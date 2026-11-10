El oro al contado bajaba 1.6% a $4,071.07 por onza, según Reuters, tras subir el lunes. Qué pasó con las tasas, el IPC y qué sigue.

Si ayer el oro te dio una alegría, hoy toca freno. El precio del oro retrocede este martes 10 de noviembre de 2026 y cotiza por debajo de los $4,100 por onza. Según Reuters, a las 6:53 a. m., hora del Este (11:53 GMT), el oro al contado bajaba 1.6% y se cotizaba a $4,071.07 por onza. Ojo con un detalle: es una cifra de primera hora, anterior a la publicación del dato de inflación de las 8:30 a. m., y puede moverse durante el día. ¿Qué pasó exactamente? Según Reuters, la caída siguió a unos comentarios del gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller. Dijo que podría hacer falta una política monetaria agresiva si la inflación sigue subiendo. Reuters también señala que el dólar se estabilizó. Y hay otro dato que ayuda a entender el ambiente: según la herramienta FedWatch de CME, los operadores veían una probabilidad de alrededor de 99% de que la Fed suba las tasas en diciembre. ¿Y lo de ayer? El lunes 9 de noviembre el oro había superado los $4,100. Según Reuters, difundido por Kitco, el oro al contado subía 1% y se cotizaba a $4,107.01 por onza a la 1:35 p. m., hora del Este. Jim Wyckoff, analista de American Gold Exchange citado por Reuters, relacionó ese avance con un dólar más débil y un petróleo más barato. Hoy el panorama cambió. ¿Oro al contado o futuros? No es lo mismo Quizás viste dos números distintos y te preguntaste cuál vale. El oro al contado es la referencia del metal para entrega inmediata en el mercado mayorista. No es lo que pagas por una cadena o un anillo en la joyería. Los futuros son contratos para entregar el metal más adelante. Según Reuters, los futuros estadounidenses de oro para diciembre caían 0.9% a las 6:53 a. m. (hora del Este) y se ubicaban en $4,079.80. Ese precio es del contrato de diciembre, no del oro al contado. Por eso los dos números no coinciden. El lunes, según Reuters, ese mismo contrato había cerrado con una subida de 1%, a $4,114.50. ¿Y el dato de inflación de esta mañana?

Antes de la publicación, Reuters recogía que los economistas encuestados esperaban que el IPC subyacente subiera 0.2% en octubre. Nitesh Shah, de WisdomTree, dijo que un dato por encima de 0.3% podría presionar al oro y que uno igual o menor a 0.3% seguiría apoyándolo. Ya salió. Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), publicado a las 8:30 a. m., hora del Este, el IPC subió 0.4% en octubre, frente a 0.6% en septiembre. El subyacente, que excluye alimentos y energía, subió 0.3%, igual que en agosto y septiembre. ¿Cómo se lee eso? Quedó por encima del 0.2% que esperaban los economistas encuestados por Reuters, pero no por encima de 0.3%, el umbral que mencionó Shah. La reacción del mercado a ese dato puede cambiar el precio a lo largo del día. ¿Por qué las tasas pesan tanto sobre el oro? El oro no paga intereses por sí mismo. Aunque mucha gente lo usa como refugio, cuando las tasas son altas o se espera que suban, pueden resultar más atractivos los activos que sí pagan rendimientos. Por eso las palabras de Waller y esa probabilidad de alrededor de 99% de un alza en diciembre importan tanto. Según Reuters, los datos de empleo de EE.UU. del viernes 6 de noviembre salieron más fuertes de lo esperado y reforzaron las expectativas de tasas altas durante más tiempo. Es un tira y afloja: lo que ayudó al oro el lunes no es una garantía de nada, y lo que lo presiona hoy tampoco lo es. ¿Y esto en qué me afecta? Depende de quién seas, y hay argumentos para los dos lados. Si ya tienes oro: a primera hora de hoy tu posición vale menos que ayer. Pero es una pérdida en papel: no se concreta hasta que vendas, y el precio puede cambiar. Del lado favorable, Shah, según Reuters, planteó que un IPC subyacente igual o menor a 0.3% seguiría apoyando al metal, y el dato de hoy se quedó en 0.3%. Del lado contrario, la perspectiva de tasas más altas sigue siendo un viento en contra, según Waller y las expectativas del mercado que recoge Reuters. Si piensas comprar joyas: no pagas necesariamente la cotización al contado. En el precio final intervienen la pureza, la elaboración de la pieza y los márgenes del vendedor. Una baja del oro no se traslada de forma idéntica a la vitrina, igual que una subida tampoco.