Humedad tropical amenaza este Halloween.

California enfrenta dos escenarios distintos.

Suroeste podría registrar nuevas inundaciones.

Un corredor de humedad tropical podría alimentar lluvias intensas en el suroeste de Estados Unidos durante el fin de semana de Halloween y reactivar el peligro de inundaciones.

Según AccuWeather, una tormenta procedente de Alaska y otra frente a Washington atraerían esa humedad hacia el oeste del país.

Los remanentes de Olana, cerca de Hawái, contribuirían al aporte tropical. La evolución dependerá de cuándo se encuentren las tormentas y la humedad.

Si el corredor conecta las cercanías de Hawái con la costa oeste, podría configurar un Pineapple Express, un tipo de río atmosférico.

Lluvias en California: el escenario más probable

🎃 TRICK-OR-TREAT WEATHER: Don’t let a frighteningly soggy forecast put a hex on your Halloween! While the Northeast is in for a spooktacularly dry evening, showers and storms across the South and West look down-right ghastly—so you might need to make an umbrella part of your costume. — FOX Weather (@foxweather) October 27, 2026



El pronóstico publicado el 27 de octubre favorece un desplazamiento rápido de los sistemas, que permanecerían parcialmente separados al recorrer la costa del Pacífico.

Ese escenario limitaría las precipitaciones en Los Ángeles, San Diego y Palm Springs, aunque podría dificultar los traslados y las actividades al aire libre.

La mayoría de las grandes zonas metropolitanas del sur de California recibiría menos de una pulgada de lluvia, equivalente a unos 25 milímetros.

Algunas laderas orientadas al sur y al oeste podrían acumular entre una y tres pulgadas, aproximadamente entre 25 y 76 milímetros.