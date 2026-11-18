Las autoridades estadounidenses interceptaron cuatro embarcaciones durante dos días. Entre los detenidos hay 18 mexicanos, incluidos tres menores de edad y al menos dos familias.

Al menos 81 migrantes fueron detenidos frente a la costa del sur de California durante cuatro operativos marítimos realizados el 7 y 8 de noviembre, según informó este martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

- Por qué importa: Las interceptaciones forman parte de los esfuerzos del Gobierno de Donald Trump para combatir el tráfico de migrantes por mar, una ruta que también utilizan familias con menores de edad.

Migrantes detenidos en California: 81 arrestos

🌎 | Al menos 81 migrantes quedaron bajo custodia tras la interceptación de cuatro embarcaciones frente al sur de California, los días 7 y 8 de noviembre. En una viajaban 18 mexicanos, incluidos tres menores. CBP advirtió sobre los riesgos de las lanchas sobrecargadas. https://t.co/QAUgeOCv2e — Visión24 Televisión (@vision24tv) November 18, 2026

Los operativos comenzaron el sábado 7 de noviembre, cuando agentes de Operaciones Aéreas y Marítimas de CBP interceptaron simultáneamente dos embarcaciones cerca de la isla Catalina, frente a Los Ángeles.

La primera era una lancha con cabina y dos motores que transportaba a 18 migrantes. La segunda llevaba a otras 23 personas.

Todos los ocupantes quedaron bajo custodia de CBP después de las interceptaciones.

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- El dato: Las primeras dos operaciones dejaron 41 personas detenidas durante el mediodía del sábado.

Ese mismo día, el guardacostas John Witherspoon (WPC 1158) interceptó una tercera embarcación en aguas del sur de California.

Las autoridades detuvieron a las 22 personas que viajaban a bordo, elevando a 63 el número de migrantes interceptados durante la primera jornada.