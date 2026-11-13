Si estás pendiente del dólar en México, esto es lo que muestra el sistema de Banxico al consultarlo el viernes 13 de noviembre de 2026, a las 8:10 a.m. (hora del este): el último FIX es de 18.6188 pesos por dólar y se determinó el jueves 12 de noviembre. Ojo: no es un precio en vivo ni el cierre del viernes.

¿Qué pasó con el FIX esta semana?

El miércoles 11 de noviembre el FIX fue de 18.6192. El jueves 12 quedó en 18.6188. La diferencia es de apenas 0.0004 pesos, un cambio mínimo que no da para hablar de un peso presionado ni de un salto del tipo de cambio.

¿Y el del viernes? Al momento de la consulta, el FIX del viernes 13 aparece como N/E, es decir, sin dato todavía. Según Banxico, el FIX se da a conocer a partir de las 12:00 horas de los días hábiles bancarios.

¿Por qué veo tres números distintos?

Porque no son lo mismo. Banxico maneja tres referencias:

FIX: lo determina Banxico cada día hábil bancario con un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo. El del jueves 12 fue 18.6188.

lo determina Banxico cada día hábil bancario con un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo. El del jueves 12 fue 18.6188. Publicación en el DOF: el FIX se publica en el Diario Oficial de la Federación el día hábil siguiente. El viernes 13 se publicó 18.6188, que corresponde al FIX del jueves.

el FIX se publica en el Diario Oficial de la Federación el día hábil siguiente. El viernes 13 se publicó 18.6188, que corresponde al FIX del jueves. Para pagos: es el tipo de cambio que sirve para calcular en pesos las obligaciones en dólares que se pagan en México. Para el viernes 13 es 18.6192, que es el que se publicó en el DOF el jueves 12.

Según Banxico, ese último debe ser el publicado en el DOF el día hábil bancario inmediato anterior.

¿Y si envías o recibes remesas?

Aquí conviene ir con calma. El FIX es una referencia de mayoreo, no la tasa que te aplica una remesadora. Cada empresa fija su propio tipo de cambio y cobra sus comisiones, así que lo que recibe tu familia puede ser distinto.