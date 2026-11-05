Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) confirmaron un cambio importante en Medicare para inmigrantes: quienes no son ciudadanos ni residentes permanentes y no encajan en uno de los cuatro grupos que permite la ley perderán la cobertura a partir del 1 de febrero de 2027. El Seguro Social (SSA) enviará avisos preliminares en noviembre de 2026.

Por qué importa: el aviso llega este mes y hay poco tiempo para responder. Quien no demuestre que sigue calificando recibirá un aviso formal de terminación en diciembre.

El cambio está en la regla final de pagos a médicos de Medicare para 2027 (CMS-1848-F), que CMS dio a conocer el 4 de noviembre y que se publicará en el Registro Federal el 9 de noviembre. Aplica la sección 71201 de la ley federal promulgada el 4 de julio de 2025, que CMS llama "Working Families Tax Cuts".

Quiénes siguen calificando

Solo pueden tener Medicare (Parte A y Parte B):

Ciudadanos o nacionales de EE.UU.

Residentes permanentes legales (titulares de green card).

Personas con estatus de "entrante cubano o haitiano".

Personas que residen legalmente en EE.UU. bajo un Pacto de Libre Asociación (COFA).

Quiénes pueden perderlo

Antes de la ley, cualquier no ciudadano "presente legalmente" podía calificar, por ejemplo personas con asilo, refugiados y personas con permiso humanitario (parole) de al menos un año. Esos grupos ya no califican, a menos que entren en uno de los cuatro anteriores, por ejemplo si obtienen la green card.

El Seguro Social calcula que enviará unos 300,000 avisos preliminares, pero no todos perderán Medicare: quien pruebe que sigue calificando lo conserva. La Oficina del Actuario de CMS estima que unas 32,000 personas perderían la cobertura a partir de 2027, alrededor del 0.05% de los inscritos.

Qué dicen los avisos