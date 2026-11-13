Si sientes que el país está partido en dos, no vas mal encaminado. Un frente frío baja por el Este y trae las primeras heladas hasta el sur profundo, incluido el norte de Florida. Mientras tanto, una tormenta del Pacífico golpea California y el noroeste con lluvia, viento y nieve. Y el domingo 15 de noviembre le toca a Texas, con lluvias y posibles tormentas. Vamos por partes, para que sepas qué esperar donde vives.

¿Qué pasa en el Este y el noreste?

Según Weather.com, una tormenta costera del noreste trae lluvia este viernes 13 de noviembre al corredor de la I-95: el sur de Nueva Inglaterra y el área de Nueva York y Nueva Jersey. Con ella llega la primera nieve acumulada de la temporada a zonas altas del interior: las montañas Verdes y Blancas de Vermont y New Hampshire, los Berkshires, los Adirondacks y los Catskills. También nevaría en los Apalaches, desde Virginia Occidental hasta el oeste de Carolina del Norte y el este de Tennessee, y en el oeste de la Península Superior de Michigan.

La misma fuente cuenta que el jueves 12 esa tormenta dejó vientos dañinos, granizo y hasta un tornado cerca de Wilmington, Delaware. Para este viernes se esperan ráfagas de hasta 30 mph, pero Weather.com no la considera una tormenta de alto impacto.

El Centro de Predicción del Tiempo (WPC) del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) añade que el flujo frío sobre los Grandes Lagos mantiene lluvia y nieve por efecto lago hasta el sábado 14. Ryan Hall, en su pronóstico del 12 de noviembre, habla de más de 12 pulgadas en puntos de la Península Superior de Michigan. Y lo que más se va a notar: según Weather.com, las máximas se quedan atascadas en los 40 °F en gran parte del Medio Oeste y el Noreste, de viernes a domingo, y el frío seguiría en el Este hasta principios de la próxima semana.

¿Te suenan los primeros copos? Ya te contamos los primeros copos de la temporada en una nota anterior.

¿Y las heladas en el Sur y en Florida?

Esta es la parte que más sorprende. Según USA Today, con AccuWeather y FOX Forecast Center, el aire frío podría traer la primera helada fuerte de la temporada a partes del Medio Oeste, el valle del Ohio y el Sur desde la noche del 13 de noviembre. Unos 230 millones de personas sentirían temperaturas por debajo de lo normal, aunque no se espera que se rompan récords.

Weather.com apunta que este fin de semana podría llegar la primera helada de la temporada a gran parte de las Carolinas, al norte y centro de Georgia y al norte y centro de Alabama. Hay alertas de escarcha y helada en partes de Arkansas, Misisipi, Alabama y el norte de Georgia hasta la mañana del sábado, con mínimas de 28 a 32 °F. El WPC también mencionó avisos de helada y escarcha en el este de Oklahoma y el norte de Arkansas, y vigilancias de helada en el interior de los estados del Golfo. Para el domingo por la mañana, el riesgo de helada o escarcha se extiende a partes del Sureste y el Atlántico Medio.

En Florida, según Jacksonville.com (USA Today Network), con AccuWeather y oficinas del NWS, el frente cruzó el norte del estado la noche del jueves, el centro el viernes temprano y saldría del sur el viernes por la tarde. Es el aire más frío de la temporada. El NWS de Mobile prevé mínimas en los 30 °F bajos a medios en el Panhandle el viernes y el sábado por la noche. El NWS de Tampa Bay calcula unos 10 grados menos de lo normal, con posibles mínimas en los 30 °F altos en partes de la Nature Coast. El NWS de Melbourne da una probabilidad de 10% a 15% de sensación térmica en los 30 °F altos de Orlando hacia el norte el sábado por la mañana.