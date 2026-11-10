Lluvias sucesivas en el noroeste.

Washington ya registró apagones.

California podría recibir lluvias intensas.

Una sucesión de ríos atmosféricos mantiene al oeste de Washington y Oregón bajo un patrón de lluvias persistentes, ráfagas fuertes y posibles inundaciones localizadas.

El Centro de Meteorología y Extremos Hídricos del Oeste previó dos nuevas entradas de humedad, una el lunes 9 de noviembre y otra el martes 10.

La corriente en chorro del Pacífico dirige bandas de vapor de agua hacia tierra. Cuando el aire húmedo asciende por las laderas, puede intensificar la lluvia.

Si el suelo ya está saturado por las primeras tormentas, absorbe menos agua. La lluvia de las siguientes rondas puede escurrir hacia los ríos y provocar crecidas.

Cuánta lluvia se espera en Washington y Oregón

A Category 3-4 Atmospheric River is about to bring significant rainfall to parts of the PNW, including localized flooding and high streamflow.

30-75mm Fraservalley/and Metro van south of the Fraser

50-100mm northern sections, 150-250mm Northshore Mountains and locally up to 300mm West Van island

1-3 In cascades 0.2-1in Puget sound

Up to 5IN Olympic mountains by late Thursday. Snow levels starting at 1500m in the north shore mountains rising to 2500m quickly

#BCStorm #WAWX #AtmosphericRiver — WestCoastWX22 (@ElijahBman) November 9, 2026



FOX Weather prevé entre 5 y 8 pulgadas de lluvia, o más, en sectores del oeste de Washington durante la semana. Eso equivale a unos 13 a 20 centímetros.

En zonas bajas alejadas de la costa, la previsión es de 1 a 3 pulgadas, unos 2,5 a 7,6 centímetros.

Las comunidades costeras y las laderas de la cordillera de las Cascadas pueden registrar períodos de lluvia moderada a intensa.

Tras varios días de lluvia, podrían producirse inundaciones menores cerca de ríos vulnerables de Washington y Oregón.