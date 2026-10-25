Miami a Charleston: mareas altas y lluvias amenazan con inundaciones durante varios días
Publicado el 25/10/2026 a las 14:54
- Mareas elevadas amenazan comunidades costeras.
- Lluvias prolongan el riesgo regional.
- Revisar pleamares antes de salir.
La combinación de mareas excepcionalmente altas, vientos persistentes y lluvias mantiene bajo amenaza a comunidades de la costa sureste de Estados Unidos.
El corredor afectado abarca aproximadamente 500 millas, unos 800 kilómetros, desde Miami hasta Charleston, Carolina del Sur, según FOX Weather.
El riesgo se concentra en zonas bajas y puede repetirse durante varios ciclos de pleamar, con diferencias importantes entre localidades.
Para residentes y conductores, esto significa que una calle transitable por la mañana podría presentar acumulaciones de agua horas después.
Lluvias en Florida prolongan el riesgo hasta el martes
⚠️ ⛈️ FLOOD RISK: The multiday flood threat that brought inches of rain to the Southwest has shifted to the Plains on Sunday to wrap up the weekend which is expected to continue to start the work week. FOX Weather Meteorologist @MelanieBlackWx has the latest: https://t.co/tzZMY2H8NP
— FOX Weather (@foxweather) October 25, 2026
El pronóstico difundido por FOX Weather contempla precipitaciones hasta al menos el martes 27 de octubre, con acumulados posibles de entre dos y cuatro pulgadas.
Ese rango equivale aproximadamente a entre 51 y 102 milímetros; la distribución dependerá de dónde se concentren los aguaceros.
La humedad tropical favorece episodios de lluvia intensa que pueden sobrecargar el drenaje urbano y producir anegamientos localizados.
Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional señala que el riesgo general de lluvia excesiva en el sur de Florida es limitado, aunque pueden ocurrir inundaciones aisladas.
Mareas altas pueden agravar las inundaciones en Florida[caption id="attachment_1698223" align="alignnone" width="1200"] Florida: mareas altas y lluvias amenazan con inundaciones FOTO: EFE[/caption]
Las llamadas king tides son mareas astronómicas especialmente elevadas, capaces de provocar inundaciones costeras incluso cuando no está lloviendo.
Cuando coinciden con vientos que empujan agua hacia tierra, dificultan la salida del agua acumulada y prolongan los problemas en sectores vulnerables.
El NWS de Miami prevé inundaciones costeras moderadas durante las pleamares y contempla que alcancen intensidad mayor el lunes y martes.
Su actualización del domingo 25 de octubre también advierte que las condiciones peligrosas en playas y aguas costeras persistirán hasta mediados de semana.
Jacksonville y Charleston enfrentan vulnerabilidades distintas
En Jacksonville, los vientos pueden dificultar el desagüe del río St. Johns hacia el océano y favorecer la acumulación de agua.
Ese efecto de represamiento añade una amenaza distinta a la provocada directamente por los aguaceros sobre calles y vecindarios.
En Charleston, pequeñas elevaciones adicionales del nivel del mar pueden afectar vías y sectores históricos construidos en terrenos bajos.
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Por eso, el alcance regional del episodio no implica inundaciones continuas en los 800 kilómetros ni una intensidad idéntica para todas las comunidades.
Qué hacer ante calles inundadas y mareas elevadas
Antes de salir, revisa los avisos del NWS y los cierres publicados por las autoridades de tu ciudad o condado.
Consulta también los horarios locales de pleamar, especialmente si estacionas o circulas habitualmente por zonas cercanas al mar.
Evita atravesar calles cubiertas de agua: la profundidad, el estado del pavimento y la fuerza de la corriente pueden resultar difíciles de evaluar.
Prepara rutas alternativas y sigue las instrucciones locales. Una disminución de la lluvia no garantiza que haya terminado el peligro costero.
FUENTE: foxweather