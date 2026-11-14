Wall Street esta semana: el mercado sube 2.5% aunque Nvidia se hunde
Publicado el 14/11/2026 a las 10:12
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¿Cómo le fue a Wall Street esta semana, del lunes 9 al viernes 13 de noviembre? Mejor de lo que sugerirían los titulares sobre Nvidia. Según cálculos con datos de Yahoo Finance, el S&P 500 subió 2.5%, el Dow Jones 2.1% y el Nasdaq 2.3%. Según AP, fue la primera semana ganadora del S&P 500 desde principios de octubre. Aun así, Nvidia perdió 12.8% y el bitcoin y el oro tuvieron una semana difícil. Vamos por partes.
¿Cómo se movieron las bolsas de lunes a viernes?
Fue una semana de sube y baja. El lunes 9, el S&P 500 subió 2.3%. El miércoles 11 marcó el cierre más alto de la semana, con 7,619.38 puntos. Después llegaron dos días de bajas, el jueves y el viernes.
Así cerraron el viernes 13, frente al viernes 6, según cálculos con datos de Yahoo Finance:
- S&P 500: 7,561.67 puntos. Bajó 0.4% el viernes y ganó 2.5% en la semana.
- Dow Jones: 52,347.55 puntos. Subió 0.1% el viernes (unos 50 puntos) y ganó 2.1% en la semana.
- Nasdaq Composite: 25,136.27 puntos. Bajó 0.9% el viernes y ganó 2.3% en la semana.
¿Qué pasó con Nvidia?
Es la parte más ruidosa de la semana. El jueves 12 de noviembre, Jensen Huang renunció como CEO, presidente y miembro de la junta de Nvidia, con efecto inmediato, tras la revelación de dos presuntos romances extramatrimoniales, según CNBC. Colette Kress, directora financiera desde 2013, es la CEO interina, y la junta busca un CEO permanente. Los detalles están en nuestra nota sobre la renuncia.
La acción cayó 4.3% el jueves y 2.0% el viernes, y cerró en $162.85. En la semana bajó 12.8%, desde $186.64. CNBC señala que es la sexta semana seguida de caídas, la racha más larga desde 2012, y que la empresa ha perdido unos $1.6 billones (millones de millones de dólares) en valor de mercado desde principios de octubre. Con eso quedó por debajo de Apple. Según Yahoo Finance, su valor de mercado cerró el viernes por debajo de $4 billones.
¿Y los demás fabricantes de semiconductores? Subieron con fuerza en la semana, aunque cayeron el viernes. AMD ganó 18.9% en la semana (de $449.04 a $534.06), pero perdió 8.8% el viernes. Broadcom subió 18.2% (de $293.69 a $347.01) y bajó 4.8% el viernes. Yahoo Finance indica que ese día los semiconductores se vendieron en bloque.
¿Qué tienen que ver los bonos?
Mucho. Según Yahoo Finance, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años llegó el viernes a 5.17%, su nivel más alto desde octubre, con operadores preparándose para un alza de tasas en diciembre. Ese mismo medio explica que el petróleo cerró casi sin cambios el viernes, después de un alza que provocó la venta de bonos del jueves. Si quieres entender qué implicaría un alza de tasas para tu bolsillo, lo explicamos en esta nota.
¿Y el bitcoin y el oro?
Ninguno de los dos tuvo una buena semana.
Bitcoin. Rondaba los $68,600 el viernes por la tarde, cerca de 4% menos que el jueves, según Yahoo Finance. CoinDesk informa que llegó a tocar $68,000, su nivel más bajo desde agosto, y que acumula una caída de más de 20% desde principios de octubre. ¿Fue por Nvidia? Según CoinDesk, los analistas no ven un vínculo directo. Apuntan a una venta general de activos de riesgo y a inversionistas que liberan efectivo para la próxima salida a bolsa de Anthropic, que busca recaudar hasta $64,400 millones, según Seamus Rocca, CEO de Xapo Bank. Más contexto en nuestro repaso de las criptomonedas.
Oro. El contrato de noviembre en Comex terminó la semana en $3,879.70 la onza, con una baja de 4.55% (−$184.80). Según Dow Jones vía Morningstar, es su mayor caída semanal desde la semana que terminó el 5 de junio de 2026, y el oro ha bajado en 9 de las últimas 12 semanas. Como el oro no paga intereses, un aumento en los rendimientos de los bonos le resta atractivo. Aquí puedes ver cómo venía el oro antes de esta caída.
¿Y esto en qué me afecta si tengo un 401(k) o fondos indexados?
Nvidia pesa alrededor de 7% del S&P 500. Por eso, si tu 401(k) o tu fondo indexado sigue ese índice, parte de tu dinero está ahí aunque nunca hayas comprado una acción de la empresa. Esta semana, el resto del mercado compensó la caída y el índice terminó en positivo.
Hay varias lecturas, y todas tienen algo de razón:
- Quien ahorra a largo plazo: un fondo indexado reparte el riesgo entre cientos de empresas, y esta semana se notó. Por otro lado, el peso de Nvidia significa que sus caídas también se sienten.
- Quien mira a Nvidia: Gil Luria, de D.A. Davidson, bajó su precio objetivo a $200 desde $300, pero mantiene la recomendación de compra. Dice: "esperamos una transición difícil para Nvidia en los próximos meses", según CNBC.
- Quien compra bonos: un rendimiento de 5.17% significa más ingreso por prestarle al gobierno. Para las acciones y el oro, en cambio, esa mayor rentabilidad suele ser competencia.
No podemos decirte qué hacer con tu dinero, porque eso depende de tu edad, tus metas y tu tolerancia al riesgo. Lo que sí vale la pena es mirar tu horizonte de ahorro antes de reaccionar a un titular.
¿Qué viene la próxima semana?
Hay una fecha marcada: el martes 17 de noviembre, Nvidia presentará los resultados de su tercer trimestre fiscal de 2027. Será la primera vez que la empresa hable de números después de la salida de Huang. También habrá que ver si los bonos siguen presionando y qué pasa con el bitcoin tras tocar su nivel más bajo desde agosto.
Mientras tanto, es buen momento para abrir el estado de cuenta de tu 401(k) y preguntarte: ¿qué fondos tengo? ¿Cuánto dependo de las grandes tecnológicas? ¿Para cuándo necesito este dinero? Si quieres seguir informándote, repasa la renuncia de Huang, la posible alza de tasas, el oro y las criptomonedas. Y si tienes dudas sobre tu situación, habla con un asesor financiero.
Fuentes: AP: Wall Street cierra semana ganadora; Yahoo Finance: cierre del viernes 13 de noviembre; CNBC: Nvidia, sexta semana de caídas; CoinDesk: bitcoin baja a $68,000; Dow Jones/Morningstar: oro Comex cierra la semana. Datos consultados el 13 de noviembre de 2026.