Gasolina, dólar, IRS y Seguro Social del 17 al 23 de octubre, así terminó la semana
Publicado el 24/10/2026 a las 08:28
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Este es el resumen semanal de dinero de MundoNow para la semana del sábado 17 al viernes 23 de octubre de 2026. La gasolina regular bajó un poco, pero el diésel siguió al alza. El dólar cerró más caro tanto en México como en Colombia. El IRS anunció reembolsos automáticos para familias que adoptaron, y el Seguro Social ya tiene fecha para su próximo pago.
Por qué importa: el precio del combustible pesa en el presupuesto de cualquier hogar y encarece el transporte de mercancías. El tipo de cambio decide cuánto dinero les llega a las familias que reciben remesas. Y los avisos del IRS y del Seguro Social marcan fechas y trámites que conviene tener presentes.
Gasolina y diésel
Según el boletín de la Administración de Información Energética (EIA) del 20 de octubre, con precios al lunes 19 de octubre, el galón de gasolina regular promedió $4.284 en el país. Son 4.7 centavos menos que el lunes 12 de octubre ($4.331), pero sigue muy por encima de hace un año, cuando rondaba los $3.019.
El diésel fue en dirección contraria: $6.276 el galón, 9.7 centavos más que el 12 de octubre ($6.179). Hace un año estaba en unos $3.620.
Así quedó la gasolina regular en cinco estados el 19 de octubre:
- California: $6.031 (7.3 centavos menos)
- Texas: $3.704 (7.5 centavos menos)
- Florida: $3.981 (casi sin cambio)
- Nueva York: $4.313 (4.0 centavos menos)
- Ohio: $4.049 (17.9 centavos más)
En la Costa Oeste, el promedio fue de $5.557 el galón. El próximo boletín de la EIA saldrá el 27 de octubre.
Dólar en México y Colombia
México. El tipo de cambio FIX que publica Banxico se fijó en 18.4930 pesos por dólar el viernes 16 de octubre. Esta fue su evolución en la semana:
- Lunes 19: 18.4253
- Martes 20: 18.4200
- Miércoles 21: 18.6425
- Jueves 22: 18.7005 (el máximo de la semana)
- Viernes 23: 18.6670
El dólar subió 0.94% en la semana, unos 17 centavos de peso más por cada dólar. En la práctica, quien envía $500 a México recibe unos 87 pesos más que con el tipo de cambio del viernes anterior.
Colombia. La Tasa Representativa del Mercado (TRM), que publica la Superfinanciera y se consulta en datos.gov.co, fue de 3,170.46 pesos el viernes 16 de octubre. Después se movió así:
- Sábado 17 a lunes 19 (vigente): 3,174.67
- Martes 20: 3,156.32
- Miércoles 21: 3,163.76
- Jueves 22: 3,191.47
- Viernes 23: 3,185.01
De viernes a viernes, el alza fue de 0.46%. La TRM vigente del sábado 24 al lunes 26 de octubre es de 3,158.43 pesos, por debajo de la del viernes.
IRS
En un comunicado esta semana, el IRS informó que está enviando reembolsos automáticos a más de 50,000 familias que adoptaron y que tenían saldo arrastrado del crédito por adopción de años anteriores (de 2020 a 2024). Lo esencial:
- El ajuste corresponde solo al año tributario 2025.
- El límite es de $5,000 por cada niño que califica.
- Por lo general, no hay que presentar una declaración enmendada.
- Los reembolsos comenzaron a finales de septiembre y el IRS espera completar la mayoría antes de que termine el año.
- Los avisos llegan por correo unos 30 días después del ajuste.
Además, el jueves 22 de octubre el IRS recomendó solicitar ya el PIN de protección de identidad (IP PIN) a quienes piensen presentar su declaración temprano en 2027. Es un número de 6 dígitos para quienes tienen SSN o ITIN. El sistema en línea se desactivará por mantenimiento a mediados de noviembre y volverá a funcionar a mediados de enero, así que conviene no dejarlo para última hora.
Seguro Social
Según el calendario de la Administración del Seguro Social (SSA), que paga por día de nacimiento, el miércoles 21 de octubre se pagó a los beneficiarios nacidos del 11 al 20 del mes. El próximo pago será el miércoles 28 de octubre, para los nacidos del 21 al 31.
Recuerda también que ya se anunció el ajuste por costo de vida (COLA) de 2027: 3.6%.
Fuentes: EIA, Banxico, datos.gov.co, IRS, SSA.