La decisión de la Fed sobre las tasas de interés se conocerá el miércoles 28 de octubre a las 2:00 p.m., hora del este, a pocos días de las elecciones de medio mandato del martes 3 de noviembre. La misma semana, Microsoft, Alphabet (Google) y Amazon presentan resultados, y el peso mexicano llega con presión frente al dólar.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se reúne el martes 27 y el miércoles 28 de octubre; la conferencia de prensa es a las 2:30 p.m. ET.

Según una encuesta de Reuters, 94 de 100 economistas esperan que la tasa se mantenga en 3.75%-4.00%, y los 100 prevén una subida en diciembre.

El peso suma siete semanas seguidas a la baja, según LatinUS, y Banxico decide su tasa el jueves 5 de noviembre.

Por qué importa: la tasa de la Fed influye en lo que pagas por tarjetas de crédito y préstamos de tasa variable, en lo que rinden tus ahorros y en el valor del dólar. Si envías o recibes remesas, también cambia cuántos pesos te dan por cada dólar.

Qué se espera de la Fed

En septiembre, la Fed subió la tasa de fondos federales 0.25 puntos, al rango de 3.75%-4.00%. Fue su primera subida desde julio de 2023 y se aprobó por unanimidad, según Reuters. En la encuesta de Reuters del 16 al 20 de octubre, 94 de 100 economistas anticipan que se mantenga igual en esta reunión. Al 22 de octubre, la herramienta CME FedWatch daba cerca de 90.6% de probabilidad de que no haya cambios, según TradingKey. Esta reunión no incluye proyecciones económicas ni el gráfico de puntos.

La inflación sigue alta. Según AFP, el índice PCE, la medida preferida de la Fed, llegó a 3.9% en mayo, su nivel más alto en tres años, y la guerra con Irán, iniciada a finales de febrero, disparó los precios de la energía. Si quieres repasar el dato más reciente, lo explicamos en la inflación de septiembre.

El contexto político añade ruido. El presidente de la Fed es Kevin Warsh, nombrado por Donald Trump. Según AFP, Trump criticó mucho a su antecesor, Jerome Powell, pero hasta ahora no ha atacado a Warsh por las tasas, y sigue intentando destituir a la gobernadora Lisa Cook. Loretta Mester, expresidenta de la Fed de Cleveland, dijo a AFP: "La Fed no toma en cuenta ningún tipo de asunto político en esa sala del FOMC. De verdad se basa en la economía". Mester cree que los fundamentos piden seguir subiendo, pero que la Fed podría esperar a diciembre. Wendy Edelberg, de la Brookings Institution, advirtió: "No le conviene a nadie que la Fed quede envuelta en el debate político justo antes de una elección".

Microsoft, Google y Amazon

Alphabet y Microsoft presentan resultados el miércoles 28 tras el cierre del mercado, con llamadas con analistas a las 4:30 p.m. y 5:30 p.m. ET, según los avisos de las compañías recogidos por StockTitan y TradingKey. Amazon lo hace el jueves 29, también tras el cierre, con llamada a las 5:00 p.m. ET.

Amazon pronosticó ventas de $197,000 a $202,000 millones para el trimestre, y Microsoft, ingresos de $89,850 a $90,950 millones. El mercado vigilará tres cosas: el negocio de la nube (Azure, Google Cloud y AWS), el gasto en inteligencia artificial y la publicidad.