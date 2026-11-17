Juez anula nuevos límites migratorios.

Continúa vigente el marco anterior.

Gobierno aún puede presentar apelación.

Un juez federal de Massachusetts anuló este lunes 16 de noviembre una norma del Gobierno de Donald Trump que imponía plazos de estancia a estudiantes, participantes de intercambio y periodistas extranjeros.

El magistrado Dennis Saylor concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actuó de manera arbitraria y contraria a la ley al aprobarla.

La sentencia invalida toda la regulación, incluidos los nuevos procedimientos de prórroga y las restricciones a la movilidad académica, según el fallo judicial.

La decisión mantiene vigente el esquema de permanencia por duración del estatus, sujeto al cumplimiento de las condiciones migratorias correspondientes.

Qué límites de estancia buscaba imponer Trump

Juez anula reforma de Trump que endurece visas a periodistas y estudiantes extranjeros https://t.co/7p46R9Nd2q — El Comercio (@elcomercio_peru) November 16, 2026



La regulación, publicada en julio, pretendía sustituir la admisión por duración del estatus por períodos definidos y solicitudes adicionales para extender la permanencia.

Para las categorías F y J, utilizadas por estudiantes académicos y visitantes de intercambio, establecía un máximo de cuatro años por período de admisión.

Los representantes de medios extranjeros con visa I habrían quedado sujetos a estancias de hasta 240 días, con posibilidad de solicitar extensiones.

La norma contemplaba un tratamiento más restrictivo para determinados periodistas chinos, con períodos de 90 días, según las disposiciones publicadas.