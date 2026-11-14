¿Cómo le fue a Wall Street esta semana, del lunes 9 al viernes 13 de noviembre? Mejor de lo que sugerirían los titulares sobre Nvidia. Según cálculos con datos de Yahoo Finance, el S&P 500 subió 2.5%, el Dow Jones 2.1% y el Nasdaq 2.3%. Según AP, fue la primera semana ganadora del S&P 500 desde principios de octubre. Aun así, Nvidia perdió 12.8% y el bitcoin y el oro tuvieron una semana difícil. Vamos por partes.

¿Cómo se movieron las bolsas de lunes a viernes?

Fue una semana de sube y baja. El lunes 9, el S&P 500 subió 2.3%. El miércoles 11 marcó el cierre más alto de la semana, con 7,619.38 puntos. Después llegaron dos días de bajas, el jueves y el viernes.

Así cerraron el viernes 13, frente al viernes 6, según cálculos con datos de Yahoo Finance:

S&P 500: 7,561.67 puntos. Bajó 0.4% el viernes y ganó 2.5% en la semana.

7,561.67 puntos. Bajó 0.4% el viernes y ganó 2.5% en la semana. Dow Jones: 52,347.55 puntos. Subió 0.1% el viernes (unos 50 puntos) y ganó 2.1% en la semana.

52,347.55 puntos. Subió 0.1% el viernes (unos 50 puntos) y ganó 2.1% en la semana. Nasdaq Composite: 25,136.27 puntos. Bajó 0.9% el viernes y ganó 2.3% en la semana.

¿Qué pasó con Nvidia?

Es la parte más ruidosa de la semana. El jueves 12 de noviembre, Jensen Huang renunció como CEO, presidente y miembro de la junta de Nvidia, con efecto inmediato, tras la revelación de dos presuntos romances extramatrimoniales, según CNBC. Colette Kress, directora financiera desde 2013, es la CEO interina, y la junta busca un CEO permanente. Los detalles están en nuestra nota sobre la renuncia.

La acción cayó 4.3% el jueves y 2.0% el viernes, y cerró en $162.85. En la semana bajó 12.8%, desde $186.64. CNBC señala que es la sexta semana seguida de caídas, la racha más larga desde 2012, y que la empresa ha perdido unos $1.6 billones (millones de millones de dólares) en valor de mercado desde principios de octubre. Con eso quedó por debajo de Apple. Según Yahoo Finance, su valor de mercado cerró el viernes por debajo de $4 billones.

¿Y los demás fabricantes de semiconductores? Subieron con fuerza en la semana, aunque cayeron el viernes. AMD ganó 18.9% en la semana (de $449.04 a $534.06), pero perdió 8.8% el viernes. Broadcom subió 18.2% (de $293.69 a $347.01) y bajó 4.8% el viernes. Yahoo Finance indica que ese día los semiconductores se vendieron en bloque.

¿Qué tienen que ver los bonos?