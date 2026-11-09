Nvidia investiga a su CEO, Jensen Huang, por presunto vínculo sentimental con posible espía chino
Publicado el 09/11/2026 a las 08:57
La junta directiva de Nvidia abrió una investigación independiente sobre su fundador y director ejecutivo, y el caso de Nvidia Jensen Huang ya sacude a Wall Street y a Washington. ¿Qué pasó exactamente? Vamos por partes.
¿Qué dijo Nvidia?
El domingo 8 de noviembre, la empresa informó en un comunicado que la junta "está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican que el fundador y director ejecutivo ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera". El texto no menciona ningún país. La pesquisa la supervisará un comité de consejeros independientes, con asesores jurídicos externos.
Nvidia añadió que, "aunque la junta no tiene motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos de Nvidia se hayan visto comprometidos, la investigación examinará toda la información disponible". Huang respalda plenamente la revisión, cooperará y sigue como director ejecutivo mientras dure, según EFE, Bloomberg y AFP.
Ese mismo día, Huang, de 63 años, escribió a los empleados: "Le fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento muchísimo". También dijo: "Amo a nuestro país y a nuestra empresa, y estoy comprometido a proteger a Nvidia y a respaldar la seguridad nacional de Estados Unidos".
¿Cómo se llegó hasta aquí?
El 29 de octubre, The New York Times informó que la inteligencia de EE.UU. concluyó que una empresaria pasaba información a Pekín y que había desarrollado una relación cercana con el director de Nvidia. Según AFP, se trata de Alice Huang, también conocida como Huang Le, sin parentesco con Jensen Huang y vinculada a Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur. Huang había dicho antes que sus contactos con ella eran normales.
El sábado 7 de noviembre, el Times informó de un memorando del gobierno de Trump que decía que el Ministerio de Seguridad del Estado de China la reclutó para recopilar información sobre Huang y los chips de IA, según EFE y Stock Analysis. Ojo con esto: son afirmaciones de agencias de inteligencia, tal como las cuenta la prensa. Megaspeed, por su parte, ha sido acusada de contrabandear chips de Nvidia a China, según Stock Analysis.
China lo rechaza. El lunes 9 de noviembre, el portavoz de la Cancillería, Guo Jiakun, dijo: "La historia de un supuesto espía chino no es más que una difamación y una calumnia infundadas" (AFP).
La Telenovela:
La historia parece sacada de una novela de intriga internacional: romance clandestino, sospechas de espionaje y posibles consecuencias geopolíticas, económicas y personales de enorme alcance. Pero lo que hace este caso especialmente intrigante no es solo la presunta relación extramarital del CEO de Nvidia, Jensen Huang, sino la identidad de la mujer involucrada: una ejecutiva vinculada a Megaspeed, una empresa china que, según las alegaciones, hace apenas dos años contaba con activos e ingresos modestos y que, en un período relativamente corto, habría adquirido chips de Nvidia por miles de millones de dólares.
La pregunta inevitable es si estamos ante una coincidencia empresarial extraordinaria o una historia con implicaciones mucho más profundas para la industria tecnológica y la seguridad nacional de Estados Unidos.
¿Qué se dice en Washington?
El presidente Trump defendió a Huang el domingo: "Creo que es un hombre honorable". Aclaró que no había hablado con él sobre la investigación. En el Congreso el tono es distinto: tres presidentes republicanos de comités de la Cámara pidieron a Huang asistir a una sesión informativa a puerta cerrada el 18 de noviembre. El senador demócrata Chris Coons escribió que "el Congreso investigará y obtendrá respuestas".
Dan Ives, de Yorkville Ives & Co., habló de un momento de "ojo morado" para Huang, que provocará "múltiples investigaciones del Congreso, como mínimo".
¿Quién gana y quién pierde con todo esto?
Inversionistas pequeños. Según CNBC y Axios, las acciones bajaban cerca de 5% antes de la apertura del lunes, mientras otras tecnológicas subían. Hasta el viernes ya habían perdido 13% desde los primeros reportes. Por un lado, la junta dice no tener motivos para creer que se hayan comprometido secretos o seguridad nacional. Por otro, el liderazgo está bajo revisión. Ives llamó "comedia" hablar ya de reemplazar a Huang, pero dijo que eso depende de lo que encuentre la junta. Esto es información, no asesoría financiera.
La empresa. Nvidia es la segunda más valiosa empresa del mundo por capitalización bursátil, según Axios, y no tiene un plan de sucesión público, según Stock Analysis. Su fundador es, además, su cara más visible.
El gobierno de EE.UU. Está en juego la seguridad nacional y la competencia con China en chips. Los republicanos de la Cámara y el senador Coons piden respuestas; Trump, de momento, defiende a Huang.
China. Lo niega todo y habla de calumnia.
¿Y esto en qué me afecta?
Nvidia fabrica los chips que mueven la inteligencia artificial. Además, está en muchos fondos indexados y planes de retiro 401(k) que siguen al S&P 500, así que sus caídas pueden notarse en esas cuentas aunque nunca hayas comprado una acción suelta.
Piensa cuánto de tu dinero está ahí y qué plazo tienes. Luego sigue el caso: la próxima fecha clave es la sesión del 18 de noviembre en la Cámara. Para entender mejor el contexto, lee nuestra nota sobre la venta de chips de Nvidia a China y la de la reunión de Trump con China y la economía.
Fuentes: EFE vía El Economista; AFP vía France 24; Bloomberg Línea; CNBC; Axios; Stock Analysis. Datos consultados el 9 de noviembre de 2026.
Foto principal: EFE/EPA/Ritchie B. Tongo