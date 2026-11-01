Tormenta amenaza a 35 estados.

Pagosa Springs ordena evacuar zonas.

Colorado espera fuertes nevadas montañosas.

Una potente tormenta mantiene en riesgo al suroeste de Estados Unidos este domingo 1 de noviembre, con evacuaciones y amenazas de inundaciones potencialmente históricas.

El sistema avanzará después hacia el centro y el este del país, extendiendo las lluvias y otros peligros durante la próxima semana.

FOX Weather estima posibles efectos en 35 estados. Esa cifra abarca distintos fenómenos y jornadas, sin implicar que todos enfrentarán condiciones igualmente graves.

La emergencia más inmediata se concentra en comunidades del suroeste, donde las precipitaciones pueden provocar crecidas peligrosas antes de la madrugada del lunes.

Pagosa Springs ordena evacuar por el río San Juan

STAY ALERT AS MASSIVE STORM UNLEASHES DANGEROUS WEATHER: America's cross-country is slamming the West right now with torrential rain and heavy mountain snow. Stay alert today for rapidly rising water as the flash flood threat increases with each drenching downpour. #rain #downpours #West #flood #foxweather — FOX Weather (@foxweather) November 1, 2026



Las autoridades de Pagosa Springs, Colorado, pidieron abandonar inmediatamente las zonas designadas para evacuación ante el aumento previsto del río San Juan.

Un aviso municipal señaló que el cauce podría alcanzar 19.71 pies, aproximadamente seis metros, alrededor de las 11 de la noche del domingo.

Se trata de una proyección, no de un nivel ya observado, y puede modificarse conforme cambien las precipitaciones y los datos hidrológicos.

La advertencia incluye un mensaje urgente: durante la fase más intensa de la tormenta, la capacidad para realizar rescates será extremadamente limitada.