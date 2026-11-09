El Departamento de Agricultura (USDA) abrió la puerta a usar los beneficios de WIC por internet. El 6 de noviembre de 2026, a través de su Administración de Alimentos y Nutrición (FNA), publicó en el Federal Register una regla final que elimina las barreras a las compras por internet con beneficios del programa WIC, incluida la prohibición actual de autorizar vendedores que operan por internet.

Por qué importa: para las familias con bebés y niños pequeños, hacer las compras sin ir a la tienda puede ser una gran comodidad. Pero no es automático: cada agencia estatal de WIC decide si ofrece compras por internet y cómo, así que depende de tu estado. En el año fiscal 2025, WIC atendió a un promedio de 6.9 millones de participantes al mes. Lo administran 88 agencias estatales, incluidas organizaciones tribales y territorios como Puerto Rico.

Qué cambia

La compra puede hacerse por internet, en la tienda o en la acera (curbside), al recoger el pedido.

Si un estado autoriza vendedores por internet, también debe permitir que los beneficios de un producto devuelto se reintegren a la cuenta, incluso en tiendas físicas.

Tras la transición completa a la tarjeta electrónica (EBT), los estados podrán usar nuevos tipos de pago, como pagos móviles, y emitir beneficios con más flexibilidad, por ejemplo, de forma remota.

El USDA estima que, cuando 44 agencias estatales ofrezcan compras por internet, cerca del 28% de los participantes en esos estados (unas 961,000 personas) haría un pedido por internet al mes.

Cuándo empieza

La regla entra en vigor el 7 de diciembre de 2026. Las agencias estatales tienen hasta el 4 de febrero de 2027 para cumplir con la mayoría de las disposiciones, como actualizar acuerdos con vendedores y procedimientos, y hasta el 6 de noviembre de 2028 para permitir la devolución de beneficios electrónicos cuando se devuelve un producto. Los estados pueden aplicar la mayoría de los cambios a su propio ritmo.

Ojo con las tarifas

Los fondos federales de WIC no pueden usarse para pagar tarifas de entrega, servicio, conveniencia o bolsas. El participante puede pagarlas con otra forma de pago, siempre que se cobren igual a los clientes que no usan WIC. Los vendedores tampoco pueden cobrárselas a la agencia estatal. El USDA estima que un pedido promedio de comestibles por internet tendrá unos $10.66 en tarifas de entrega y servicio en 2027.

Qué puedes hacer