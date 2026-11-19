¿Puedes ser detenido al regresar a Estados Unidos a pesar de tener Green Card?
Publicado el 18/11/2026 a las 20:01
Una residente permanente pasó más de 20 días bajo custodia migratoria por una condena de hace tres décadas. Abogados advierten que renovar la Green Card no elimina estos riesgos.
Tener una Green Card no garantiza que una persona pueda regresar a Estados Unidos sin enfrentar problemas migratorios. Una residente permanente fue detenida por una condena de hace más de 30 años.
- Por qué importa: Los residentes permanentes con antecedentes legales antiguos pueden enfrentar interrogatorios, detenciones e incluso procesos migratorios al regresar de un viaje al extranjero.
Green Card y antecedentes legales: riesgo al viajar[caption id="attachment_1701286" align="alignnone" width="1199"] Green Card y antecedentes legales: riesgo al viajar. Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
San Juanita Guerra cruzó durante más de tres décadas la frontera entre México y Estados Unidos sin enfrentar dificultades.
Sin embargo, en marzo fue detenida cuando intentaba regresar al país por el puerto de entrada de Progreso, Texas.
Un oficial migratorio le preguntó por una condena relacionada con armas que figuraba en su expediente desde hacía más de 30 años.
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"¿Usted tuvo algún problema hace tiempo, dijo, con unas armas?", recordó Guerra sobre la pregunta del agente.
La mujer explicó que había retirado un arma a una de sus hijas para protegerla de pensamientos suicidas y posteriormente la llevaba en su bolso.
- El antecedente: Guerra aseguró que cumplió sus horas de servicio comunitario y pagó las sanciones correspondientes.
- La consecuencia: Permaneció más de 20 días bajo custodia migratoria pese a tener residencia permanente.
"Yo cumplí con todas las reglas de la ley, hice mis horas comunitarias, pagué lo que tenía que pagar", relató.
Renovar la Green Card no elimina los antecedentes legales
Abogados de inmigración advierten que renovar una Green Card no significa que las autoridades hayan descartado posibles consecuencias migratorias de condenas anteriores.
La abogada Wendoli Rodríguez explicó que algunos residentes permanentes reciben renovaciones de sus tarjetas sin que se resuelvan problemas relacionados con su historial penal.
- El riesgo: Una condena antigua puede generar cuestionamientos migratorios aunque no haya impedido obtener o renovar la residencia.
- La diferencia: Las consecuencias dependen del delito, la condena y las disposiciones migratorias aplicables.
Rodríguez señaló que algunas personas pueden solicitar una fianza o un perdón migratorio, mientras que otras no cumplen los requisitos.
También existen casos relacionados con acusaciones desestimadas o antecedentes que los inmigrantes creían eliminados de sus expedientes.
Sin embargo, no todos los antecedentes producen las mismas consecuencias ni implican automáticamente una detención o pérdida de residencia.
¿Qué deben saber los residentes permanentes antes de viajar?
Los casos han generado preocupación entre inmigrantes que llevan décadas viviendo legalmente en Estados Unidos.
Entre ellos figura Emiliano Andrade Covarrubias, quien murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de ser detenido cuando regresaba de México.
Los abogados recomiendan revisar cualquier antecedente penal con un especialista en inmigración antes de salir del país.
- Qué hacer: Consultar con un abogado sobre condenas antiguas, incluso cuando las sanciones ya se hayan cumplido.
San Juanita Guerra espera recuperar su residencia
Aunque Guerra recuperó su libertad, su situación migratoria continúa pendiente de una decisión judicial.
La mujer aseguró que tiene una próxima comparecencia ante un juez y espera recuperar su residencia permanente.
"Me aseguraron que la próxima cita que voy a tener el 23 con el juez me van a regresar mi residencia, pero vamos a ver", expresó.
Su caso muestra que cumplir una condena penal no necesariamente elimina sus posibles consecuencias migratorias, incluso décadas después.
Fuente: Univision