Medicare para inmigrantes: quiénes perderán la cobertura el 1 de febrero de 2027
Publicado el 05/11/2026 a las 09:31
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Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) confirmaron un cambio importante en Medicare para inmigrantes: quienes no son ciudadanos ni residentes permanentes y no encajan en uno de los cuatro grupos que permite la ley perderán la cobertura a partir del 1 de febrero de 2027. El Seguro Social (SSA) enviará avisos preliminares en noviembre de 2026.
Por qué importa: el aviso llega este mes y hay poco tiempo para responder. Quien no demuestre que sigue calificando recibirá un aviso formal de terminación en diciembre.
El cambio está en la regla final de pagos a médicos de Medicare para 2027 (CMS-1848-F), que CMS dio a conocer el 4 de noviembre y que se publicará en el Registro Federal el 9 de noviembre. Aplica la sección 71201 de la ley federal promulgada el 4 de julio de 2025, que CMS llama "Working Families Tax Cuts".
Quiénes siguen calificando
Solo pueden tener Medicare (Parte A y Parte B):
- Ciudadanos o nacionales de EE.UU.
- Residentes permanentes legales (titulares de green card).
- Personas con estatus de "entrante cubano o haitiano".
- Personas que residen legalmente en EE.UU. bajo un Pacto de Libre Asociación (COFA).
Quiénes pueden perderlo
Antes de la ley, cualquier no ciudadano "presente legalmente" podía calificar, por ejemplo personas con asilo, refugiados y personas con permiso humanitario (parole) de al menos un año. Esos grupos ya no califican, a menos que entren en uno de los cuatro anteriores, por ejemplo si obtienen la green card.
El Seguro Social calcula que enviará unos 300,000 avisos preliminares, pero no todos perderán Medicare: quien pruebe que sigue calificando lo conserva. La Oficina del Actuario de CMS estima que unas 32,000 personas perderían la cobertura a partir de 2027, alrededor del 0.05% de los inscritos.
Qué dicen los avisos
El aviso preliminar pedirá contactar al Seguro Social y presentar pruebas actualizadas si la persona cree que sí califica. También explicará cómo pedir y corregir el expediente migratorio ante USCIS. En diciembre, CMS enviará otro aviso con mensajes en 14 idiomas. El Seguro Social traduce la mayoría de sus avisos al español y ofrece intérpretes gratis.
Perder Medicare no quita por sí solo los beneficios de jubilación o discapacidad del Seguro Social: la ley no cambió esos requisitos y quien los recibe seguirá cobrándolos.
Qué puedes hacer
- Lee con atención cualquier carta del Seguro Social sobre tu Medicare.
- Responde rápido con documentos que prueben que sigues calificando.
- Si hay un error en tu historial migratorio, pide una copia de tu expediente a USCIS y corrígelo.
- Si te niegan la cobertura, tienes 60 días desde que recibes el aviso para pedir una reconsideración (se puede extender por causa justificada).
- Pide ayuda al 1-800-MEDICARE, al Seguro Social o, gratis, al programa estatal de asistencia sobre seguro médico (SHIP).
Si el Seguro Social determina después que sí calificabas, Medicare puede restablecerse de forma retroactiva, aunque podrías deber las primas de la Parte B o de la Parte A con prima de ese periodo. CMS aclara que la cobertura no se mantiene durante la apelación y que la ley no permite extender el plazo.
Fuentes: CMS, hoja informativa de la regla final de 2027 y texto de la regla final en el Registro Federal (CMS-1848-F). Datos consultados el 5 de noviembre de 2026.