El pago del Seguro Social de noviembre de 2026 se reparte en cuatro fechas, y el primer grupo según la fecha de nacimiento, el de los nacidos del 1 al 10, cobra el martes 10 de noviembre, según el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA).

Por qué importa: el segundo miércoles de noviembre es el 11, Día de los Veteranos, feriado federal según la Oficina de Administración de Personal (OPM). El calendario de la SSA marca el pago de ese grupo el martes 10, un día antes. Quien esperaba el depósito el miércoles 11 lo recibe el martes 10. Además, noviembre no tiene depósito de SSI y el aumento de 3.6% todavía no llega a los pagos de este mes.

Las fechas de noviembre

La SSA paga según la fecha de nacimiento: el segundo, el tercer o el cuarto miércoles del mes. Para noviembre, el calendario marca:

Martes 3 de noviembre : quienes empezaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997 o reciben Seguro Social y SSI a la vez.

: quienes empezaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997 o reciben Seguro Social y SSI a la vez. Martes 10 de noviembre : nacidos del 1 al 10.

: nacidos del 1 al 10. Miércoles 18 de noviembre : nacidos del 11 al 20.

: nacidos del 11 al 20. Miércoles 25 de noviembre: nacidos del 21 al 31.

¿Y el SSI?

En noviembre no hay depósito de SSI. El pago de SSI de noviembre se deposita este viernes 30 de octubre porque el 1 de noviembre cae domingo. Es el dinero de noviembre adelantado, no un pago extra.

En diciembre, el SSI se paga el martes 1 y el grupo del día 3, el jueves 3. Los demás grupos cobran el miércoles 9, el 16 y el 23, según el día de nacimiento.

Cuándo llega el aumento de 3.6%

Los beneficios del Seguro Social suben 3.6% en 2027, según la SSA. El aumento empieza con los beneficios pagaderos en enero de 2027 para casi 72 millones de beneficiarios del Seguro Social. Los pagos de SSI con aumento empiezan el 31 de diciembre de 2026, para unos 7.3 millones de beneficiarios del SSI. El depósito de SSI del jueves 31 de diciembre corresponde a enero de 2027. Por lo tanto, los pagos de noviembre todavía no incluyen el aumento.