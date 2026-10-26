El gobierno federal propone que los mercados de seguros de Obamacare verifiquen tus ingresos, tu ciudadanía o estatus migratorio, si tienes otra cobertura y dónde vives antes de darte la ayuda financiera. Es decir, los subsidios de Obamacare dependerían de una verificación previa a partir del año de cobertura 2028. El HHS, a través de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), emitió la propuesta el 23 de octubre, según su hoja informativa.

Por qué importa: hoy, cuando el mercado no puede verificar un dato por vía electrónica, la persona entra en un "periodo de inconsistencia" para enviar documentos y, mientras tanto, recibe los pagos adelantados del crédito fiscal para primas (APTC) y las reducciones de costos compartidos (CSR). La propuesta cambiaría ese orden. La propia regla estima que unas 332,500 personas menos se inscribirían cada año en todos los mercados (237,500 en los de la plataforma federal y 95,000 en los estatales) por las barreras administrativas.

Qué cambiaría

La propuesta, identificada como CMS-9873-P, alinea las reglas de los mercados con la ley Working Families Tax Cuts (WFTC), que cambió los requisitos del crédito fiscal para primas, y con regulaciones del Departamento del Tesoro propuestas el 15 de octubre de 2026. Puedes consultar el texto en el Federal Register, cuya publicación oficial está prevista para el 27 de octubre. Los mercados tendrían que verificar antes de dar ayuda:

Ingresos y tamaño del hogar.

Condición de ciudadano, nacional de EE.UU. o no ciudadano elegible, incluida la presencia legal.

Elegibilidad o inscripción en otra cobertura que califique.

Lugar de residencia.

Durante el periodo de inconsistencia, podrías inscribirte en un plan sin ayuda financiera, a precio completo, mientras se verifica tu caso. También podrías elegir un "plan contingente", que solo empieza si se confirma que tienes derecho a la ayuda, incluso si ya terminó la inscripción abierta o tu periodo especial. CMS dice que busca reducir las inscripciones indebidas o fraudulentas y el riesgo de que las personas tengan que devolver crédito en exceso al declarar impuestos.

La reinscripción ya no sería automática con ayuda

Los inscritos solo se reinscribirían automáticamente con ayuda financiera si vuelven al mercado cada año a confirmar ciertos datos y el mercado los verifica de nuevo. Quien no lo haga sería reinscrito automáticamente sin ayuda financiera.

Cuándo empezaría

Habría un nuevo periodo de verificación antes de la inscripción abierta, a partir del 1 de agosto de cada año. El primero empezaría el 1 de agosto de 2027, para la cobertura de 2028. No se aplicarían los nuevos requisitos a quienes tengan un periodo especial de inscripción por nacimiento, adopción, matrimonio o pérdida de un dependiente por divorcio, separación o muerte, si el mercado lo permite. Es una propuesta, no una regla final, y no cambia la cobertura de 2027.