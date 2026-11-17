Revés a Trump: juez anula límites de estancia para estudiantes y periodistas extranjeros
Publicado el 16/11/2026 a las 17:54
- Juez anula nuevos límites migratorios.
- Continúa vigente el marco anterior.
- Gobierno aún puede presentar apelación.
Un juez federal de Massachusetts anuló este lunes 16 de noviembre una norma del Gobierno de Donald Trump que imponía plazos de estancia a estudiantes, participantes de intercambio y periodistas extranjeros.
El magistrado Dennis Saylor concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actuó de manera arbitraria y contraria a la ley al aprobarla.
La sentencia invalida toda la regulación, incluidos los nuevos procedimientos de prórroga y las restricciones a la movilidad académica, según el fallo judicial.
La decisión mantiene vigente el esquema de permanencia por duración del estatus, sujeto al cumplimiento de las condiciones migratorias correspondientes.
Qué límites de estancia buscaba imponer Trump
Juez anula reforma de Trump que endurece visas a periodistas y estudiantes extranjeros https://t.co/7p46R9Nd2q
— El Comercio (@elcomercio_peru) November 16, 2026
La regulación, publicada en julio, pretendía sustituir la admisión por duración del estatus por períodos definidos y solicitudes adicionales para extender la permanencia.
Para las categorías F y J, utilizadas por estudiantes académicos y visitantes de intercambio, establecía un máximo de cuatro años por período de admisión.
Los representantes de medios extranjeros con visa I habrían quedado sujetos a estancias de hasta 240 días, con posibilidad de solicitar extensiones.
La norma contemplaba un tratamiento más restrictivo para determinados periodistas chinos, con períodos de 90 días, según las disposiciones publicadas.
Por qué el tribunal rechazó la reforma migratoria
El Gobierno defendió los cambios como una herramienta para combatir el fraude y reforzar la seguridad nacional mediante controles más frecuentes sobre la permanencia.
Sin embargo, Saylor consideró insuficientes esas justificaciones y retomó los argumentos con los que había frenado provisionalmente la medida en septiembre.
El tribunal cuestionó la evaluación de costos y beneficios, así como la falta de consideración de alternativas menos gravosas para los afectados.
También identificó problemas en la respuesta del DHS a observaciones relevantes presentadas durante el proceso regulatorio, según explicó la Universidad de Boston.
Qué cambia para estudiantes y periodistas extranjeros
El fallo evita que entren en funcionamiento los nuevos vencimientos de admisión y las restricciones académicas previstas en esta regulación.
Para estudiantes internacionales, esto resulta relevante al planificar programas prolongados o cambios académicos que habrían quedado sujetos a las nuevas limitaciones.
La anulación conserva el marco anterior; no concede automáticamente visas, permisos laborales ni autorización para permanecer sin cumplir los requisitos del estatus.
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Quienes tengan dudas sobre sus estudios pueden consultar a la oficina internacional de su institución para revisar cómo aplica la decisión a su situación.
El Gobierno puede apelar la sentencia
La Administración Trump todavía puede impugnar el fallo y solicitar que sus efectos sean suspendidos mientras continúa el litigio.
Existe además una apelación anterior contra la orden provisional de septiembre, cuyo trámite fue pausado antes de esta resolución definitiva.
Según Presidents’ Alliance, organización demandante, esa pausa no suspende la sentencia del lunes ni permite aplicar la regulación anulada.
Presentar una apelación tampoco revierte automáticamente el fallo: cualquier cambio dependerá de nuevas decisiones judiciales que deberán seguir estudiantes, instituciones y medios extranjeros.
FUENTE; EFE, Elcomercio