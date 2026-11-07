Tormentas previstas durante el fin de semana.

Domingo concentra mayor riesgo regional.

Evite conducir sobre carreteras inundadas.

El sur de Texas afrontará un fin de semana lluvioso, con tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones repentinas que podrían complicar viajes y actividades al aire libre.

El pronóstico para el sábado 7 y domingo 8 de noviembre incluye sectores cercanos a San Antonio, Laredo, Corpus Christi y el Valle del Río Grande.

La intensidad variará entre localidades. Los mayores problemas podrían aparecer donde las tormentas descarguen repetidamente sobre una misma zona, acumulando agua más rápido de lo que puede escurrir.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Brownsville anticipa condiciones inestables hasta el lunes, con posibilidad de inundaciones aisladas o dispersas en el extremo sur estatal.

San Antonio, Laredo y Corpus Christi: las zonas bajo atención

Heavy to excessive rainfall is possible over southern Texas this weekend. A slight risk (level 2 of 4) for excessive rainfall has been issued for Sunday. NEVER drive through floodwaters.

You may have driven that road thousands of times, and think you know how deep that water is - but you never really know what's lurking under murky floodwaters.

https://t.co/qk3BcVP5M8 — National Weather Service (@NWS) November 6, 2026



Una perturbación atmosférica avanzará desde el suroeste estadounidense hacia el norte de México, favoreciendo el desarrollo de lluvias sobre Texas.

Su interacción con abundante humedad y un frente frío ayudará a mantener los aguaceros durante distintas etapas del fin de semana.

AccuWeather identifica un corredor de atención desde las cercanías de San Antonio y Laredo hasta Corpus Christi, extendiéndose hacia Brownsville.

Austin y Houston quedarían cerca del borde norte del sistema, con posibilidad de algunas lluvias; eso no implica que reciban los mismos acumulados previstos más al sur.