Carreteras dañadas dificultan la recuperación.

Continúan problemas con el agua.

Brevard anuncia reapertura escolar jueves.

Las lluvias torrenciales dejaron comunidades de la Costa Espacial y la Costa del Tesoro con viviendas inundadas, carreteras dañadas y servicios básicos interrumpidos.

En tres días, Malabar acumuló 28.93 pulgadas de lluvia y Palm Bay registró 28.13: más de 700 milímetros en ambas localidades.

El alcalde de Palm Bay, Rob Medina, confirmó dos fallecimientos en la zona: Joshua Bennett, de 34 años, y Archie Richards, de 78.

Las causas de ambas muertes seguían sin confirmarse, según AccuWeather. Por ello, todavía no corresponde atribuirlas directamente a las inundaciones.

Carreteras cerradas dificultan reparaciones y emergencias

#ATENCION | Lluvias históricas han provocado inundaciones catastróficas en varias localidades de Florida en Estados Unidos. En apenas 36 horas, algunas zonas registraron más de 600 milímetros de lluvia, una cantidad equivalente a varios meses de precipitaciones acumuladas en poco más de un día. Los detalles ➡️ https://t.co/VzAXDLzuiB — CENTRO Digital (@radiocentroec) November 3, 2026



El agua acumulada continúa bloqueando desplazamientos y retrasando el acceso de los equipos encargados de reparar infraestructura y restablecer servicios.

En Melbourne, las autoridades advirtieron que numerosos vehículos abandonados obstaculizaban las vías y dificultaban la respuesta de los servicios de emergencia.

Aunque algunas calles comenzaron a reabrir, la ciudad mantenía cierres y restricciones mientras evaluaba las condiciones para recuperar la circulación.

El Servicio Meteorológico Nacional recordó que los conductores deben evitar carreteras inundadas: el agua puede ocultar daños y hacer imposible un cruce seguro.