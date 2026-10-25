Mareas elevadas amenazan comunidades costeras.

Lluvias prolongan el riesgo regional.

Revisar pleamares antes de salir.

La combinación de mareas excepcionalmente altas, vientos persistentes y lluvias mantiene bajo amenaza a comunidades de la costa sureste de Estados Unidos.

El corredor afectado abarca aproximadamente 500 millas, unos 800 kilómetros, desde Miami hasta Charleston, Carolina del Sur, según FOX Weather.

El riesgo se concentra en zonas bajas y puede repetirse durante varios ciclos de pleamar, con diferencias importantes entre localidades.

Para residentes y conductores, esto significa que una calle transitable por la mañana podría presentar acumulaciones de agua horas después.

Lluvias en Florida prolongan el riesgo hasta el martes

⚠️ ⛈️ FLOOD RISK: The multiday flood threat that brought inches of rain to the Southwest has shifted to the Plains on Sunday to wrap up the weekend which is expected to continue to start the work week. FOX Weather Meteorologist @MelanieBlackWx has the latest: https://t.co/tzZMY2H8NP — FOX Weather (@foxweather) October 25, 2026



El pronóstico difundido por FOX Weather contempla precipitaciones hasta al menos el martes 27 de octubre, con acumulados posibles de entre dos y cuatro pulgadas.

Ese rango equivale aproximadamente a entre 51 y 102 milímetros; la distribución dependerá de dónde se concentren los aguaceros.

La humedad tropical favorece episodios de lluvia intensa que pueden sobrecargar el drenaje urbano y producir anegamientos localizados.

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional señala que el riesgo general de lluvia excesiva en el sur de Florida es limitado, aunque pueden ocurrir inundaciones aisladas.