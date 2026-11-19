Nueva York prohíbe los carruajes de caballos: Mamdani pone fin a 150 años de historia en Central Park
Publicado el 19/11/2026 a las 17:09
- Nueva York prohibirá los carruajes en 2028
- Un accidente mortal impulsó la legislación
- Cerca de 200 trabajadores recibirán apoyo
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó este jueves 19 de noviembre una ley que prohibirá los carruajes tirados por caballos a partir del 1 de junio de 2028, poniendo fin a una tradición turística de 150 años en Central Park.
La medida, aprobada por el Concejo Municipal el pasado 22 de octubre, representa un cambio para una de las imágenes más reconocibles de Manhattan y llega después de varios incidentes relacionados con estos animales.
“Durante 150 años, los carruajes tirados por caballos han sido un elemento habitual de Central Park. Hoy cerramos ese capítulo”, declaró Mamdani en un comunicado citado por la agencia EFE.
¿Por qué Nueva York prohibirá los carruajes de caballos?
La legislación, conocida como la Ley de Romanch, fue impulsada por el concejal Christopher Marte y recibió 40 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones.
Su nombre rinde homenaje a Romanch Mahajan, un joven de 18 años que murió el pasado 17 de junio tras un accidente de carruaje en Central Park.
De acuerdo con EFE, se trató del primer accidente mortal registrado en la historia de esta actividad turística, que también había enfrentado cuestionamientos por incidentes en los que caballos se desplomaron en la vía pública.
La nueva legislación establece una fecha definitiva para terminar con el servicio, aunque su implementación contempla medidas para atender las consecuencias laborales del cierre.
¿Qué pasará con los trabajadores y los caballos?
La Administración Mamdani anunció un paquete de apoyo para aproximadamente 200 personas vinculadas a la industria, incluidos propietarios de licencias, conductores y mozos de cuadra.
El alcalde reconoció que la ciudad tiene “la responsabilidad” de acompañar a quienes dependen económicamente de esta actividad y facilitarles alternativas laborales.
Según el comunicado municipal citado por EFE, el objetivo es proporcionarles “el apoyo financiero y las oportunidades profesionales que necesitan para construir su siguiente etapa”.
Por otra parte, la organización animalista PETA anunció una donación de 50,000 dólares destinada a la jubilación de los caballos utilizados en el servicio.
¿Habrá carruajes eléctricos en Central Park?
El Gobierno municipal también estudiará alternativas de transporte que permitan conservar parte de la experiencia turística sin utilizar animales.
Mamdani ordenará un estudio de viabilidad para evaluar carruajes eléctricos y bicicletas eléctricas con pedaleo asistido dentro de Central Park.
Asimismo, se analizará la posibilidad de permitir carruajes eléctricos en el perímetro del parque, aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre su implementación.
Organizaciones defensoras de los animales, como PETA y NYCLASS, celebraron la aprobación de la prohibición.
La industria amenaza con acudir a tribunales
La decisión también provocó resistencia entre los trabajadores del sector, cuyo sindicato advirtió sobre posibles acciones legales ante tribunales federales.
Sus representantes consideran que la legislación no ofrece garantías suficientes sobre el futuro económico de quienes perderán su actividad laboral.
El presidente Donald Trump también criticó semanas atrás la prohibición, al cuestionar que se impulsara una medida de esta magnitud después de un único accidente mortal.
Mamdani y Trump mantienen diferencias, pero colaboran
Pese a sus desacuerdos políticos, Mamdani aseguró el miércoles que mantiene conversaciones con Trump para resolver problemas que afectan a los neoyorquinos.
En una entrevista durante la cumbre DealBook de The New York Times, destacó un acuerdo para retrasar nuevas reglas federales relacionadas con comercios que participan en el programa de asistencia alimentaria SNAP.
“Ambos sabemos lo que pensamos de las políticas del otro, y también que los dos amamos la misma ciudad”, afirmó.
Con la prohibición de los carruajes, Nueva York se sumará a ciudades como Filadelfia, Chicago y San Antonio, donde esta actividad ya ha sido vetada, según EFE.