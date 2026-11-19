Nueva York prohibirá los carruajes en 2028

Un accidente mortal impulsó la legislación

Cerca de 200 trabajadores recibirán apoyo

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó este jueves 19 de noviembre una ley que prohibirá los carruajes tirados por caballos a partir del 1 de junio de 2028, poniendo fin a una tradición turística de 150 años en Central Park.

La medida, aprobada por el Concejo Municipal el pasado 22 de octubre, representa un cambio para una de las imágenes más reconocibles de Manhattan y llega después de varios incidentes relacionados con estos animales.

“Durante 150 años, los carruajes tirados por caballos han sido un elemento habitual de Central Park. Hoy cerramos ese capítulo”, declaró Mamdani en un comunicado citado por la agencia EFE.

¿Por qué Nueva York prohibirá los carruajes de caballos?

La legislación, conocida como la Ley de Romanch, fue impulsada por el concejal Christopher Marte y recibió 40 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones.

Su nombre rinde homenaje a Romanch Mahajan, un joven de 18 años que murió el pasado 17 de junio tras un accidente de carruaje en Central Park.

De acuerdo con EFE, se trató del primer accidente mortal registrado en la historia de esta actividad turística, que también había enfrentado cuestionamientos por incidentes en los que caballos se desplomaron en la vía pública.

La nueva legislación establece una fecha definitiva para terminar con el servicio, aunque su implementación contempla medidas para atender las consecuencias laborales del cierre.