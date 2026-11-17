Trump abre la puerta a una reforma migratoria en Estados Unidos, pero advierte que será estricta y sin amnistía
Publicado el 17/11/2026 a las 12:57
- Trump acepta considerar una reforma migratoria
- Presidente exige medidas estrictas, sin amnistía
- Inmigrantes y beneficiarios DACA enfrentan incertidumbre
Reforma migratoria de Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la puerta a discutir una reforma migratoria nacional, aunque dejó claro que cualquier acuerdo deberá ser estricto y no incluir una amnistía para los inmigrantes indocumentados.
La declaración ocurrió durante un intercambio con periodistas en la Casa Blanca, cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo legislativo para modificar las leyes migratorias estadounidenses.
“Ya veremos. Mucha gente quisiera que lo analizara. Siempre estaré dispuesto a considerarlo. Sería maravilloso, pero ya veremos. Tiene que ser algo estricto y sin amnistía”, respondió Trump, según la transcripción citada por La Opinión.
Reforma migratoria de Trump ¿Qué dijo Trump?
De acuerdo con La Opinión, la declaración se produjo el 16 de noviembre, cuando un periodista preguntó al mandatario qué concesiones estaría dispuesto a aceptar ante las propuestas de algunos republicanos.
Trump manifestó disposición para estudiar una reforma, pero no explicó qué cambios concretos respaldaría ni cuáles serían las condiciones para alcanzar un acuerdo.
Tampoco anunció una iniciativa legislativa, un calendario de negociaciones o posibles beneficios para determinados grupos de inmigrantes.
Según la transcripción de Roll Call, el presidente insistió en que cualquier modificación tendría que mantener requisitos estrictos y excluir una amnistía.
¿Qué significa una reforma migratoria sin amnistía?
La postura de Trump plantea un límite importante para quienes esperan obtener algún tipo de regularización migratoria en Estados Unidos.
Una amnistía migratoria suele referirse a mecanismos que permiten regularizar la situación de determinadas personas indocumentadas bajo condiciones establecidas por la ley.
Sin embargo, las declaraciones del mandatario no permiten determinar qué alternativas legales estaría dispuesto a considerar ni si apoyaría algún mecanismo de residencia.
La Opinión destacó que su respuesta representa una disposición a discutir el tema, pero no un compromiso para aprobar cambios migratorios.
Reforma migratoria de Trump ¿Qué pasará con los beneficiarios de DACA?
La posibilidad de una reforma también genera expectativas entre los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como dreamers.
Según LA NACION, aproximadamente 500,000 personas mantienen esta protección temporal, mientras persiste la incertidumbre sobre sus permisos laborales y los litigios federales relacionados con el programa.
El medio informó que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sugirió ante legisladores que el Congreso podría negociar alternativas de residencia o regularización para este grupo.
No obstante, Trump no anunció medidas específicas para los beneficiarios de DACA ni aclaró si respaldaría alguna propuesta dirigida a ellos.
El Congreso y las negociaciones migratorias
LA NACION señaló que el nuevo Congreso, que asumirá funciones en enero de 2027, podría impulsar iniciativas relacionadas con las deportaciones y la situación de inmigrantes indocumentados.
Entre las propuestas mencionadas figuran posibles mecanismos legales para trabajadores esenciales y personas que llevan años residiendo en Estados Unidos.
Sin embargo, cualquier legislación necesitaría la firma presidencial o los votos suficientes para superar un eventual veto de Trump.
El medio también informó que Stephen Miller, identificado con las políticas migratorias restrictivas del mandatario, asumiría un papel central en las negociaciones desde la Casa Blanca.
¿Cambiarán las deportaciones y operativos de ICE?
Por ahora, las declaraciones de Trump no representan una modificación inmediata de las políticas migratorias vigentes.
Según LA NACION, la Casa Blanca mantiene su postura de continuar las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se desarrollan las conversaciones políticas.
La posibilidad de una reforma permanece abierta, pero todavía no existe una propuesta concreta que establezca nuevos derechos, requisitos o beneficios para los inmigrantes.
Fuentes: La Opinión, Maribel Velázquez (17 de noviembre de 2026); LA NACION (17 de noviembre de 2026); transcripción de declaraciones presidenciales publicada por Roll Call (16 de noviembre de 2026), citada por La Opinión.