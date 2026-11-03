Prevén una perturbación extraordinariamente temprana.

El frío extremo sigue incierto.

Los efectos podrían tardar semanas.

El vórtice polar muestra señales de una perturbación extraordinariamente temprana, pero eso todavía no confirma una ola de frío intenso en Estados Unidos.

Los pronósticos apuntan a un posible calentamiento estratosférico repentino durante los primeros días de noviembre, cuando esta circulación normalmente continúa fortaleciéndose.

El fenómeno puede debilitar o invertir los vientos que rodean el Ártico, modificando una estructura atmosférica que influye en el tiempo invernal.

Sin embargo, el análisis de Brightband publicado el 29 de octubre contempla un episodio relativamente breve, con efectos limitados sobre el este estadounidense.

Por qué podría ser un calentamiento estratosférico histórico

A CHILL COMING TO A CITY NEAR YOU?: Something truly unprecedented is brewing high above the Arctic as the polar vortex weakens on a crash course toward a full breakdown. As atmospheric ripples threaten to shake up winter forecasts worldwide, stay tuned to FOX Weather as our team tracks the vortex day by day! — FOX Weather (@foxweather) October 31, 2026



La atención científica está puesta en el calendario: una inversión de los vientos a principios de noviembre sería excepcionalmente temprana.

El compendio de la NOAA, con registros desde 1958 hasta 2023, incluye antecedentes de noviembre, pero situados hacia finales del mes.

Entre ellos aparece el episodio de noviembre de 1968, cuya fecha varía ligeramente según el conjunto de datos utilizado para reconstruir la atmósfera.

Por eso, hablar de un posible récord exige esperar las observaciones: una proyección meteorológica todavía no equivale a un acontecimiento confirmado.