernes 13 de noviembre. Las cifras son máxima/mínima en °F:
- Miami: viernes 81, parcialmente soleado; noche 64; sábado 72 soleado; domingo 78.
- Orlando: viernes 73; noche 46; sábado 64 (noche 48); domingo 73.
- Houston: viernes 72; sábado 65; domingo 65 con lluvia y tormentas por la noche.
- San Antonio: viernes 77; sábado 71 con lluvia a partir de la tarde; domingo 70 con chubascos y tormentas.
- Dallas: viernes 69; sábado 65, tormentas por la noche (mínima 47); domingo 52 con lluvia.
- Los Ángeles: viernes 72 con chubascos y tormentas, lluvia por la noche; sábado 72 soleado; domingo 73.
- San Francisco: viernes 63 con chubascos y tormentas; sábado 64; domingo 64 con lluvia ligera.
- Phoenix: viernes 77, probable lluvia; sábado 73; domingo 75 soleado.
- Nueva York: viernes 49 con lluvia ligera; noche 36; sábado 48 y domingo 49, mayormente soleados.
- Chicago: viernes 41 con lluvia y nieve; noche 36; sábado 46 (noche 34); domingo 48 soleado.
- Atlanta: viernes 54; noche 36; sábado 54 con escarcha temprano y noche de 32 con escarcha extendida; domingo 57.
- Denver: viernes 64; sábado 55 con posible lluvia ligera; domingo 56.
¿Qué hago yo con todo esto?
Son consejos generales, no citas de los pronósticos:
- Abrígate en capas. Una camiseta, algo cálido encima y un cortavientos o impermeable te dejan ajustar según el momento del día. En Atlanta, por ejemplo, hay casi 20 grados de diferencia entre la máxima del viernes y la noche.
- Cuida las plantas. Weather.com aconseja meter las plantas en macetas. Si tienes un jardín en zona de helada, cubrir lo más delicado por la noche puede ayudar.
- Piensa en tus mascotas. Si vas a pasar la noche en el rango de 30 °F, lo más prudente es que duerman dentro de casa y que los paseos sean cortos.
- Calefacción segura. Nunca uses la estufa de la cocina ni un generador dentro de casa para calentarte: pueden producir monóxido de carbono. Usa solo equipos pensados para ello y, si tienes dudas, pregunta a tu compañía de servicios.
- Carreteras. Si cruzas montañas con nieve o viento, o si te toca Texas el domingo, sal con tiempo y mira antes el estado de la ruta.
Tu pronóstico, el que de verdad cuenta
Lo que lees aquí es el panorama general, pero el clima cambia de un barrio a otro. Mete tu código postal en weather.gov para ver el pronóstico del NWS de tu zona y las alertas vigentes. Y si quieres seguir el hilo de este otoño, repasa las notas de arriba sobre las heladas, los primeros copos y los ríos atmosféricos. ¿Cuál de estos sistemas te toca de cerca? Piénsalo antes del fin de semana.
Fuentes: NWS Weather Prediction Center: discusión de corto plazo; NWS Weather Prediction Center: discusión extendida; Servicio Nacional de Meteorología, pronósticos por ciudad; Weather.com; USA Today; Jacksonville.com; Ryan Hall, Y’all. Datos consultados el 13 de noviembre de 2026.