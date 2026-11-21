Lluvia y viento en el este.

Nieve en montañas del oeste.

Posibles demoras en Atlanta y Charlotte.

Varias tormentas podrían retrasar los viajes de Thanksgiving en Estados Unidos, con aguaceros en el este y nieve en las montañas del oeste.

AAA estima que 81.5 millones de personas viajarán al menos 50 millas (80 kilómetros) desde casa entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre.

El primer episodio de lluvia y viento afectaría el sur de la costa atlántica el sábado 21 y avanzaría hacia el noreste entre domingo y lunes.

Las inundaciones urbanas podrían complicar tramos de la I-95. AccuWeather prevé posibles demoras y algunas cancelaciones aéreas cerca de Nueva York y Boston el lunes 23.

Chicago y los Grandes Lagos podrían tener demoras desde el domingo

Two powerful storms are taking aim at both coasts right as millions prepare to travel for Thanksgiving. Forecasts show the first system slamming the West Coast starting Tuesday, bringing heavy rain, flash flooding, and feet of mountain snow from the Pacific Northwest through California. By Wednesday and Thursday, a second large storm system is expected to power up along the East Coast, threatening more than 20 states from Florida to Maine with heavy rain and damaging winds. Even the iconic Macy’s Thanksgiving Day Parade could face disruptions if sustained winds top 23 mph or gusts push past 34 mph. See which states and major airport hubs face the worst Thanksgiving travel delays next week: https://t.co/iPQO3FGvzJ — Fox News (@FoxNews) November 20, 2026



Un frente frío cruzará las Grandes Llanuras rumbo al valle del Misisipi y los Grandes Lagos, con tormentas eléctricas y aguaceros capaces de reducir la visibilidad.

En Chicago, la lluvia del domingo 22 podría provocar demoras menores durante los desplazamientos del fin de semana.

Tras el paso del frente, podrían formarse bandas de nieve de efecto lago en partes del Alto Medio Oeste y del interior del noreste.

Los chubascos de nieve podrían complicar algunos trayectos entre el domingo y el martes, especialmente en rutas cercanas a los Grandes Lagos.