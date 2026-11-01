Tormenta amenaza a 35 estados de EE. UU.: ordenan evacuaciones ante crecidas históricas
Publicado el 01/11/2026 a las 13:11
- Tormenta amenaza a 35 estados.
- Pagosa Springs ordena evacuar zonas.
- Colorado espera fuertes nevadas montañosas.
Una potente tormenta mantiene en riesgo al suroeste de Estados Unidos este domingo 1 de noviembre, con evacuaciones y amenazas de inundaciones potencialmente históricas.
El sistema avanzará después hacia el centro y el este del país, extendiendo las lluvias y otros peligros durante la próxima semana.
FOX Weather estima posibles efectos en 35 estados. Esa cifra abarca distintos fenómenos y jornadas, sin implicar que todos enfrentarán condiciones igualmente graves.
La emergencia más inmediata se concentra en comunidades del suroeste, donde las precipitaciones pueden provocar crecidas peligrosas antes de la madrugada del lunes.
Pagosa Springs ordena evacuar por el río San Juan
STAY ALERT AS MASSIVE STORM UNLEASHES DANGEROUS WEATHER: America's cross-country is slamming the West right now with torrential rain and heavy mountain snow. Stay alert today for rapidly rising water as the flash flood threat increases with each drenching downpour. #rain #downpours #West #flood #foxweather
— FOX Weather (@foxweather) November 1, 2026
Las autoridades de Pagosa Springs, Colorado, pidieron abandonar inmediatamente las zonas designadas para evacuación ante el aumento previsto del río San Juan.
Un aviso municipal señaló que el cauce podría alcanzar 19.71 pies, aproximadamente seis metros, alrededor de las 11 de la noche del domingo.
Se trata de una proyección, no de un nivel ya observado, y puede modificarse conforme cambien las precipitaciones y los datos hidrológicos.
La advertencia incluye un mensaje urgente: durante la fase más intensa de la tormenta, la capacidad para realizar rescates será extremadamente limitada.
Colorado enfrenta lluvias, deslaves y nieve intensa
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió sobre inundaciones significativas y peligrosas en sectores de las montañas de San Juan y el cercano valle de San Luis.
El pronóstico también contempla posibles daños en carreteras y deslaves, capaces de complicar los desplazamientos entre comunidades y el acceso de los servicios de emergencia.
En zonas elevadas del noroeste y suroeste de San Juan, se esperan entre 12 y 18 pulgadas de nieve, aproximadamente 30 a 46 centímetros.
La combinación de nieve y viento podría dificultar considerablemente los viajes, especialmente durante la noche del domingo y la mañana del lunes. marine.
La tormenta avanzará hacia el centro del país[caption id="attachment_1698957" align="alignnone" width="1200"] Tormenta amenaza a 35 estados: evacuaciones e inundaciones FOTO: depositphotos[/caption]
Después de afectar el oeste, el sistema se desplazará hacia las Grandes Llanuras y otras regiones, según las previsiones difundidas por FOX Weather.
El avance de la tormenta puede llevar lluvias abundantes, tormentas eléctricas y nuevas complicaciones para quienes tengan viajes previstos durante la semana.
Para las comunidades fuera del suroeste, será fundamental consultar los pronósticos locales: el alcance nacional del sistema no sustituye las alertas específicas.
Las condiciones podrían afectar desplazamientos durante la jornada electoral del martes 3 de noviembre, por lo que conviene revisar anticipadamente rutas y horarios.
El Niño aumenta la atención sobre el invierno
El Centro de Predicción Climática mantiene un aviso de El Niño y prevé que el fenómeno continúe fortaleciéndose hasta finales de año.
Ese contexto climático puede influir en los patrones estacionales, pero no determina por sí solo dónde ocurrirá cada inundación o nevada.
La prioridad inmediata es atender las instrucciones de evacuación y revisar los avisos meteorológicos correspondientes al lugar de residencia o destino.
Quienes deban circular por Colorado pueden consultar el servicio 511 para conocer las condiciones viales antes de salir.
FORMATO: Fotos DepositPhotos
FUENTE: foxweather