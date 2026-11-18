Mala noticia. Trump reduce el plazo para apelar deportaciones; conoce cuándo entra en vigor la medida
Publicado el 18/11/2026 a las 16:08
- Trump reduce plazos para apelar deportaciones
- Nueva regla entrará en vigor en diciembre
- Algunos casos de asilo conservarán 30 días
Plazo para apelar deportaciones. El Gobierno de Donald Trump reducirá de 30 a 10 días calendario el plazo para apelar determinadas decisiones de jueces de inmigración en Estados Unidos, una medida que había sido bloqueada por una corte federal y que ahora volverá a aplicarse.
La nueva disposición del Departamento de Justicia (DOJ) entrará en vigor el 17 de diciembre de 2026 y afectará a ciertos procedimientos migratorios iniciados a partir de esa fecha, según informaron Newsweek y La Opinión.
La reforma busca acelerar la resolución de expedientes ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), organismo encargado de revisar decisiones emitidas por los tribunales migratorios.
Sin embargo, organizaciones defensoras de inmigrantes advierten que el recorte podría dificultar la preparación de recursos legales para quienes enfrentan una posible deportación.
¿Qué inmigrantes tendrán solamente 10 días para apelar?
Hasta ahora, el plazo general para presentar una apelación ante la BIA era de 30 días. Con la nueva regulación, determinados casos tendrán únicamente 10 días calendario para impugnar una resolución.
De acuerdo con La Opinión, el cambio incluye procedimientos relacionados con la cancelación de deportación y otras formas de alivio migratorio.
No obstante, algunas apelaciones sobre decisiones de fondo en solicitudes de asilo conservarán el plazo de 30 días, por lo que la reducción no será aplicable a todos los inmigrantes.
Además, quienes presenten una apelación deberán identificar desde el aviso inicial los argumentos que buscan impugnar, pues los puntos omitidos podrían considerarse renunciados.
¿Por qué una corte había bloqueado esta medida?
El Departamento de Justicia intentó implementar restricciones similares el 6 de febrero de 2026, pero organizaciones defensoras de inmigrantes presentaron una demanda contra la regulación.
El 8 de marzo, el juez federal Randolph D. Moss dejó sin efecto parte de la normativa al considerar que el Gobierno no había cumplido adecuadamente con los procedimientos de consulta pública.
Según Newsweek, el fallo no estableció que los inmigrantes tuvieran un derecho constitucional a disponer de 30 días para apelar, sino que cuestionó el procedimiento utilizado para modificar las reglas.
Tras completar el periodo de comentarios públicos, el DOJ publicó una regulación definitiva con la intención de restablecer las restricciones.
Abogados advierten sobre dificultades para defenderse
Hunter Hammill, abogado de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), advirtió a Newsweek que la reducción podría comprometer las garantías procesales.
"Será casi imposible, incluso para las personas que tienen abogados, presentar una apelación en 10 días calendario", señaló Hammill, según la entrevista publicada por el medio estadounidense.
La organización Catholic Legal Immigration Network (CLINIC) también expresó preocupación por las dificultades que enfrentarían quienes necesitan conseguir representación legal o preparar documentación.
¿Qué pasará con las apelaciones migratorias?
La reforma amplía las posibilidades de desestimación sumaria de apelaciones y establece criterios más restrictivos para que determinados expedientes reciban una revisión completa.
El DOJ argumenta que los cambios responden al incremento de casos pendientes ante la BIA, que pasaron de 35,837 en el año fiscal 2017 a 325,774 en 2026, según Newsweek.
Las apelaciones ya pendientes no estarán sujetas al nuevo plazo de 10 días, de acuerdo con la información publicada sobre la regulación.
Aunque la medida entrará en vigor en diciembre, podría enfrentar nuevos desafíos judiciales por sus posibles efectos sobre el debido proceso y el acceso a representación legal.