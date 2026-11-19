Texas prepara cheque de $1500: ¿Quiénes lo recibirían?
Publicado el 18/11/2026 a las 19:32
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La propuesta contempla un pago único por hogar, sin importar los ingresos. Sin embargo, necesita apoyo republicano y todavía enfrenta obstáculos legales.
El cheque de US$1500 en Texas prometido por la gobernadora electa Gina Hinojosa ya tiene un proyecto de ley. El senador demócrata Roland Gutiérrez presentó la iniciativa SB 297 el 9 de noviembre, según informó The Texas Tribune.
- Por qué importa: Millones de hogares podrían recibir ayuda económica en 2027, pero los pagos aún no están aprobados y dependerán de una votación legislativa.
¿Quiénes podrían recibir el cheque de $1500 en Texas?
La propuesta de Gina Hinojosa genera expectativas entre las familias de Texas, pero enfrenta condiciones que serán decisivas para su futuro. https://t.co/zB2SvzyVcI
— Mag. (@Mag_ECpe) November 17, 2026
El proyecto propone entregar US$1500 por hogar, independientemente del número de integrantes. El dinero provendría del Fondo de Estabilización Económica, conocido como Rainy Day Fund.
Según Telemundo, los solicitantes tendrían que cumplir dos requisitos:
- Residencia: Tener su vivienda habitual en Texas al 1 de enero de 2027.
- Edad: Contar con un representante de al menos 18 años o un menor emancipado que cumpla las verificaciones estatales.
La elegibilidad no dependería de los ingresos, el empleo, la propiedad de una vivienda ni de haber presentado impuestos federales.
Tampoco quedarían excluidos automáticamente quienes reciben beneficios públicos. El dinero no tendría que devolverse, salvo por fraude o pagos duplicados.
¿Las familias inmigrantes podrían recibir los $1500?
Governor-elect Gina Hinojosa promised to have $1,500 in relief payments sent to Texas households. Could it actually happen? FOX 26's Political Reporter Greg Groogan spoke to a UT San Antonio professor about the hurdles that proposal could be up against now that a bill has been filed.
— FOX26Houston (@FOX26Houston) November 19, 2026
El SB 297 no establece expresamente un requisito de ciudadanía estadounidense, según The Texas Tribune. Sin embargo, todavía existen dudas sobre su aplicación.
La Contraloría estatal tendría que diseñar un sistema para identificar a los hogares elegibles y distribuir el dinero.
- Documentos: Los residentes podrían acreditar su domicilio mediante contratos de alquiler o facturas de servicios.
Esta propuesta podría resultar relevante para familias de estatus migratorio mixto, aunque todavía no está confirmado quiénes podrán calificar.
A diferencia del estímulo federal de 2021, el proyecto estatal no establece expresamente la obligación de presentar un número de Seguro Social.
¿Qué falta para aprobar el cheque en Texas?[caption id="attachment_1701277" align="alignnone" width="1216"] ¿Quiénes podrían recibir el cheque de $1500 en Texas? Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
El proyecto contempla utilizar US$17.000 millones del fondo estatal. Sin embargo, enfrenta obstáculos políticos y financieros.
Los demócratas controlan la Cámara de Representantes, pero necesitan apoyo republicano para autorizar el uso de esos recursos.
- Los votos: En el Senado, de mayoría republicana, necesitarían sumar nueve legisladores de ese partido para alcanzar los dos tercios requeridos.
También existe una diferencia presupuestaria. The Texas Tribune calcula que Texas tiene aproximadamente 11,6 millones de hogares.
Tras descontar los gastos administrativos permitidos, los fondos alcanzarían para unos 11,2 millones de pagos.
Además, la legislación estatal limita las transferencias de dinero público a particulares, salvo determinadas excepciones, como una calamidad pública.
El proyecto considera que la crisis del costo de vida cumple esa condición, aunque su validez legal podría ser cuestionada.
¿Cuándo podrían aprobarse y entregarse los $1500?
La Legislatura de Texas comenzará su próxima sesión el 12 de enero de 2027, cuando podría iniciar el debate sobre la iniciativa.
Hinojosa, quien derrotó al republicano Greg Abbott el 3 de noviembre, asumirá la gobernación en enero.
Su campaña anticipó que declararía la crisis de asequibilidad como asunto de emergencia desde el primer día.
- Lo que sigue: Si el proyecto supera los trámites legislativos y se convierte en ley, la meta sería distribuir los pagos antes de finalizar 2027.
Por ahora, no existe un programa de pagos aprobado ni un procedimiento definitivo para solicitar el cheque.
Fuentes: Telemundo, La Nación