Autoridades migratorias de EEUU arrestaron al excampeón de boxeo venezolano Jorge Linares
Publicado el 17/11/2026 a las 19:28
El excampeón mundial permanece detenido por ICE en El Paso, Texas. Sus abogados aseguran que tiene autorización para vivir en Estados Unidos y buscan resolver su situación migratoria.
El excampeón mundial de boxeo venezolano Jorge Linares permanece detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en El Paso, Texas, según confirmó EFE tras consultar la base de datos de la agencia federal este martes.
- Por qué importa: La detención afecta a una de las figuras más reconocidas del boxeo venezolano, mientras sus abogados sostienen que tiene autorización para residir en Estados Unidos.
ICE confirma que Jorge Linares permanece bajo custodia en Texas
📢El exboxeador venezolano Jorge Luis Linares Palencia, conocido como “El Niño de Oro” y varias veces campeón mundial, se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de #EEUU (ICE), en el Centro de Procesamiento de El Paso, Texas.
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— Servicio de Información Pública (@infopublicave) November 17, 2026
La base de datos oficial de ICE identifica al exboxeador como una persona que permanece “bajo custodia” de las autoridades migratorias estadounidenses.
Linares, quien se retiró del boxeo profesional en 2023, dio a conocer su situación el domingo por la mañana mediante una publicación en su cuenta de X.
“Me tiene el ICE en El Paso Texas. Qué locura”, escribió el deportista venezolano.
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Su mensaje fue la primera declaración pública sobre una detención cuyas circunstancias todavía no han sido explicadas por las autoridades estadounidenses.
- El dato: ICE mantiene a Linares detenido en El Paso, Texas, pero no se han divulgado oficialmente las razones de su arresto.
Hasta el momento, tampoco se ha informado si el excampeón enfrenta un procedimiento de deportación o cuándo podría resolverse su situación.
Abogados de Jorge Linares aseguran que puede vivir legalmente en EEUU
¡ÚLTIMA HORA!
🚨 El excampeón mundial venezolano Jorge Luis Linares Palencia, «El Niño de Oro», está bajo custodia del ICE en el El Paso Processing Center, Texas, según el sistema oficial de localización de detenidos de la agencia federal.
📋 De acuerdo con la reseña de Alberto News, el registro indica su estatus migratorio como "Bajo custodia del ICE", sin que hasta ahora se hayan precisado las circunstancias ni la fecha de su detención.
🥊 Linares conquistó títulos mundiales en tres divisiones (pluma, superpluma y ligero) y enfrentó a Vasiliy Lomachenko en 2018.
— Meridiano (@Meridianoonline) November 16, 2026
La firma de abogados Wilner O'Reilly, encargada de representar al deportista, aseguró que Linares cuenta con autorización para vivir en Estados Unidos.
En un comunicado compartido con EFE, los representantes legales afirmaron que el venezolano ha cooperado completamente con las autoridades migratorias.
“Estamos en comunicación con ICE y trabajamos para resolver este asunto lo antes posible”, señaló la firma.
Sin embargo, los abogados evitaron proporcionar información específica sobre el estatus migratorio de Linares y las circunstancias que provocaron su detención.
- La diferencia: La defensa sostiene que Linares tiene autorización para residir en EEUU, pero ICE no ha explicado públicamente los motivos de su arresto.
Los representantes legales justificaron la reserva de información por respeto a la privacidad del deportista y al proceso legal.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo del que depende ICE, no respondió a una solicitud de información presentada por EFE.
El presidente de la Asociación Mundial de Boxeo expresa su apoyo
La detención de Linares también provocó una reacción dentro del mundo del boxeo internacional.
Gilberto Mendoza, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), manifestó públicamente su respaldo al excampeón venezolano.
“Siempre apoyaré a nuestros campeones dentro y fuera del cuadrilátero”, escribió Mendoza en su cuenta de X.
- El respaldo: Mendoza aseguró que mantiene contacto con la familia de Linares mientras continúa su situación bajo custodia migratoria.
Linares nació en Barinitas, Venezuela, y es considerado uno de los boxeadores más destacados de su generación.
Durante su carrera profesional conquistó títulos mundiales en tres divisiones: peso pluma, superpluma y ligero.
Su trayectoria internacional lo convirtió en una figura reconocida del deporte venezolano antes de anunciar su retiro en 2023.
¿Qué sigue para Jorge Linares tras su detención por ICE?
La defensa del excampeón continúa en comunicación con las autoridades migratorias para buscar una solución a su situación.
Por ahora, no existe información pública sobre una posible fecha de liberación ni sobre las próximas actuaciones de las autoridades estadounidenses.
- Lo que sigue: La situación de Linares dependerá de las decisiones de ICE y de las gestiones legales de sus abogados.
El caso permanece abierto mientras se espera información oficial que permita conocer las razones de su detención y los siguientes pasos del proceso.
Fuentes: Efe, Infobae.