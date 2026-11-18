El excampeón mundial permanece detenido por ICE en El Paso, Texas. Sus abogados aseguran que tiene autorización para vivir en Estados Unidos y buscan resolver su situación migratoria.

El excampeón mundial de boxeo venezolano Jorge Linares permanece detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en El Paso, Texas, según confirmó EFE tras consultar la base de datos de la agencia federal este martes.

- Por qué importa: La detención afecta a una de las figuras más reconocidas del boxeo venezolano, mientras sus abogados sostienen que tiene autorización para residir en Estados Unidos.

ICE confirma que Jorge Linares permanece bajo custodia en Texas

📢El exboxeador venezolano Jorge Luis Linares Palencia, conocido como “El Niño de Oro” y varias veces campeón mundial, se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de #EEUU (ICE), en el Centro de Procesamiento de El Paso, Texas. 📌 @EfectoCocuyo https://t.co/qzdm2LRXMx — Servicio de Información Pública (@infopublicave) November 17, 2026

La base de datos oficial de ICE identifica al exboxeador como una persona que permanece “bajo custodia” de las autoridades migratorias estadounidenses.

Linares, quien se retiró del boxeo profesional en 2023, dio a conocer su situación el domingo por la mañana mediante una publicación en su cuenta de X.

“Me tiene el ICE en El Paso Texas. Qué locura”, escribió el deportista venezolano.

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Su mensaje fue la primera declaración pública sobre una detención cuyas circunstancias todavía no han sido explicadas por las autoridades estadounidenses.

- El dato: ICE mantiene a Linares detenido en El Paso, Texas, pero no se han divulgado oficialmente las razones de su arresto.

Hasta el momento, tampoco se ha informado si el excampeón enfrenta un procedimiento de deportación o cuándo podría resolverse su situación.