Mareas récord golpean la costa.

San Pedro supera su marca.

Alertas alcanzan varias zonas costeras

Las comunidades costeras de California se preparan para varios días de posibles inundaciones por mareas excepcionalmente altas, desde el área de San Francisco hasta San Diego.

El lunes 26 de octubre, el agua llegó a calles del sur del estado, mientras los pronósticos advertían que el nivel del mar podría subir aún más en los próximos días.

En Long Beach, vecinos reportaron inundaciones en zonas como Naples y la península; en Newport Beach, el agua avanzó hacia calles cercanas al puerto.

Las autoridades mantienen avisos y advertencias por inundaciones costeras en distintas zonas. Su vigencia y nivel de riesgo pueden cambiar según la localidad.

Récord de marea en Los Ángeles y riesgo en San Diego

Dramatic scenes this morning as big waves smash into already damaged and heavily hit areas of the California coast as day 1 of 3 expected King Tides take aim and folks across Orange County experience tidal flooding and pump water of of businesses #CAwx @JordanHallWX https://t.co/qH6p3jIfAV — Aaron Rigsby (@AaronRigsbyOSC) October 26, 2026



El medidor de San Pedro, en el área de Los Ángeles, registró el lunes una marea de 8.02 pies, aproximadamente 2.44 metros, por encima del récord anterior de 2005.

En La Jolla, San Diego, el nivel alcanzó 7.75 pies, cerca de la marca histórica de esa estación. Las autoridades esperaban mareas aún más altas el martes.

Estas cifras se miden respecto de una referencia usada por los medidores de marea; no significan que las calles hayan quedado cubiertas por esa profundidad de agua.

Los condados de Orange y San Diego figuran entre las zonas de mayor riesgo, con una advertencia por inundaciones costeras prevista hasta el jueves 29 de octubre.