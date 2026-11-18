Trump reduce plazos para apelar deportaciones

Nueva regla entrará en vigor en diciembre

Algunos casos de asilo conservarán 30 días

Plazo para apelar deportaciones. El Gobierno de Donald Trump reducirá de 30 a 10 días calendario el plazo para apelar determinadas decisiones de jueces de inmigración en Estados Unidos, una medida que había sido bloqueada por una corte federal y que ahora volverá a aplicarse.

La nueva disposición del Departamento de Justicia (DOJ) entrará en vigor el 17 de diciembre de 2026 y afectará a ciertos procedimientos migratorios iniciados a partir de esa fecha, según informaron Newsweek y La Opinión.

La reforma busca acelerar la resolución de expedientes ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), organismo encargado de revisar decisiones emitidas por los tribunales migratorios.

Sin embargo, organizaciones defensoras de inmigrantes advierten que el recorte podría dificultar la preparación de recursos legales para quienes enfrentan una posible deportación.

¿Qué inmigrantes tendrán solamente 10 días para apelar?

Hasta ahora, el plazo general para presentar una apelación ante la BIA era de 30 días. Con la nueva regulación, determinados casos tendrán únicamente 10 días calendario para impugnar una resolución.

De acuerdo con La Opinión, el cambio incluye procedimientos relacionados con la cancelación de deportación y otras formas de alivio migratorio.

No obstante, algunas apelaciones sobre decisiones de fondo en solicitudes de asilo conservarán el plazo de 30 días, por lo que la reducción no será aplicable a todos los inmigrantes.

Además, quienes presenten una apelación deberán identificar desde el aviso inicial los argumentos que buscan impugnar, pues los puntos omitidos podrían considerarse renunciados.