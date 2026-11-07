Tormentas amenazan el sur de Texas: el riesgo crece en carreteras este fin de semana
Publicado el 06/11/2026 a las 19:12
- Tormentas previstas durante el fin de semana.
- Domingo concentra mayor riesgo regional.
- Evite conducir sobre carreteras inundadas.
El sur de Texas afrontará un fin de semana lluvioso, con tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones repentinas que podrían complicar viajes y actividades al aire libre.
El pronóstico para el sábado 7 y domingo 8 de noviembre incluye sectores cercanos a San Antonio, Laredo, Corpus Christi y el Valle del Río Grande.
La intensidad variará entre localidades. Los mayores problemas podrían aparecer donde las tormentas descarguen repetidamente sobre una misma zona, acumulando agua más rápido de lo que puede escurrir.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Brownsville anticipa condiciones inestables hasta el lunes, con posibilidad de inundaciones aisladas o dispersas en el extremo sur estatal.
San Antonio, Laredo y Corpus Christi: las zonas bajo atención
Heavy to excessive rainfall is possible over southern Texas this weekend. A slight risk (level 2 of 4) for excessive rainfall has been issued for Sunday.
NEVER drive through floodwaters.
You may have driven that road thousands of times, and think you know how deep that water is - but you never really know what's lurking under murky floodwaters.
https://t.co/qk3BcVP5M8
— National Weather Service (@NWS) November 6, 2026
Una perturbación atmosférica avanzará desde el suroeste estadounidense hacia el norte de México, favoreciendo el desarrollo de lluvias sobre Texas.
Su interacción con abundante humedad y un frente frío ayudará a mantener los aguaceros durante distintas etapas del fin de semana.
AccuWeather identifica un corredor de atención desde las cercanías de San Antonio y Laredo hasta Corpus Christi, extendiéndose hacia Brownsville.
Austin y Houston quedarían cerca del borde norte del sistema, con posibilidad de algunas lluvias; eso no implica que reciban los mismos acumulados previstos más al sur.
Cuánta lluvia podría caer en el sur de Texas[caption id="attachment_1699970" align="alignnone" width="1200"] Lluvias en el sur de Texas: riesgo de inundaciones y viajes FOTO: depositphotos[/caption]
El NWS de Brownsville prevé acumulados generalizados de entre una y tres pulgadas, aproximadamente de 25 a 76 milímetros, dentro de su área de pronóstico.
En puntos específicos podrían registrarse entre cuatro y seis pulgadas, equivalentes a unos 102 a 152 milímetros, según la actualización disponible este viernes.
Por separado, AccuWeather plantea un máximo localizado de diez pulgadas, alrededor de 254 milímetros, mediante su estimación StormMax.
Ese máximo representa un escenario puntual del proveedor privado, no una cantidad esperada en todas las ciudades ni un acumulado confirmado.
Inundaciones repentinas: el domingo concentra mayor riesgo[caption id="attachment_1699972" align="alignnone" width="1200"] Lluvias en el sur de Texas: riesgo de inundaciones y viajes FOTO: EFE[/caption]
Para el extremo sur de Texas, el pronóstico oficial coloca al domingo en riesgo ligero de lluvias excesivas, nivel dos de cuatro.
El sábado y el lunes aparecen en riesgo marginal, nivel uno de cuatro. Estas categorías describen probabilidades regionales y no garantizan inundaciones en cada comunidad.
Los sectores que reciban aguaceros intensos o sucesivos tendrán mayor posibilidad de sufrir anegamientos, especialmente en áreas bajas y puntos con drenaje limitado.
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Las cantidades y ubicaciones todavía pueden cambiar. Revisar el pronóstico local será más útil que asumir condiciones idénticas para todo el sur del estado.
Qué hacer antes de conducir durante las tormentas
El peligro más inmediato para los automovilistas será encontrar calles, cruces bajos o tramos de carretera cubiertos por agua.
El NWS recomienda dar la vuelta ante una vía inundada: la profundidad puede ser engañosa y el pavimento podría estar dañado.
Conviene revisar cierres viales antes de salir, mantener activadas las alertas meteorológicas y disponer de una ruta alternativa.
Quienes tengan planes al aire libre deberán prever cambios de horario y seguir los avisos oficiales conforme evolucione el sistema.
FUENTE :accuweather
FORMATO: Foto depositphotos