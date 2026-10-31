Lluvias y posibles apagones: el tiempo amenaza con complicar la jornada electoral en EE. UU.
Publicado el 30/10/2026 a las 20:09
- Lluvias podrían complicar los traslados.
- Tormentas amenazan con apagones localizados.
- Revisar avisos antes de salir.
Las lluvias y tormentas podrían dificultar los desplazamientos a los centros de votación el martes 3 de noviembre en parte del centro de Estados Unidos.
El pronóstico de AccuWeather anticipa un cambio de patrón que llevará precipitaciones desde el suroeste hacia las Grandes Llanuras y el valle del Misisipi.
El riesgo incluye carreteras anegadas, esperas bajo la lluvia y posibles cortes eléctricos localizados, aunque el impacto dependerá de cómo evolucione el sistema.
Estas previsiones describen posibles complicaciones meteorológicas; no constituyen anuncios de cierres ni cambios confirmados en los centros de votación.
Qué estados podrían registrar lluvia el 3 de noviembre
Stormy, wet weather is expected to hammer the central U.S. on Election Day, with the spiciest forecasts for states with some of the hottest races — including Texas, Kansas and Iowa. https://t.co/8GrUujSb1Q
— NBC News (@NBCNews) October 30, 2026
Kansas, Nebraska, Iowa, Wisconsin, Minnesota y Michigan figuran entre los estados con posibilidades de lluvia durante la jornada electoral, según el pronóstico.
Las áreas metropolitanas de Minneapolis, Chicago y Kansas City, Missouri, también podrían registrar precipitaciones que afecten los trayectos de los votantes.
La duración variará según la localidad: algunos sectores podrían acumular varias horas de lluvia, mientras otros experimentarían únicamente chubascos pasajeros.
Para quienes dependan del transporte público o deban esperar afuera, esas diferencias pueden modificar el tiempo necesario para llegar y permanecer en las filas.
Tormentas fuertes podrían provocar apagones en el centro-sur[caption id="attachment_1698797" align="alignnone" width="1200"] Tiempo para las elecciones: lluvias y riesgo de apagones FOTO: EFE[/caption]
Más al sur, el aire cálido y húmedo favorecerá tormentas desde las costas de Texas y Luisiana hacia sectores de Missouri e Illinois.
El lunes 2 de noviembre podrían desarrollarse episodios severos entre Texas, el suroeste de Missouri y el sureste de Kansas.
Los peligros previstos incluyen ráfagas dañinas, inundaciones repentinas y algún tornado; entre martes y miércoles, el riesgo podría desplazarse hacia otros estados del valle del Misisipi.
AccuWeather advierte que las ráfagas podrían provocar apagones esporádicos con posibles consecuencias para algunos recintos electorales, sin identificar instalaciones concretas afectadas.
Inundaciones y nieve podrían dejar problemas antes de votar
En el suroeste, un flujo de humedad del Pacífico favorecerá lluvias intensas entre el domingo y el lunes, antes de las elecciones.
Aunque las precipitaciones más fuertes disminuyan, los cierres de carreteras por crecidas o daños podrían prolongarse hasta el martes en determinados lugares.
En las zonas más elevadas de las Montañas Rocosas también se contemplan nevadas entre el lunes y la noche de ese día.
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El escenario muestra que las dificultades para viajar no dependerán únicamente del tiempo durante la votación, sino también de los efectos de días anteriores.
Cómo preparar el traslado al centro de votación
El panorama sería más favorable en Los Ángeles, Seattle y San Francisco, donde el pronóstico citado contempla condiciones secas durante la jornada electoral.
También se espera tiempo mayormente seco en el noreste y buena parte del corredor entre Virginia, las Carolinas y Georgia.
Antes de salir, conviene revisar el pronóstico local y consultar los canales de la autoridad electoral del condado para comprobar cualquier aviso operativo.
Planificar tiempo adicional y evitar calles inundadas puede ayudar a reducir contratiempos, especialmente donde coincidan lluvias persistentes, tormentas y desplazamientos largos.
FUENTE: accuweather