Halloween bajo amenaza de lluvias: el Pineapple Express podría complicar al sur de California
Publicado el 27/10/2026 a las 20:13
- Humedad tropical amenaza este Halloween.
- California enfrenta dos escenarios distintos.
- Suroeste podría registrar nuevas inundaciones.
Un corredor de humedad tropical podría alimentar lluvias intensas en el suroeste de Estados Unidos durante el fin de semana de Halloween y reactivar el peligro de inundaciones.
Según AccuWeather, una tormenta procedente de Alaska y otra frente a Washington atraerían esa humedad hacia el oeste del país.
Los remanentes de Olana, cerca de Hawái, contribuirían al aporte tropical. La evolución dependerá de cuándo se encuentren las tormentas y la humedad.
Si el corredor conecta las cercanías de Hawái con la costa oeste, podría configurar un Pineapple Express, un tipo de río atmosférico.
Lluvias en California: el escenario más probable
🎃 TRICK-OR-TREAT WEATHER: Don’t let a frighteningly soggy forecast put a hex on your Halloween! While the Northeast is in for a spooktacularly dry evening, showers and storms across the South and West look down-right ghastly—so you might need to make an umbrella part of your costume.
— FOX Weather (@foxweather) October 27, 2026
El pronóstico publicado el 27 de octubre favorece un desplazamiento rápido de los sistemas, que permanecerían parcialmente separados al recorrer la costa del Pacífico.
Ese escenario limitaría las precipitaciones en Los Ángeles, San Diego y Palm Springs, aunque podría dificultar los traslados y las actividades al aire libre.
La mayoría de las grandes zonas metropolitanas del sur de California recibiría menos de una pulgada de lluvia, equivalente a unos 25 milímetros.
Algunas laderas orientadas al sur y al oeste podrían acumular entre una y tres pulgadas, aproximadamente entre 25 y 76 milímetros.
Un escenario menos probable elevaría las inundaciones[caption id="attachment_1698477" align="alignnone" width="1200"] Pineapple Express en Halloween: lluvias amenazan California FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]
La alternativa de mayor impacto implica que ambas tormentas se unan antes con la humedad tropical y formen un sistema más lento cerca de California.
De ocurrir, las precipitaciones serían más persistentes y podrían producir inundaciones repentinas extensas desde la tarde del sábado hasta el domingo.
Esa posibilidad todavía tiene menor probabilidad que el escenario de avance rápido, por lo que no debe interpretarse como un desenlace confirmado.
Incluso con acumulados moderados, los aguaceros concentrados podrían provocar inundaciones localizadas y flujos de escombros en áreas recientemente quemadas y sus alrededores.
Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México enfrentan riesgos
AccuWeather considera más probable que las tormentas y la humedad se combinen sobre el interior del oeste, elevando allí la amenaza de lluvias fuertes.
Sectores de Arizona, Utah, Nuevo México y Colorado podrían registrar inundaciones repentinas y aumentos importantes en los niveles de los ríos.
Phoenix, Flagstaff, Durango y Farmington figuran entre las ciudades que podrían enfrentar aguaceros desde finales del fin de semana hasta comienzos de la próxima semana.
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Las lluvias recientes agravan la vulnerabilidad de algunas zonas. Sin embargo, también pueden inundarse lugares menos afectados si reciben precipitaciones intensas en poco tiempo.
Cómo preparar los planes para Halloween
Las familias con actividades previstas para el sábado 31 de octubre deberían revisar el pronóstico local conforme se acerque la celebración.
Conviene disponer de una alternativa bajo techo y comprobar las condiciones de las rutas antes de viajar, especialmente cerca de montañas y áreas quemadas.
Si una carretera queda cubierta de agua, evita cruzarla: resulta difícil calcular la profundidad, la fuerza de la corriente o los daños al pavimento.
El pronóstico también contempla nieve en sectores elevados de las Montañas Rocosas; quienes viajen hacia esas áreas deben revisar las condiciones de los pasos.
FUENTE: accuweather