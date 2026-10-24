Este es el resumen semanal de dinero de MundoNow para la semana del sábado 17 al viernes 23 de octubre de 2026. La gasolina regular bajó un poco, pero el diésel siguió al alza. El dólar cerró más caro tanto en México como en Colombia. El IRS anunció reembolsos automáticos para familias que adoptaron, y el Seguro Social ya tiene fecha para su próximo pago.

Por qué importa: el precio del combustible pesa en el presupuesto de cualquier hogar y encarece el transporte de mercancías. El tipo de cambio decide cuánto dinero les llega a las familias que reciben remesas. Y los avisos del IRS y del Seguro Social marcan fechas y trámites que conviene tener presentes.

Gasolina y diésel

Según el boletín de la Administración de Información Energética (EIA) del 20 de octubre, con precios al lunes 19 de octubre, el galón de gasolina regular promedió $4.284 en el país. Son 4.7 centavos menos que el lunes 12 de octubre ($4.331), pero sigue muy por encima de hace un año, cuando rondaba los $3.019.

El diésel fue en dirección contraria: $6.276 el galón, 9.7 centavos más que el 12 de octubre ($6.179). Hace un año estaba en unos $3.620.

Así quedó la gasolina regular en cinco estados el 19 de octubre:

California: $6.031 (7.3 centavos menos)

$6.031 (7.3 centavos menos) Texas: $3.704 (7.5 centavos menos)

$3.704 (7.5 centavos menos) Florida: $3.981 (casi sin cambio)

$3.981 (casi sin cambio) Nueva York: $4.313 (4.0 centavos menos)

$4.313 (4.0 centavos menos) Ohio: $4.049 (17.9 centavos más)

En la Costa Oeste, el promedio fue de $5.557 el galón. El próximo boletín de la EIA saldrá el 27 de octubre.

Dólar en México y Colombia

México. El tipo de cambio FIX que publica Banxico se fijó en 18.4930 pesos por dólar el viernes 16 de octubre. Esta fue su evolución en la semana: