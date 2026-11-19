La propuesta contempla un pago único por hogar, sin importar los ingresos. Sin embargo, necesita apoyo republicano y todavía enfrenta obstáculos legales.

El cheque de US$1500 en Texas prometido por la gobernadora electa Gina Hinojosa ya tiene un proyecto de ley. El senador demócrata Roland Gutiérrez presentó la iniciativa SB 297 el 9 de noviembre, según informó The Texas Tribune.

- Por qué importa: Millones de hogares podrían recibir ayuda económica en 2027, pero los pagos aún no están aprobados y dependerán de una votación legislativa.

¿Quiénes podrían recibir el cheque de $1500 en Texas?

La propuesta de Gina Hinojosa genera expectativas entre las familias de Texas, pero enfrenta condiciones que serán decisivas para su futuro. https://t.co/zB2SvzyVcI — Mag. (@Mag_ECpe) November 17, 2026

El proyecto propone entregar US$1500 por hogar, independientemente del número de integrantes. El dinero provendría del Fondo de Estabilización Económica, conocido como Rainy Day Fund.

Según Telemundo, los solicitantes tendrían que cumplir dos requisitos:

- Residencia: Tener su vivienda habitual en Texas al 1 de enero de 2027.

- Edad: Contar con un representante de al menos 18 años o un menor emancipado que cumpla las verificaciones estatales.

La elegibilidad no dependería de los ingresos, el empleo, la propiedad de una vivienda ni de haber presentado impuestos federales.

Tampoco quedarían excluidos automáticamente quienes reciben beneficios públicos. El dinero no tendría que devolverse, salvo por fraude o pagos duplicados.