Congresista demócrata denuncia que el 90 % de los arrestos de ICE afectan a latinos
Publicado el 16/11/2026 a las 12:39
- Khanna denuncia arrestos de ICE contra latinos.
- Propone frenar deportaciones y reunificar familias.
- Demócratas buscan impulsar una reforma migratoria
Arrestos ICE afectan latinos. El congresista demócrata Ro Khanna denunció que el 90 % de los arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) afectan a personas latinas, una situación que, según afirmó, ha provocado deportaciones y separaciones familiares.
En una entrevista concedida a la agencia EFE en Washington, el representante aseguró que es necesario reformar la política migratoria estadounidense y adoptar medidas para proteger a las comunidades inmigrantes.
«El 90% de los arrestos del ICE son de familias latinas, y la mayoría son hombres. Así que los padres han sido deportados, las familias se han separado», declaró Khanna en la sede del Partido Demócrata.
La cifra fue presentada por el legislador durante la entrevista. La información proporcionada por EFE no incluye un desglose estadístico independiente que permita verificar ese porcentaje.
Arrestos ICE afectan latinos: Khanna pide reunir a familias separadas por deportaciones
El congresista sostuvo que una de las prioridades debe ser permitir el regreso de los padres deportados para que puedan reunirse con sus familiares en Estados Unidos.
«Necesitamos traer de vuelta a esos padres para reunir a las familias. Tengo una visión clara de lo que necesitamos hacer para defender a nuestras comunidades inmigrantes», expresó.
Khanna planteó una serie de propuestas que incluyen establecer un camino hacia la ciudadanía, ampliar las vías legales de trabajo, suspender las deportaciones y eliminar los centros de detención masiva.
«Necesitamos un camino hacia la ciudadanía. Necesitamos ampliar las vías legales para venir a trabajar aquí», afirmó durante la conversación con EFE.
También pidió una moratoria sobre las deportaciones y reiteró la necesidad de reunir a las familias afectadas por las medidas migratorias.
Critica el nombramiento de Stephen Miller
El legislador, cuyos padres emigraron de India, expresó sus dudas sobre la posibilidad de que el presidente Donald Trump colabore con una reforma migratoria impulsada por los demócratas.
Su desconfianza aumentó tras el nombramiento de Stephen Miller, identificado por EFE como arquitecto de la política migratoria de línea dura, como jefe de gabinete de la Casa Blanca.
«El nombramiento es una venganza», sostuvo Khanna, quien acusó a Trump de actuar contra comunidades asiático-estadounidenses y latinoamericanas que votaron en su contra.
Según el representante, el mandatario busca castigar a sectores minoritarios que rechazaron las políticas migratorias de su Administración durante las elecciones.
Demócratas buscarán cambios migratorios en el Congreso
Khanna considera que la nueva mayoría demócrata en las cámaras legislativas, prevista para asumir en enero, representa una oportunidad para impulsar cambios en materia migratoria.
«El Partido Demócrata debe ser audaz en materia de inmigración, reunirse para eliminar el ICE, para eliminar estos centros de detención masiva», insistió.
El congresista, conocido también por haber encabezado junto al republicano Thomas Massie la investigación del caso Epstein en el Congreso, espera que su partido pueda detener lo que considera daños provocados por la actual Administración.
«Trump ha destruido gran parte de este país, ha aterrorizado a muchas comunidades», declaró, antes de calificar las elecciones de medio mandato como «increíbles» para los colectivos inmigrantes y minoritarios.
«Me encanta la diversidad», concluyó el legislador.
Fuente: Agencia EFE. Entrevista de Alejandra Clements al congresista Ro Khanna, Washington, 16 de noviembre de 2026.