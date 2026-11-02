El Tesoro ya abrió automáticamente Cuentas Trump para millones de niños, pero los padres deben reclamarlas y activarlas para poder manejarlas, y pedir el aporte único de $1,000 del gobierno si su hijo califica. Según el IRS (comunicado IR-2026-129, del 29 de octubre de 2026), hay casi 70 millones de Cuentas Trump abiertas y 27 millones ya recibieron fondos de familias, amigos, donantes y del gobierno.

Por qué importa: que la cuenta esté abierta no basta. Las Cuentas Trump son un nuevo tipo de cuenta individual de retiro (IRA) para niños, creada por la ley de recortes de impuestos Working Families Tax Cuts. Desde el 1 de octubre de 2026, el Tesoro inscribió automáticamente a los niños elegibles: si es tu caso, no necesitas el Formulario 4547 para abrir la cuenta, pero el aporte de $1,000 no llega solo.

Quién recibe los $1,000

Para tener la cuenta, el niño debe contar con un número de Seguro Social válido y no cumplir 18 años antes de que termine el año en que se abre. No hace falta calificar para los $1,000 para tener la cuenta.

El aporte único de $1,000 es para niños ciudadanos estadounidenses, nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, con número de Seguro Social válido. Para pedirlo, se presenta el Formulario 4547 (Trump Account Election(s)) y se marca la opción del aporte de $1,000 del programa piloto. Puedes hacerlo en la aplicación o el sitio web de Trump Accounts, o en tu Cuenta en línea del IRS. Si ya lo pediste, no tienes que volver a hacerlo.

Cómo reclamar la cuenta

Descarga la aplicación Trump Accounts (en Apple App Store o Google Play) o entra a trumpaccounts.gov. Verifica tu identidad y tu autoridad para manejar la cuenta del niño, y completa los pasos para reclamarla y activarla.

Ten a mano tu nombre y tus datos de identificación, el nombre legal del niño, su número de Seguro Social y su fecha de nacimiento. Los datos deben coincidir con los registros de la Administración del Seguro Social para evitar retrasos.

Si te llega un aviso del IRS o una carta del Tesoro

Puedes recibir el aviso CP318 del IRS si falta un paso o hay que corregir la elección. Sigue las instrucciones del aviso. Los agentes del IRS no pueden corregir la elección por teléfono, y no debes presentar el Formulario 1040-X para corregir el 4547. También puedes recibir una carta del Departamento del Tesoro si tu hijo podría calificar para los $1,000. El Formulario 4547 es un formulario oficial y legítimo del IRS.