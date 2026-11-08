Alzará las tasas en diciembre: qué significa para tu dinero e inversiones
Publicado el 08/11/2026 a las 09:31
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Los mercados apuestan fuerte por un alza de tasas en diciembre. Según la herramienta FedWatch de CME Group, al cierre del viernes 6 de noviembre la probabilidad de que la Reserva Federal suba un cuarto de punto era de 76.8%, frente a 66.9% una semana antes (datos citados por 24/7 Wall St.). Si ocurre, el rango pasaría de 3.75%-4.00% a 4.00%-4.25%. Y todo esto llega tras una semana agitada en Wall Street. ¿En qué te afecta? Vamos por partes.
¿Por qué de pronto se espera una subida?
Recordemos el camino. La Fed subió las tasas un cuarto de punto el 16 de septiembre y el 28 de octubre las dejó sin cambio, en un rango de 3.75% a 4.00%. Hubo dos votos en contra: la gobernadora Lisa Cook y la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, que querían otra subida (según T. Rowe Price y 24/7 Wall St.). La Fed la preside Kevin Warsh, según The Motley Fool. Puedes repasar cómo fue la pausa de octubre y qué pasó con tarjetas e hipotecas tras el alza de septiembre.
¿Qué empujó las apuestas? Primero, el informe de empleo de octubre: según el BLS, se crearon 165,000 empleos, muy por encima de lo esperado. Segundo, las palabras de Mary Daly, presidenta de la Fed de San Francisco. El viernes 6 de noviembre dijo que la Fed probablemente tendrá que endurecer más su política para bajar una inflación que sigue demasiado alta, sin dar fecha ni tamaño (24/7 Wall St.).
¿Y qué pasó en Wall Street?
Fue una semana para el susto. Según CNBC y T. Rowe Price, las tres bolsas cerraron en rojo: el Nasdaq perdió 3.4%, el S&P 500 2.7% y el Dow Jones 0.9%. El jueves 5 de noviembre fue el peor día desde abril de 2025: el Nasdaq cayó 5.5%, el S&P 500 4.4% y el Dow más de 1,800 puntos (3.4%). El temor, según esas fuentes, es que las victorias demócratas en las elecciones de medio mandato frenen la construcción de centros de datos de inteligencia artificial. El viernes hubo un rebote parcial, y el Dow cerró en 51,285.73, el S&P 500 en 7,376.86 y el Nasdaq en 24,579.42.
Hubo también una buena noticia. Según CNBC, el petróleo WTI cayó cerca de 12% en la semana, a unos $91 por barril, y el Brent 16%, a unos $98, por la esperanza de una solución en Medio Oriente. Además, según MFS, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó a 4.86% desde 4.94%.
¿Quién gana y quién pierde si suben las tasas?
Depende de en qué lado del mostrador estés. En términos generales:
- Si ahorras: ganas. Las cuentas de ahorro de alto rendimiento y los certificados de depósito suelen pagar más.
- Si debes en tarjeta o tienes préstamos de tasa variable: pierdes. Pagarás más intereses, y por eso conviene liquidar primero las deudas caras de tarjeta antes de que suban más.
- Si quieres comprar casa o auto: el financiamiento tiende a encarecerse.
- Si inviertes: la historia pide calma, pero con matices (lo vemos abajo).
- La Fed: busca bajar la inflación, aunque corre el riesgo de frenar el empleo.
Si quieres profundizar, aquí tienes quién gana y quién pierde con tasas altas.
¿Qué dice la historia sobre invertir en momentos así?
The Motley Fool publicó el domingo 8 de noviembre un repaso con datos de Goldman Sachs. Estas son sus ideas principales:
- No vendas todo por miedo. El S&P 500 ha subido en promedio cerca de 9% en los 12 meses posteriores al inicio de un nuevo ciclo de alzas, aunque en los primeros tres meses cayó en promedio cerca de 2%.
- Algunos sectores aguantan mejor. En el ciclo de marzo de 2022 a julio de 2023, las acciones de energía subieron cerca de 18%.
- Con bonos, mejor plazo corto. Sufren menos cuando suben las tasas, y hoy un bono del Tesoro de corto plazo paga más de 4%.
- Mira el "gráfico de puntos". Muestra las proyecciones de tasas de cada funcionario de la Fed. Según Goldman Sachs, las alzas muy rápidas han coincidido con peores resultados en la bolsa.
Fechas a vigilar y una pregunta para ti
- Martes 10 de noviembre, 8:30 a. m. ET: índice de precios al consumidor (inflación) de octubre.
- Viernes 4 de diciembre: informe de empleo de noviembre.
- 8 y 9 de diciembre: reunión de la Fed.
Ahora piensa en tu caso. ¿Tienes deudas de tarjeta que podrías reducir? ¿Tu dinero ahorrado está ganando lo que podría? ¿Piensas pedir un préstamo pronto? Las respuestas valen más que cualquier pronóstico.
Esta nota es información general y no constituye asesoría financiera. Para decisiones sobre tu dinero, consulta a un profesional.
Fuentes: 24/7 Wall St.; The Motley Fool; CNBC; T. Rowe Price; MFS; Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Datos consultados el 8 de noviembre de 2026.