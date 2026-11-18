Interceptan 4 embarcaciones con decenas de migrantes en California
Publicado el 17/11/2026 a las 19:52
Las autoridades estadounidenses interceptaron cuatro embarcaciones durante dos días. Entre los detenidos hay 18 mexicanos, incluidos tres menores de edad y al menos dos familias.
Al menos 81 migrantes fueron detenidos frente a la costa del sur de California durante cuatro operativos marítimos realizados el 7 y 8 de noviembre, según informó este martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
- Por qué importa: Las interceptaciones forman parte de los esfuerzos del Gobierno de Donald Trump para combatir el tráfico de migrantes por mar, una ruta que también utilizan familias con menores de edad.
Migrantes detenidos en California: 81 arrestos
🌎 | Al menos 81 migrantes quedaron bajo custodia tras la interceptación de cuatro embarcaciones frente al sur de California, los días 7 y 8 de noviembre. En una viajaban 18 mexicanos, incluidos tres menores. CBP advirtió sobre los riesgos de las lanchas sobrecargadas. https://t.co/QAUgeOCv2e
— Visión24 Televisión (@vision24tv) November 18, 2026
Los operativos comenzaron el sábado 7 de noviembre, cuando agentes de Operaciones Aéreas y Marítimas de CBP interceptaron simultáneamente dos embarcaciones cerca de la isla Catalina, frente a Los Ángeles.
La primera era una lancha con cabina y dos motores que transportaba a 18 migrantes. La segunda llevaba a otras 23 personas.
Todos los ocupantes quedaron bajo custodia de CBP después de las interceptaciones.
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- El dato: Las primeras dos operaciones dejaron 41 personas detenidas durante el mediodía del sábado.
Ese mismo día, el guardacostas John Witherspoon (WPC 1158) interceptó una tercera embarcación en aguas del sur de California.
Las autoridades detuvieron a las 22 personas que viajaban a bordo, elevando a 63 el número de migrantes interceptados durante la primera jornada.
Detienen a 18 mexicanos, incluidos tres menores de edad
⛓️#MUNDO I La primera embarcación interceptada, descrita como una lancha con cabina y dos motores, transportaba a 18 migrantes. https://t.co/fQKXlUwnPM https://t.co/lhKAZPkn1q
— Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) November 17, 2026
El domingo 8 de noviembre, una aeronave de patrulla marítima detectó otra embarcación blanca que navegaba hacia el norte desde aguas internacionales.
La nave, de entre 24 y 26 pies de eslora, fue seguida por el guardacostas Witherspoon y una embarcación de CBP.
Finalmente, la Guardia Costera la interceptó a unos 35 kilómetros (22 millas) de Encinitas, California.
- En números: La embarcación transportaba a 18 ciudadanos mexicanos: nueve hombres, seis mujeres y tres menores de edad.
Las autoridades identificaron entre los ocupantes a integrantes de al menos dos familias.
Con esta última intervención, el número total de personas detenidas durante los dos días ascendió a 81.
CBP no detalló las nacionalidades de los migrantes encontrados en las primeras tres embarcaciones.
Gobierno de Trump advierte sobre los riesgos del tráfico marítimo
Al menos 81 migrantes detenidos en operativos marítimos frente a la costa de California https://t.co/vIAUYJBI1M
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 17, 2026
W. Hunter Robinson, director ejecutivo de la región suroeste de Operaciones Aéreas y Marítimas de CBP, defendió las interceptaciones.
El funcionario aseguró que estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno de Trump para impedir el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos.
"Los contrabandistas sin escrúpulos ponen en peligro la vida de cualquiera —incluidos niños pequeños—", afirmó Robinson en un comunicado.
También advirtió que las redes de tráfico transportan personas en embarcaciones sobrecargadas en alta mar con el objetivo de obtener ganancias económicas.
- La postura oficial: CBP aseguró que continuará utilizando recursos aéreos y marítimos para detectar e interceptar embarcaciones vinculadas con el tráfico de migrantes.
Las autoridades no informaron si los detenidos enfrentarán procesos de deportación, si solicitaron protección migratoria o si se presentaron cargos contra presuntos traficantes.
Tampoco precisaron qué ocurrirá con las familias y los tres menores mexicanos interceptados cerca de Encinitas.
Por ahora, el comunicado confirma las detenciones y las operaciones realizadas, pero no establece el destino migratorio de las 81 personas.