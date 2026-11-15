Seguro lo has leído: el consumo de vino en Estados Unidos va a la baja. ¿Es una señal de recesión? La respuesta corta: no por sí solo. Es un dato interesante sobre los hábitos de consumo, pero un solo producto no basta para decir que la economía entera se está hundiendo. Vamos por partes.

¿Qué pasó exactamente con el vino?

La firma de análisis IWSR publicó en mayo de 2026 sus cifras sobre el año 2025. Ojo con el año: no son datos de 2026. Según IWSR, el consumo total de bebidas alcohólicas en EE.UU., medido en volumen, bajó 5%. Por categorías, el vino cayó 6%, la cerveza también 6% y los destilados 4%.

Una aclaración importante: la cifra de IWSR es de consumo en volumen, es decir, cuánto se consumió. No quiere decir que los ingresos del sector bajaran 6% ni que 6% de los consumidores dejara de beber.

¿Por qué se bebe menos?

Marten Lodewijks, presidente y director general de IWSR, apunta a la asequibilidad: según él, los problemas de precio obligan a recortar el gasto discrecional. Su estudio indica que no cambió el número de personas que beben, sino que muchas beben con menos frecuencia y toman menos bebidas en cada ocasión. IWSR también menciona la tendencia hacia la moderación.

Fíjate en el matiz: son explicaciones de IWSR y de su director general. Las cifras de consumo no dicen por qué cada persona bebe menos. Hay quien modera por decisión propia, y eso es perfectamente válido.

La idea del alquiler y los intereses

Un análisis de Benzinga, fechado el 10 de noviembre de 2026 y traducido después al español, recoge la tesis del analista Alan Longbon. Su planteamiento: el alquiler y los intereses de las deudas son compromisos que se pagan primero, y gastos como el vino son lo primero que se recorta cuando el dinero aprieta.

Suena lógico, ¿verdad? Pero es una interpretación suya. No es una relación causal demostrada ni un indicador oficial de la economía.