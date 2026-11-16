Khanna denuncia arrestos de ICE contra latinos.

Propone frenar deportaciones y reunificar familias.

Demócratas buscan impulsar una reforma migratoria

Arrestos ICE afectan latinos. El congresista demócrata Ro Khanna denunció que el 90 % de los arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) afectan a personas latinas, una situación que, según afirmó, ha provocado deportaciones y separaciones familiares.

En una entrevista concedida a la agencia EFE en Washington, el representante aseguró que es necesario reformar la política migratoria estadounidense y adoptar medidas para proteger a las comunidades inmigrantes.

«El 90% de los arrestos del ICE son de familias latinas, y la mayoría son hombres. Así que los padres han sido deportados, las familias se han separado», declaró Khanna en la sede del Partido Demócrata.

La cifra fue presentada por el legislador durante la entrevista. La información proporcionada por EFE no incluye un desglose estadístico independiente que permita verificar ese porcentaje.

Arrestos ICE afectan latinos: Khanna pide reunir a familias separadas por deportaciones

El congresista sostuvo que una de las prioridades debe ser permitir el regreso de los padres deportados para que puedan reunirse con sus familiares en Estados Unidos.

«Necesitamos traer de vuelta a esos padres para reunir a las familias. Tengo una visión clara de lo que necesitamos hacer para defender a nuestras comunidades inmigrantes», expresó.

Khanna planteó una serie de propuestas que incluyen establecer un camino hacia la ciudadanía, ampliar las vías legales de trabajo, suspender las deportaciones y eliminar los centros de detención masiva.

«Necesitamos un camino hacia la ciudadanía. Necesitamos ampliar las vías legales para venir a trabajar aquí», afirmó durante la conversación con EFE.

También pidió una moratoria sobre las deportaciones y reiteró la necesidad de reunir a las familias afectadas por las medidas migratorias.