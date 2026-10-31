Lluvias podrían complicar los traslados.

Tormentas amenazan con apagones localizados.

Revisar avisos antes de salir.

Las lluvias y tormentas podrían dificultar los desplazamientos a los centros de votación el martes 3 de noviembre en parte del centro de Estados Unidos.

El pronóstico de AccuWeather anticipa un cambio de patrón que llevará precipitaciones desde el suroeste hacia las Grandes Llanuras y el valle del Misisipi.

El riesgo incluye carreteras anegadas, esperas bajo la lluvia y posibles cortes eléctricos localizados, aunque el impacto dependerá de cómo evolucione el sistema.

Estas previsiones describen posibles complicaciones meteorológicas; no constituyen anuncios de cierres ni cambios confirmados en los centros de votación.

Qué estados podrían registrar lluvia el 3 de noviembre

Stormy, wet weather is expected to hammer the central U.S. on Election Day, with the spiciest forecasts for states with some of the hottest races — including Texas, Kansas and Iowa. https://t.co/8GrUujSb1Q — NBC News (@NBCNews) October 30, 2026



Kansas, Nebraska, Iowa, Wisconsin, Minnesota y Michigan figuran entre los estados con posibilidades de lluvia durante la jornada electoral, según el pronóstico.

Las áreas metropolitanas de Minneapolis, Chicago y Kansas City, Missouri, también podrían registrar precipitaciones que afecten los trayectos de los votantes.

La duración variará según la localidad: algunos sectores podrían acumular varias horas de lluvia, mientras otros experimentarían únicamente chubascos pasajeros.

Para quienes dependan del transporte público o deban esperar afuera, esas diferencias pueden modificar el tiempo necesario para llegar y permanecer en las filas.