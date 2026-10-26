California enfrenta mareas históricas: el mar ya inunda calles y amenaza viviendas
Publicado el 26/10/2026 a las 18:47
- Mareas récord golpean la costa.
- San Pedro supera su marca.
- Alertas alcanzan varias zonas costeras
Las comunidades costeras de California se preparan para varios días de posibles inundaciones por mareas excepcionalmente altas, desde el área de San Francisco hasta San Diego.
El lunes 26 de octubre, el agua llegó a calles del sur del estado, mientras los pronósticos advertían que el nivel del mar podría subir aún más en los próximos días.
En Long Beach, vecinos reportaron inundaciones en zonas como Naples y la península; en Newport Beach, el agua avanzó hacia calles cercanas al puerto.
Las autoridades mantienen avisos y advertencias por inundaciones costeras en distintas zonas. Su vigencia y nivel de riesgo pueden cambiar según la localidad.
Récord de marea en Los Ángeles y riesgo en San Diego
Dramatic scenes this morning as big waves smash into already damaged and heavily hit areas of the California coast as day 1 of 3 expected King Tides take aim and folks across Orange County experience tidal flooding and pump water of of businesses #CAwx @JordanHallWX https://t.co/qH6p3jIfAV
— Aaron Rigsby (@AaronRigsbyOSC) October 26, 2026
El medidor de San Pedro, en el área de Los Ángeles, registró el lunes una marea de 8.02 pies, aproximadamente 2.44 metros, por encima del récord anterior de 2005.
En La Jolla, San Diego, el nivel alcanzó 7.75 pies, cerca de la marca histórica de esa estación. Las autoridades esperaban mareas aún más altas el martes.
Estas cifras se miden respecto de una referencia usada por los medidores de marea; no significan que las calles hayan quedado cubiertas por esa profundidad de agua.
Los condados de Orange y San Diego figuran entre las zonas de mayor riesgo, con una advertencia por inundaciones costeras prevista hasta el jueves 29 de octubre.
Por qué sube tanto el nivel del mar en California[caption id="attachment_1698319" align="alignnone" width="1200"] Mareas altas en California: alertas y zonas en riesgo FOTO: EFE[/caption]
Las llamadas king tides son mareas especialmente altas y previsibles, relacionadas con la posición de la Luna, la Tierra y el Sol.
En esta ocasión, las temperaturas elevadas del océano también contribuyen a que el nivel del mar sea mayor al previsto únicamente por los factores astronómicos.
El peligro puede aparecer incluso sin lluvia: el agua marina puede entrar por desagües pluviales y alcanzar calles cercanas a la costa.
En otras regiones, como el sureste de Estados Unidos, los vientos persistentes también pueden empujar agua hacia tierra y agravar las inundaciones.
Qué zonas podrían sufrir inundaciones y erosión
Las viviendas y los negocios en áreas bajas podrían verse afectados, al igual que estacionamientos, carreteras, senderos y accesos a playas.
El oleaje y el avance del agua también pueden erosionar la costa y dañar estructuras especialmente vulnerables, advirtieron los pronosticadores.
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En Newport Beach, las autoridades y los residentes colocaron sacos de arena y tomaron medidas para proteger propiedades antes de la subida del mar.
El riesgo suele aumentar alrededor de la pleamar, pero el horario cambia según la ubicación y el día. Por eso conviene consultar las tablas locales antes de desplazarse.
Cómo prepararse ante las inundaciones costeras
Los residentes de zonas bajas pueden mover sus vehículos a lugares elevados y proteger sus propiedades siguiendo las indicaciones de las autoridades locales.
Evita caminar o conducir por calles inundadas: el agua puede ocultar desniveles, residuos y daños en el pavimento.
En la playa, mantén distancia del mar y aléjate de rocas, espigones y áreas donde las olas puedan alcanzarte inesperadamente.
FUENTE: foxweather