Trump pide a la Corte Suprema frenar el regreso del TPS para venezolanos.
Publicado el 18/11/2026 a las 18:39
- Trump recurre a la Corte Suprema.
- La pausa vence el viernes.
- Permisos de trabajo siguen en juego.
El Gobierno de Donald Trump pidió el miércoles 18 de noviembre a la Corte Suprema de Estados Unidos que suspenda de emergencia un fallo que podría restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos.
La Administración quiere que los magistrados intervengan antes del viernes 20 de noviembre, cuando está previsto que expire la pausa judicial que mantiene ese fallo sin efecto.
El máximo tribunal ya había permitido al Gobierno retirar las protecciones durante una etapa anterior del litigio.
La solicitud de emergencia busca prolongar la suspensión mientras avanza el caso sobre la terminación del programa.
Por qué un juez federal cuestionó el fin del TPS venezolano
🚨#ÚLTIMAHORA | TPS para venezolanos: el Gobierno de Trump apela ante la Corte Suprema para que bloquee una orden que lo restauraría.
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— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) November 18, 2026
En septiembre de 2025, un juez federal en California determinó que el Departamento de Seguridad Nacional se extralimitó al retirar las protecciones.
La decisión examinó dos medidas de la entonces secretaria Kristi Noem: anular una prórroga ya concedida y dar por terminada la designación de Venezuela.
El 30 de octubre de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó inicialmente el pedido del Gobierno de suspender el fallo.
Días después, ese tribunal retiró su decisión inicial y concedió una pausa de 14 días a partir del 6 de noviembre.
Qué puede cambiar para el TPS el 20 de noviembre
Si la pausa vence sin otra intervención judicial, el fallo federal podría surtir efecto y abrir paso al restablecimiento temporal de las protecciones.
Si la Corte Suprema concede la suspensión solicitada, el fallo seguiría sin aplicarse mientras continúa la disputa.
Alrededor de 600,000 venezolanos recibieron TPS. La cifra corresponde al alcance histórico del programa.
Sigue sin aclararse cuántos de esos antiguos beneficiarios permanecen en Estados Unidos y podrían verse afectados por el próximo paso judicial.
Qué argumenta el Gobierno sobre las órdenes de expulsión
Los abogados del Gobierno sostienen que restablecer el TPS impediría ejecutar hasta 332 órdenes de expulsión pendientes.
También afirman que, si el fallo entra en vigor, las autoridades podrían verse obligadas a liberar a unos 1,800 venezolanos detenidos.
La Administración incluye entre sus argumentos la obligación de conceder autorizaciones de empleo a personas cubiertas por el programa.
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La Alianza Nacional TPS, que impugnó la terminación, sostiene que mantener suspendido el fallo prolongaría el perjuicio para quienes perdieron la protección.
Qué deben revisar los venezolanos con permisos de trabajo vencidos
El TPS protege temporalmente frente a la deportación y permite a quienes reúnen los requisitos solicitar autorización de empleo.
Quienes tengan un permiso vencido pueden revisar si una nueva orden o un aviso de USCIS cubre su documento.
Para esa revisión, conviene tener a mano la tarjeta de autorización de empleo y las notificaciones recibidas de inmigración.
Quienes tengan una orden de expulsión o un trámite pendiente pueden pedir una revisión individual a un abogado de inmigración o a un representante acreditado.