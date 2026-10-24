Este anticipa condiciones mayormente secas.

Suroeste podría registrar lluvias fuertes.

Pronóstico local todavía puede cambiar.

Halloween caerá en sábado por primera vez desde 2020, con un panorama preliminar favorable para muchas familias que planean salir a pedir dulces.

El pronóstico anticipado de FOX Weather apunta a condiciones secas en buena parte del este, mientras algunas zonas del oeste podrían enfrentar lluvias.

Las temperaturas relativamente templadas favorecerían actividades al aire libre en varias regiones, aunque el ambiente nocturno puede exigir ropa adicional debajo del disfraz.

A una semana del 31 de octubre, estas previsiones describen tendencias regionales: todavía pueden cambiar los horarios de lluvia y las temperaturas de cada ciudad.

Noreste y sureste: Halloween apunta a tiempo seco



En el noreste, FOX Weather prevé que un sistema de alta presión favorezca condiciones secas durante el fin de semana de Halloween.

Las temperaturas diurnas podrían situarse alrededor de los 60 °F, aproximadamente 16 °C, con valores ligeramente superiores a los habituales para la época.

El sureste también presenta una tendencia cálida y seca, con máximas cercanas a los 70 °F, unos 21 °C, en numerosos puntos.

Esas cifras corresponden al día; quienes participen en recorridos nocturnos deberán consultar la temperatura prevista después del atardecer antes de elegir su vestimenta.