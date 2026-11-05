Florida sigue paralizada tras las inundaciones: carreteras dañadas, cortes de agua y escuelas cerradas
Publicado el 04/11/2026 a las 19:03
- Carreteras dañadas dificultan la recuperación.
- Continúan problemas con el agua.
- Brevard anuncia reapertura escolar jueves.
Las lluvias torrenciales dejaron comunidades de la Costa Espacial y la Costa del Tesoro con viviendas inundadas, carreteras dañadas y servicios básicos interrumpidos.
En tres días, Malabar acumuló 28.93 pulgadas de lluvia y Palm Bay registró 28.13: más de 700 milímetros en ambas localidades.
El alcalde de Palm Bay, Rob Medina, confirmó dos fallecimientos en la zona: Joshua Bennett, de 34 años, y Archie Richards, de 78.
Las causas de ambas muertes seguían sin confirmarse, según AccuWeather. Por ello, todavía no corresponde atribuirlas directamente a las inundaciones.
Carreteras cerradas dificultan reparaciones y emergencias
#ATENCION | Lluvias históricas han provocado inundaciones catastróficas en varias localidades de Florida en Estados Unidos. En apenas 36 horas, algunas zonas registraron más de 600 milímetros de lluvia, una cantidad equivalente a varios meses de precipitaciones acumuladas en poco más de un día.
Los detalles ➡️ https://t.co/VzAXDLzuiB
— CENTRO Digital (@radiocentroec) November 3, 2026
El agua acumulada continúa bloqueando desplazamientos y retrasando el acceso de los equipos encargados de reparar infraestructura y restablecer servicios.
En Melbourne, las autoridades advirtieron que numerosos vehículos abandonados obstaculizaban las vías y dificultaban la respuesta de los servicios de emergencia.
Aunque algunas calles comenzaron a reabrir, la ciudad mantenía cierres y restricciones mientras evaluaba las condiciones para recuperar la circulación.
El Servicio Meteorológico Nacional recordó que los conductores deben evitar carreteras inundadas: el agua puede ocultar daños y hacer imposible un cruce seguro.
Cortes de agua afectan a Palm Bay y Melbourne
Roaring water, submerged vehicles seen amid historic rainfall and flooding in Palm Bay, Florida. https://t.co/5lvl8UF07K
— Noteworthy News (@newsnoteworthy) November 2, 2026
Una rotura en una tubería de Port Malabar Boulevard NE obligó a suspender temporalmente el suministro en sectores de Palm Bay.
Las condiciones peligrosas impidieron que las cuadrillas llegaran al punto de reparación, prolongando las dificultades para los hogares afectados.
Melbourne también reportó problemas de abastecimiento. Su actualización del martes señaló baja presión y fallas al sur de US 192, entre Dairy Road y US 1.
Aunque otras partes de la red mostraban mejorías, recuperar presión no significaba que se hubiera levantado el aviso preventivo sobre el consumo del agua.
Aviso de hervir agua: qué deben hacer los residentes
El aviso de Melbourne incluye a clientes de West Melbourne abastecidos por su sistema y continuará hasta que las pruebas confirmen condiciones seguras.
La ciudad indicó hervir el agua durante un minuto antes de utilizarla para beber, cocinar, preparar hielo, cepillarse los dientes o lavar platos.
Como alternativa, los hogares pueden utilizar agua embotellada mientras permanezca vigente la medida preventiva anunciada por las autoridades municipales.
También se pidió reducir el consumo durante las reparaciones. Los residentes deben esperar una notificación oficial antes de considerar levantada la advertencia.
Escuelas de Brevard anuncian reapertura para el jueves
Las escuelas públicas de Brevard permanecieron cerradas el miércoles 4 de noviembre, después de tres jornadas de interrupciones relacionadas con las inundaciones.
Tras evaluar sus instalaciones, el distrito anunció que todos sus campus reabrirán el jueves 5, con transporte y actividades extracurriculares.
Las familias deben prever posibles retrasos de autobuses en zonas afectadas. El distrito informó que justificará las ausencias estudiantiles relacionadas con la tormenta.
Algunas escuelas seguirán sujetas al aviso de hervir agua y comunicarán precauciones específicas. La reapertura escolar ocurre mientras persisten dificultades en las comunidades.
FUENTE: accuweather