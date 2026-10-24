Colorado declara emergencia por inundaciones y el peligro se extiende hacia Nuevo México y Texas
Publicado el 23/10/2026 a las 20:37
- Colorado declara emergencia por inundaciones.
- Nuevo México enfrenta tormentas severas.
- Texas también enfrenta riesgo pluvial.
Una nueva ronda de tormentas amenaza al suroeste de Estados Unidos mientras varias comunidades enfrentan desbordamientos, evacuaciones y daños tras las lluvias de los últimos días.
El gobernador de Colorado, Jared Polis, declaró una emergencia por desastre ante las inundaciones que afectan al estado, donde continúan los operativos de respuesta.
El temporal también ha golpeado Arizona y Utah, con rescates y viviendas afectadas, mientras el sistema meteorológico avanza hacia Nuevo México.
La amenaza combina crecidas de ríos con inundaciones repentinas: el peligro puede persistir incluso cuando disminuye la lluvia en una localidad.
Nuevo México enfrenta tormentas, granizo y posibles tornados
RIVERS ON THE RISE 🌊: Evacuations were ordered in parts of northern New Mexico and southern Colorado as heavy rain sent the Animas and San Juan rivers spilling over their banks. Dramatic video shows floodwaters surrounding a backyard near the San Juan River between Farmington and Bloomfield on Thursday, as officials warned the river could continue rising into Saturday morning.
— FOX Weather (@foxweather) October 23, 2026
El pronóstico citado por FOX Weather sitúa partes de Nuevo México bajo un riesgo de tormentas severas de nivel 2 sobre 5.
Entre los peligros previstos figuran ráfagas capaces de causar daños, granizo de gran tamaño y la posibilidad de algunos tornados.
La información proporcionada ubica áreas de riesgo en el centro y sur del estado, por lo que resulta esencial consultar los avisos locales.
Ese nivel describe un escenario meteorológico regional; no significa que todas las comunidades vayan a experimentar los mismos fenómenos ni daños.
Lluvias intensas amenazan a Nuevo México y Texas
Partes del sur de Nuevo México y del oeste de Texas aparecen bajo un riesgo de inundaciones repentinas de nivel 2 sobre 4.
Una zona más extensa de riesgo menor incluye otras áreas de Nuevo México, entre ellas Albuquerque y Santa Fe, según el reporte meteorológico.
Las precipitaciones podrían alcanzar intensidades localizadas superiores a dos o tres pulgadas por hora, suficientes para complicar rápidamente la circulación y saturar drenajes.
El pronóstico contempla que la amenaza continúe hasta la mañana del sábado 24 de octubre, aunque las condiciones pueden cambiar durante el episodio.
Colorado registra desbordamientos y cierres de carreteras
HAIL HAMMERS ROUTE 66 🌧️🧊: Heavy rain and hail pelted a vehicle at the Healing Winds Route 66 campground near Seligman, Arizona. A powerful storm system pulled warm, moist Pacific air into Arizona on Thursday, fueling severe thunderstorms, large hail, damaging winds and flash flooding.
— FOX Weather (@foxweather) October 22, 2026
En South Fork, el crecimiento del Río Grande y de arroyos cercanos provocó inundaciones y mantuvo a sectores de la comunidad bajo evacuación.
Pagosa Springs declaró una emergencia local tras registrar daños en carreteras, puentes y otras infraestructuras, además de evacuaciones en zonas expuestas.
El Departamento de Transporte de Colorado informó cierres en distintos tramos, incluidos sectores de las carreteras US 160 y US 550.
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Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios y revisar las condiciones antes de viajar, porque el agua y los daños pueden prolongar los cierres.
Arizona y Utah muestran la fuerza del temporal
🔈 SOUND UP: Loud and dangerous hail slammed parts of Phoenix, Arizona, Wednesday as intense severe weather passed through the area. Stick with FOX Weather as we continue to monitor the aftermath and the continued multiday threat for the Four Corners. https://t.co/idXGj75EaG
— FOX Weather (@foxweather) October 22, 2026
En Hurricane, Utah, las inundaciones afectaron aproximadamente 80 viviendas y 50 vehículos recreativos, de acuerdo con los reportes sobre el impacto del temporal.
Cerca de Rimrock, Arizona, cuatro personas fueron rescatadas en helicóptero después de quedar sobre el techo de una camioneta rodeada de agua.
En Heber, los equipos meteorológicos investigan daños atribuidos a un posible tornado; el reporte inicial menciona una persona con lesiones leves.
Para las familias, la prioridad es atender las evacuaciones, mantenerse lejos de cauces y evitar carreteras inundadas, aunque el destino parezca cercano.
FUENTE: foxweather