Trump recurre a la Corte Suprema.

La pausa vence el viernes.

Permisos de trabajo siguen en juego.

El Gobierno de Donald Trump pidió el miércoles 18 de noviembre a la Corte Suprema de Estados Unidos que suspenda de emergencia un fallo que podría restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos.

La Administración quiere que los magistrados intervengan antes del viernes 20 de noviembre, cuando está previsto que expire la pausa judicial que mantiene ese fallo sin efecto.

El máximo tribunal ya había permitido al Gobierno retirar las protecciones durante una etapa anterior del litigio.

La solicitud de emergencia busca prolongar la suspensión mientras avanza el caso sobre la terminación del programa.

Por qué un juez federal cuestionó el fin del TPS venezolano

🚨#ÚLTIMAHORA | TPS para venezolanos: el Gobierno de Trump apela ante la Corte Suprema para que bloquee una orden que lo restauraría.

https://t.co/uskdIuw1He — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) November 18, 2026



En septiembre de 2025, un juez federal en California determinó que el Departamento de Seguridad Nacional se extralimitó al retirar las protecciones.

La decisión examinó dos medidas de la entonces secretaria Kristi Noem: anular una prórroga ya concedida y dar por terminada la designación de Venezuela.

El 30 de octubre de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó inicialmente el pedido del Gobierno de suspender el fallo.

Días después, ese tribunal retiró su decisión inicial y concedió una pausa de 14 días a partir del 6 de noviembre.