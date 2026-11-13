Dólar en México: el FIX del jueves 12 de noviembre fue 18.6188
Publicado el 13/11/2026 a las 11:13
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Si estás pendiente del dólar en México, esto es lo que muestra el sistema de Banxico al consultarlo el viernes 13 de noviembre de 2026, a las 8:10 a.m. (hora del este): el último FIX es de 18.6188 pesos por dólar y se determinó el jueves 12 de noviembre. Ojo: no es un precio en vivo ni el cierre del viernes.
¿Qué pasó con el FIX esta semana?
El miércoles 11 de noviembre el FIX fue de 18.6192. El jueves 12 quedó en 18.6188. La diferencia es de apenas 0.0004 pesos, un cambio mínimo que no da para hablar de un peso presionado ni de un salto del tipo de cambio.
¿Y el del viernes? Al momento de la consulta, el FIX del viernes 13 aparece como N/E, es decir, sin dato todavía. Según Banxico, el FIX se da a conocer a partir de las 12:00 horas de los días hábiles bancarios.
¿Por qué veo tres números distintos?
Porque no son lo mismo. Banxico maneja tres referencias:
- FIX: lo determina Banxico cada día hábil bancario con un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo. El del jueves 12 fue 18.6188.
- Publicación en el DOF: el FIX se publica en el Diario Oficial de la Federación el día hábil siguiente. El viernes 13 se publicó 18.6188, que corresponde al FIX del jueves.
- Para pagos: es el tipo de cambio que sirve para calcular en pesos las obligaciones en dólares que se pagan en México. Para el viernes 13 es 18.6192, que es el que se publicó en el DOF el jueves 12.
Según Banxico, ese último debe ser el publicado en el DOF el día hábil bancario inmediato anterior.
¿Y si envías o recibes remesas?
Aquí conviene ir con calma. El FIX es una referencia de mayoreo, no la tasa que te aplica una remesadora. Cada empresa fija su propio tipo de cambio y cobra sus comisiones, así que lo que recibe tu familia puede ser distinto.
Un ejemplo solo para entender la cuenta: si $100 se convirtieran al FIX del jueves, saldrían 1,861.88 pesos antes de comisiones. No es un monto real garantizado, solo una operación teórica.
¿Qué significa esto para cada parte?
- Familias que reciben dinero: cuanto más pesos se obtengan por cada dólar, más rinde el envío. Pero lo que importa es la cifra final después de la tasa y las comisiones de la remesadora.
- Quien envía desde EE.UU.: el costo total depende de la comisión y del tipo de cambio que te ofrezcan. Comparar antes de enviar puede marcar diferencia.
- Quien debe pagar en dólares en México: según Banxico, para calcular el equivalente en pesos se usa la referencia «para pagos», no el FIX más reciente.
¿Qué sigue y dónde seguir informándote?
No sabemos cuál será el FIX del viernes ni hacia dónde irá el tipo de cambio, y aquí no vamos a adivinarlo. Lo más útil es revisar directamente el sistema de Banxico (SIE, Mercado cambiario) después de las 12:00 horas, y ver qué cifra te da tu remesadora antes de mandar dinero.
Si quieres más contexto, puedes leer dos notas anteriores de MundoNow. Fueron publicadas en otras fechas, así que sus cifras pueden no coincidir con las de esta semana: bitcoin, mineras, peso mexicano e inflación y riesgos económicos en 2026 y cómo proteger las finanzas familiares.
Y tú, ¿recibes o mandas dinero con frecuencia? Piensa cuánto pierdes entre comisiones y tipo de cambio, y compara. Un par de minutos pueden valer unos cuantos dólares al año.
Fuentes: Banco de México: mercado cambiario. Datos consultados el 13 de noviembre de2026.