Una residente permanente pasó más de 20 días bajo custodia migratoria por una condena de hace tres décadas. Abogados advierten que renovar la Green Card no elimina estos riesgos.

Tener una Green Card no garantiza que una persona pueda regresar a Estados Unidos sin enfrentar problemas migratorios. Una residente permanente fue detenida por una condena de hace más de 30 años.

- Por qué importa: Los residentes permanentes con antecedentes legales antiguos pueden enfrentar interrogatorios, detenciones e incluso procesos migratorios al regresar de un viaje al extranjero.

Green Card y antecedentes legales: riesgo al viajar

[caption id="attachment_1701286" align="alignnone" width="1199"]Green Card y antecedentes legales: riesgo al viajar. Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]

San Juanita Guerra cruzó durante más de tres décadas la frontera entre México y Estados Unidos sin enfrentar dificultades.

Sin embargo, en marzo fue detenida cuando intentaba regresar al país por el puerto de entrada de Progreso, Texas.

Un oficial migratorio le preguntó por una condena relacionada con armas que figuraba en su expediente desde hacía más de 30 años.

"¿Usted tuvo algún problema hace tiempo, dijo, con unas armas?", recordó Guerra sobre la pregunta del agente.

La mujer explicó que había retirado un arma a una de sus hijas para protegerla de pensamientos suicidas y posteriormente la llevaba en su bolso.

- El antecedente: Guerra aseguró que cumplió sus horas de servicio comunitario y pagó las sanciones correspondientes.

- La consecuencia: Permaneció más de 20 días bajo custodia migratoria pese a tener residencia permanente.

"Yo cumplí con todas las reglas de la ley, hice mis horas comunitarias, pagué lo que tenía que pagar", relató.