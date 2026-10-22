Josephine se alejará de EE.UU., pero dejará oleaje peligroso y riesgo de inundaciones
Publicado el 21/10/2026 a las 20:13
- Josephine se alejará de Estados Unidos.
- Oleaje peligroso afecta la costa.
- Prevén fortalecimiento durante su transición.
La tormenta subtropical Josephine se formó este miércoles 21 de octubre en el Atlántico. Aunque su trayectoria apunta lejos de Estados Unidos, sus efectos alcanzan la costa este.
En el boletín de las 5:00 p. m., hora del este, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) reportó vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora, con ráfagas superiores.
Su centro estaba aproximadamente a 425 kilómetros al sur de Nantucket, Massachusetts, y a 940 kilómetros al suroeste de Halifax, en la provincia canadiense de Nueva Escocia.
El sistema avanzaba hacia el norte a nueve kilómetros por hora. El pronóstico anticipa un giro al noreste este jueves y una aceleración considerable de su desplazamiento.
Josephine podría alcanzar vientos de huracán como ciclón postropical
The area of low pressure well off the Mid-Atlantic Coast has acquired enough subtropical characteristics that it is now considered a Subtropical Storm, named Subtropical Storm Josephine. The latest track from the National Hurricane Center as of 5 PM EDT on October 21st is shown. https://t.co/FNzZBkeCWq
— NWS Eastern Region (@NWSEastern) October 21, 2026
La trayectoria prevista mantendrá el centro de Josephine al sur de Nueva Escocia y Terranova. Conforme avance, aumentará su distancia respecto del territorio continental estadounidense.
El NHC espera que conserve características subtropicales hasta las primeras horas del jueves. Posteriormente, podría intensificarse mientras cambia su estructura y se convierte en un ciclón postropical.
El pronóstico contempla vientos de fuerza de huracán durante esa transición. Esa intensidad no significa que Josephine necesariamente vaya a clasificarse como un huracán tropical.
La distinción resulta relevante: perder características subtropicales no equivale a debilitarse. Por ello, el cambio de clasificación debe interpretarse junto con la intensidad y los peligros previstos.
Costa este de Estados Unidos: oleaje, resaca e inundaciones[caption id="attachment_1697776" align="alignnone" width="1200"] Tormenta Josephine: trayectoria y riesgos para la costa este FOTO: EFE[/caption]
El principal riesgo para numerosas comunidades costeras estará en el mar. Las marejadas de Josephine afectan sectores de la costa este y del Atlántico canadiense.
Ese oleaje puede generar condiciones peligrosas para bañistas y corrientes de resaca. Que el centro permanezca lejos de tierra no elimina los riesgos en las playas.
También podrían registrarse ráfagas con intensidad de tormenta tropical en partes del litoral nororiental estadounidense hasta el jueves, aun cuando el sistema comience a alejarse.
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En sectores del Atlántico medio continúan las inundaciones costeras menores, localmente moderadas. Podrían repetirse durante el resto de la semana, especialmente alrededor de las mareas altas.
Sin avisos costeros por Josephine: qué deben vigilar los residentes
Al emitirse el boletín inicial, no había vigilancias ni avisos costeros asociados al ciclón. Eso no equivale a ausencia de condiciones peligrosas en el litoral.
Los residentes deben seguir las actualizaciones del NHC y los pronósticos locales, especialmente si viven en zonas bajas o tienen previsto desplazarse por carreteras costeras.
Quienes planeen visitar playas o realizar actividades marítimas deben revisar las condiciones antes de salir y atender las indicaciones de autoridades, salvavidas y responsables de navegación.
La evolución exige observar tanto la trayectoria como sus efectos: Josephine puede alejarse de Estados Unidos mientras persisten el oleaje peligroso y las inundaciones alrededor de la pleamar.
FUENTE: EFE