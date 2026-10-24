Colorado declara emergencia por inundaciones y el peligro se extiende hacia Nuevo México y Texas

Colorado declara emergencia por inundaciones.

Nuevo México enfrenta tormentas severas.

Texas también enfrenta riesgo pluvial.

Una nueva ronda de tormentas amenaza al suroeste de Estados Unidos mientras varias comunidades enfrentan desbordamientos, evacuaciones y daños tras las lluvias de los últimos días.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, declaró una emergencia por desastre ante las inundaciones que afectan al estado, donde continúan los operativos de respuesta.

El temporal también ha golpeado Arizona y Utah, con rescates y viviendas afectadas, mientras el sistema meteorológico avanza hacia Nuevo México.

La amenaza combina crecidas de ríos con inundaciones repentinas: el peligro puede persistir incluso cuando disminuye la lluvia en una localidad.

Nuevo México enfrenta tormentas, granizo y posibles tornados

RIVERS ON THE RISE 🌊: Evacuations were ordered in parts of northern New Mexico and southern Colorado as heavy rain sent the Animas and San Juan rivers spilling over their banks. Dramatic video shows floodwaters surrounding a backyard near the San Juan River between Farmington and Bloomfield on Thursday, as officials warned the river could continue rising into Saturday morning. — FOX Weather (@foxweather) October 23, 2026



El pronóstico citado por FOX Weather sitúa partes de Nuevo México bajo un riesgo de tormentas severas de nivel 2 sobre 5.

Entre los peligros previstos figuran ráfagas capaces de causar daños, granizo de gran tamaño y la posibilidad de algunos tornados.

La información proporcionada ubica áreas de riesgo en el centro y sur del estado, por lo que resulta esencial consultar los avisos locales.

Ese nivel describe un escenario meteorológico regional; no significa que todas las comunidades vayan a experimentar los mismos fenómenos ni daños.