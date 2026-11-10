Los ríos atmosféricos llegan por tandas al noroeste del Pacífico y la lluvia amenaza con bajar a California
Publicado el 09/11/2026 a las 19:19
- Lluvias sucesivas en el noroeste.
- Washington ya registró apagones.
- California podría recibir lluvias intensas.
Una sucesión de ríos atmosféricos mantiene al oeste de Washington y Oregón bajo un patrón de lluvias persistentes, ráfagas fuertes y posibles inundaciones localizadas.
El Centro de Meteorología y Extremos Hídricos del Oeste previó dos nuevas entradas de humedad, una el lunes 9 de noviembre y otra el martes 10.
La corriente en chorro del Pacífico dirige bandas de vapor de agua hacia tierra. Cuando el aire húmedo asciende por las laderas, puede intensificar la lluvia.
Si el suelo ya está saturado por las primeras tormentas, absorbe menos agua. La lluvia de las siguientes rondas puede escurrir hacia los ríos y provocar crecidas.
Cuánta lluvia se espera en Washington y Oregón
A Category 3-4 Atmospheric River is about to bring significant rainfall to parts of the PNW, including localized flooding and high streamflow.
30-75mm Fraservalley/and Metro van south of the Fraser
50-100mm northern sections, 150-250mm Northshore Mountains and locally up to 300mm West Van island
1-3 In cascades 0.2-1in Puget sound
Up to 5IN Olympic mountains by late Thursday. Snow levels starting at 1500m in the north shore mountains rising to 2500m quickly
#BCStorm #WAWX #AtmosphericRiver
— WestCoastWX22 (@ElijahBman) November 9, 2026
FOX Weather prevé entre 5 y 8 pulgadas de lluvia, o más, en sectores del oeste de Washington durante la semana. Eso equivale a unos 13 a 20 centímetros.
En zonas bajas alejadas de la costa, la previsión es de 1 a 3 pulgadas, unos 2,5 a 7,6 centímetros.
Las comunidades costeras y las laderas de la cordillera de las Cascadas pueden registrar períodos de lluvia moderada a intensa.
Tras varios días de lluvia, podrían producirse inundaciones menores cerca de ríos vulnerables de Washington y Oregón.
El viento ya provocó apagones en Washington
🇺🇸 Una serie de tormentas trae lluvia y nieve al noroeste de EE.UU.; casi 50.000 residentes están sin electricidad en el estado de Washington, según @foxweather
https://t.co/DBQFNVvFUr
— Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) November 8, 2026
Casi 100.000 clientes quedaron sin electricidad en Washington durante la noche del sábado 7 al domingo 8 de noviembre, según FOX Weather.
En zonas bajas, las ráfagas rondaron entre 50 y 60 mph, aproximadamente de 80 a 97 km/h.
Cerca del monte Rainier se registró una ráfaga de 95 mph, unos 153 km/h. En Crystal Mountain, el viento alcanzó 93 mph.
Para el 14 y 15 de noviembre, NOAA señala un riesgo moderado de vientos fuertes en la franja costera del oeste.
Cuándo podrían llegar las lluvias a California
La lluvia podría alcanzar el extremo norte de California el viernes 13 de noviembre y avanzar hacia el Área de la Bahía y el Valle Central durante el fin de semana.
NOAA estima entre 40 % y 60 % de probabilidad de precipitación intensa el 14 y 15 en partes del suroeste de Oregón y del norte y centro de California.
En las elevaciones altas de Sierra Nevada, la agencia también identifica un riesgo moderado de nevadas intensas esos días.
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La trayectoria de las bandas de humedad determinará dónde se concentran los mayores acumulados. NOAA advierte que el momento y la intensidad aún pueden variar.
Qué hacer ante inundaciones, viento y nieve
Consulta las alertas del Servicio Meteorológico Nacional para tu localidad antes de salir.
Si hay agua sobre la carretera, da la vuelta y busca otra ruta.
Si vas a cruzar Sierra Nevada, revisa el estado de los pasos de montaña antes de viajar.
En zonas expuestas a ráfagas, carga el teléfono y ten una linterna a mano ante posibles cortes eléctricos.
FUENTE: foxweather