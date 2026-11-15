¿Señal de recesión? Qué dice la caída del consumo de vino en EE.UU.
Publicado el 15/11/2026 a las 17:25
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Seguro lo has leído: el consumo de vino en Estados Unidos va a la baja. ¿Es una señal de recesión? La respuesta corta: no por sí solo. Es un dato interesante sobre los hábitos de consumo, pero un solo producto no basta para decir que la economía entera se está hundiendo. Vamos por partes.
¿Qué pasó exactamente con el vino?
La firma de análisis IWSR publicó en mayo de 2026 sus cifras sobre el año 2025. Ojo con el año: no son datos de 2026. Según IWSR, el consumo total de bebidas alcohólicas en EE.UU., medido en volumen, bajó 5%. Por categorías, el vino cayó 6%, la cerveza también 6% y los destilados 4%.
Una aclaración importante: la cifra de IWSR es de consumo en volumen, es decir, cuánto se consumió. No quiere decir que los ingresos del sector bajaran 6% ni que 6% de los consumidores dejara de beber.
¿Por qué se bebe menos?
Marten Lodewijks, presidente y director general de IWSR, apunta a la asequibilidad: según él, los problemas de precio obligan a recortar el gasto discrecional. Su estudio indica que no cambió el número de personas que beben, sino que muchas beben con menos frecuencia y toman menos bebidas en cada ocasión. IWSR también menciona la tendencia hacia la moderación.
Fíjate en el matiz: son explicaciones de IWSR y de su director general. Las cifras de consumo no dicen por qué cada persona bebe menos. Hay quien modera por decisión propia, y eso es perfectamente válido.
La idea del alquiler y los intereses
Un análisis de Benzinga, fechado el 10 de noviembre de 2026 y traducido después al español, recoge la tesis del analista Alan Longbon. Su planteamiento: el alquiler y los intereses de las deudas son compromisos que se pagan primero, y gastos como el vino son lo primero que se recorta cuando el dinero aprieta.
Suena lógico, ¿verdad? Pero es una interpretación suya. No es una relación causal demostrada ni un indicador oficial de la economía.
Entonces, ¿cómo se sabe si hay recesión?
Aquí conviene mirar cómo lo define el NBER (Oficina Nacional de Investigación Económica), la entidad que fecha los ciclos económicos en el país. Según su explicación, una recesión implica una caída significativa de la actividad económica, extendida por buena parte de la economía y que dura más de unos pocos meses.
Para decidirlo, el comité considera, entre otros, estos indicadores:
- el ingreso personal real, sin contar las transferencias;
- el empleo en nómina y el empleo según la encuesta de hogares;
- el consumo real;
- las ventas de manufactura y comercio, ajustadas por precios;
- la producción industrial.
Un solo sector no es suficiente. Así que este dato no confirma una recesión actual, pero tampoco garantiza que no vaya a haber una en el futuro.
¿Quién sale ganando y quién perdiendo?
Para muchas familias, recortar gastos superfluos puede aliviar el presupuesto, sea con vino o con cualquier otra cosa. Y la moderación es una decisión personal: no se trata de recomendar el alcohol ni de presentarlo como algo saludable.
Para bodegas, distribuidores y restaurantes, en cambio, un menor consumo en volumen puede ser un reto.
¿Y tú, qué puedes mirar?
Más que fijarte en una copa, observa el panorama completo: tu presupuesto familiar, la estabilidad de tu empleo, cuánto te alcanza para lo esencial y qué dicen los indicadores de consumo real y de empleo. Pregúntate: ¿qué gastos fijos tengo y cuánto margen me queda cada mes?
Si quieres ordenar tus cuentas con calma, en MundoNow tienes dos guías publicadas con anterioridad que pueden servirte: cómo prepararse para una recesión con dinero y ahorro y los riesgos económicos de 2026 y cómo proteger las finanzas familiares. Son notas anteriores, así que revisa siempre las cifras más recientes. Un dato suelto no cuenta toda la historia; muchos datos juntos, sí.
Fuentes: Benzinga, análisis del 10 de noviembre reproducido íntegramente por TradingView; IWSR, resultados de 2025 publicados en mayo de 2026; NBER, criterios para fechar los ciclos económicos. Datos consultados el 15 de noviembre de 2026.