Josephine se alejará de Estados Unidos.

Oleaje peligroso afecta la costa.

Prevén fortalecimiento durante su transición.

La tormenta subtropical Josephine se formó este miércoles 21 de octubre en el Atlántico. Aunque su trayectoria apunta lejos de Estados Unidos, sus efectos alcanzan la costa este.

En el boletín de las 5:00 p. m., hora del este, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) reportó vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora, con ráfagas superiores.

Su centro estaba aproximadamente a 425 kilómetros al sur de Nantucket, Massachusetts, y a 940 kilómetros al suroeste de Halifax, en la provincia canadiense de Nueva Escocia.

El sistema avanzaba hacia el norte a nueve kilómetros por hora. El pronóstico anticipa un giro al noreste este jueves y una aceleración considerable de su desplazamiento.

Josephine podría alcanzar vientos de huracán como ciclón postropical

The area of low pressure well off the Mid-Atlantic Coast has acquired enough subtropical characteristics that it is now considered a Subtropical Storm, named Subtropical Storm Josephine. The latest track from the National Hurricane Center as of 5 PM EDT on October 21st is shown. https://t.co/FNzZBkeCWq — NWS Eastern Region (@NWSEastern) October 21, 2026



La trayectoria prevista mantendrá el centro de Josephine al sur de Nueva Escocia y Terranova. Conforme avance, aumentará su distancia respecto del territorio continental estadounidense.

El NHC espera que conserve características subtropicales hasta las primeras horas del jueves. Posteriormente, podría intensificarse mientras cambia su estructura y se convierte en un ciclón postropical.

El pronóstico contempla vientos de fuerza de huracán durante esa transición. Esa intensidad no significa que Josephine necesariamente vaya a clasificarse como un huracán tropical.

La distinción resulta relevante: perder características subtropicales no equivale a debilitarse. Por ello, el cambio de clasificación debe interpretarse junto con la intensidad y los peligros previstos.