Trump acepta considerar una reforma migratoria

Presidente exige medidas estrictas, sin amnistía

Inmigrantes y beneficiarios DACA enfrentan incertidumbre

Reforma migratoria de Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la puerta a discutir una reforma migratoria nacional, aunque dejó claro que cualquier acuerdo deberá ser estricto y no incluir una amnistía para los inmigrantes indocumentados.

La declaración ocurrió durante un intercambio con periodistas en la Casa Blanca, cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo legislativo para modificar las leyes migratorias estadounidenses.

“Ya veremos. Mucha gente quisiera que lo analizara. Siempre estaré dispuesto a considerarlo. Sería maravilloso, pero ya veremos. Tiene que ser algo estricto y sin amnistía”, respondió Trump, según la transcripción citada por La Opinión.

Reforma migratoria de Trump ¿Qué dijo Trump?

De acuerdo con La Opinión, la declaración se produjo el 16 de noviembre, cuando un periodista preguntó al mandatario qué concesiones estaría dispuesto a aceptar ante las propuestas de algunos republicanos.

Trump manifestó disposición para estudiar una reforma, pero no explicó qué cambios concretos respaldaría ni cuáles serían las condiciones para alcanzar un acuerdo.

Tampoco anunció una iniciativa legislativa, un calendario de negociaciones o posibles beneficios para determinados grupos de inmigrantes.

Según la transcripción de Roll Call, el presidente insistió en que cualquier modificación tendría que mantener requisitos estrictos y excluir una amnistía.