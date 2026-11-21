Millones de viajeros podrían sufrir demoras en Thanksgiving por tormentas en ambas costas de EE. UU.
Publicado el 20/11/2026 a las 19:51
- Lluvia y viento en el este.
- Nieve en montañas del oeste.
- Posibles demoras en Atlanta y Charlotte.
Varias tormentas podrían retrasar los viajes de Thanksgiving en Estados Unidos, con aguaceros en el este y nieve en las montañas del oeste.
AAA estima que 81.5 millones de personas viajarán al menos 50 millas (80 kilómetros) desde casa entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre.
El primer episodio de lluvia y viento afectaría el sur de la costa atlántica el sábado 21 y avanzaría hacia el noreste entre domingo y lunes.
Las inundaciones urbanas podrían complicar tramos de la I-95. AccuWeather prevé posibles demoras y algunas cancelaciones aéreas cerca de Nueva York y Boston el lunes 23.
Chicago y los Grandes Lagos podrían tener demoras desde el domingo
Two powerful storms are taking aim at both coasts right as millions prepare to travel for Thanksgiving.
Forecasts show the first system slamming the West Coast starting Tuesday, bringing heavy rain, flash flooding, and feet of mountain snow from the Pacific Northwest through California.
By Wednesday and Thursday, a second large storm system is expected to power up along the East Coast, threatening more than 20 states from Florida to Maine with heavy rain and damaging winds.
Even the iconic Macy’s Thanksgiving Day Parade could face disruptions if sustained winds top 23 mph or gusts push past 34 mph.
See which states and major airport hubs face the worst Thanksgiving travel delays next week: https://t.co/iPQO3FGvzJ
— Fox News (@FoxNews) November 20, 2026
Un frente frío cruzará las Grandes Llanuras rumbo al valle del Misisipi y los Grandes Lagos, con tormentas eléctricas y aguaceros capaces de reducir la visibilidad.
En Chicago, la lluvia del domingo 22 podría provocar demoras menores durante los desplazamientos del fin de semana.
Tras el paso del frente, podrían formarse bandas de nieve de efecto lago en partes del Alto Medio Oeste y del interior del noreste.
Los chubascos de nieve podrían complicar algunos trayectos entre el domingo y el martes, especialmente en rutas cercanas a los Grandes Lagos.
Nieve y lluvia podrían complicar la I-5 en el oeste
More than 2 feet of rain in parts of central Florida has triggered hundreds of water rescues. The storm is now moving up the East Coast, threatening early Thanksgiving travel for millions with heavy rain and gusty winds.
NOAA issued its highest-level flash flood risk for parts of Florida’s coast, while several school districts closed Friday. Gov. Ron DeSantis expanded a state of emergency and mobilized hundreds of National Guard and State Guard troops, along with rescue boats and ATVs.
The storm, which has caused flash flooding since Tuesday, is expected to move north over the weekend, potentially bringing heavy rain and gusty winds to states as far north as Maine and disrupting Thanksgiving travel.
Heavy rain and gusty winds could intensify from the Mid-Atlantic into the Northeast throughout Thursday, coinciding with Thanksgiving Day festivities.
Florida is still recovering after a storm brought severe flooding in Palm Bay earlier this month, resulting in two deaths and hundreds of emergency rescues.
Sources: @abcnews, @cnn, @foxnews, @weather, @wbpf25news
— Mosheh Oinounou (@Mosheh) November 20, 2026
Desde el lunes por la noche hasta el miércoles 25, un río atmosférico podría llevar humedad del Pacífico desde Washington hasta el norte de California.
Se esperan ráfagas y lluvias intensas en zonas bajas. Las nevadas se concentrarían en las montañas, incluidas partes de las Cascadas y la Sierra Nevada.
Los conductores podrían encontrar demoras en la I-5 entre Seattle y San Francisco, además de dificultades en pasos montañosos de la I-80 y posiblemente la I-90.
Los Ángeles quedaría fuera de las lluvias más intensas de ese sistema, mientras que algunos pasos de las Montañas Rocosas podrían volverse resbaladizos.
Atlanta y Charlotte podrían registrar retrasos el miércoles[caption id="attachment_1701391" align="alignnone" width="1200"] Viajes de Thanksgiving 2026: dónde podrían retrasarse FOTO: depositphotos[/caption]
Otra tormenta llevaría lluvias y descargas eléctricas a sectores de la costa del Golfo entre el lunes y el martes.
El miércoles 25, los aguaceros podrían intensificarse en el sureste. Algunas tormentas podrían volverse severas y generar fuertes ráfagas.
En Atlanta y Charlotte, la baja visibilidad podría afectar tanto a los automovilistas como a las operaciones aéreas durante la víspera del feriado.
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Si se producen demoras o cancelaciones en esos aeropuertos, el impacto podría extenderse a pasajeros con conexiones hacia otras ciudades del país.
Dónde podría nevar en Thanksgiving y qué se espera para el regreso
El jueves 26, la tormenta del sureste podría subir hacia el noreste y dejar lluvia durante algunos desfiles matutinos de Thanksgiving.
Si entra suficiente aire frío, parte de esa lluvia podría convertirse en nieve húmeda en los Apalaches y cerca del extremo oriental de los Grandes Lagos.
El fin de semana del 28 y 29 también podría traer nuevas tormentas al este y al noroeste. Su trayectoria aún es incierta.
Antes de salir, revisa el estado de tu vuelo con la aerolínea o consulta los cierres y las condiciones de tu ruta si viajas por carretera.
FUENTE: accuweather, foxweather
FORMATO: FOTO depositphotos