El pronóstico anticipado para Halloween apunta a cambios por El Niño: así podría afectar a millones en Estados Unidos.
Publicado el 24/10/2026 a las 17:09
- Este anticipa condiciones mayormente secas.
- Suroeste podría registrar lluvias fuertes.
- Pronóstico local todavía puede cambiar.
Halloween caerá en sábado por primera vez desde 2020, con un panorama preliminar favorable para muchas familias que planean salir a pedir dulces.
El pronóstico anticipado de FOX Weather apunta a condiciones secas en buena parte del este, mientras algunas zonas del oeste podrían enfrentar lluvias.
Las temperaturas relativamente templadas favorecerían actividades al aire libre en varias regiones, aunque el ambiente nocturno puede exigir ropa adicional debajo del disfraz.
A una semana del 31 de octubre, estas previsiones describen tendencias regionales: todavía pueden cambiar los horarios de lluvia y las temperaturas de cada ciudad.
Noreste y sureste: Halloween apunta a tiempo seco
En el noreste, FOX Weather prevé que un sistema de alta presión favorezca condiciones secas durante el fin de semana de Halloween.
Las temperaturas diurnas podrían situarse alrededor de los 60 °F, aproximadamente 16 °C, con valores ligeramente superiores a los habituales para la época.
El sureste también presenta una tendencia cálida y seca, con máximas cercanas a los 70 °F, unos 21 °C, en numerosos puntos.
Esas cifras corresponden al día; quienes participen en recorridos nocturnos deberán consultar la temperatura prevista después del atardecer antes de elegir su vestimenta.
Medio Oeste y noroeste: diferencias para elegir el disfraz[caption id="attachment_1698103" align="alignnone" width="1200"] Clima para Halloween 2026: El Niño y las regiones con lluvia FOTO: EFE[/caption]
Las primeras proyecciones para el Medio Oeste muestran un escenario mayormente seco, acompañado de temperaturas superiores al promedio en parte de la región.
En San Luis, Missouri, el centro de pronósticos de FOX estima valores cercanos a los 70 °F durante la tarde del sábado.
El noroeste tendría un ambiente más fresco, aunque también predominantemente seco, con temperaturas alrededor de los 50 °F, equivalentes a unos 10 °C.
Para las familias de esa región, incorporar una capa abrigadora al disfraz puede resultar conveniente, especialmente cuando avance la noche y descienda la temperatura.
Las lluvias mantienen incertidumbre en el sur
Las Grandes Llanuras del Sur podrían recibir humedad procedente del Pacífico relacionada con Vance, lo que elevaría la posibilidad de precipitaciones.
Ese escenario no implica que el ciclón vaya a tocar tierra en Estados Unidos: la humedad puede desplazarse lejos del centro del sistema.
En el suroeste, una posible baja presión favorecería lluvias y tormentas dispersas, además de temperaturas inferiores a lo normal y riesgo localizado de inundaciones repentinas.
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La ubicación y el momento de esos fenómenos siguen siendo inciertos; por ahora, el panorama justifica preparar alternativas bajo techo y revisar actualizaciones.
El Niño influye, pero no determina cada pronóstico local
La NOAA confirmó en su informe del 8 de octubre que El Niño continúa fortaleciéndose y podría mantenerse fuerte durante los próximos meses.
Su influencia ayuda a modificar patrones atmosféricos, pero describirlo como un fenómeno que controla por completo el tiempo del país resulta excesivo.
Para decidir sobre desfiles, fiestas o recorridos, será más útil consultar el pronóstico local conforme se acerque Halloween y atender los avisos meteorológicos.
Si aparecen tormentas o inundaciones en la previsión de una localidad, las familias deberán ajustar horarios y evitar desplazamientos por calles anegadas.
FUENTE: foxweather