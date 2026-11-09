La junta directiva de Nvidia abrió una investigación independiente sobre su fundador y director ejecutivo, y el caso de Nvidia Jensen Huang ya sacude a Wall Street y a Washington. ¿Qué pasó exactamente? Vamos por partes.

¿Qué dijo Nvidia?

El domingo 8 de noviembre, la empresa informó en un comunicado que la junta "está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican que el fundador y director ejecutivo ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera". El texto no menciona ningún país. La pesquisa la supervisará un comité de consejeros independientes, con asesores jurídicos externos.

Nvidia añadió que, "aunque la junta no tiene motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos de Nvidia se hayan visto comprometidos, la investigación examinará toda la información disponible". Huang respalda plenamente la revisión, cooperará y sigue como director ejecutivo mientras dure, según EFE, Bloomberg y AFP.

Ese mismo día, Huang, de 63 años, escribió a los empleados: "Le fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento muchísimo". También dijo: "Amo a nuestro país y a nuestra empresa, y estoy comprometido a proteger a Nvidia y a respaldar la seguridad nacional de Estados Unidos".

¿Cómo se llegó hasta aquí?

El 29 de octubre, The New York Times informó que la inteligencia de EE.UU. concluyó que una empresaria pasaba información a Pekín y que había desarrollado una relación cercana con el director de Nvidia. Según AFP, se trata de Alice Huang, también conocida como Huang Le, sin parentesco con Jensen Huang y vinculada a Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur. Huang había dicho antes que sus contactos con ella eran normales.

El sábado 7 de noviembre, el Times informó de un memorando del gobierno de Trump que decía que el Ministerio de Seguridad del Estado de China la reclutó para recopilar información sobre Huang y los chips de IA, según EFE y Stock Analysis. Ojo con esto: son afirmaciones de agencias de inteligencia, tal como las cuenta la prensa. Megaspeed, por su parte, ha sido acusada de contrabandear chips de Nvidia a China, según Stock Analysis.

China lo rechaza. El lunes 9 de noviembre, el portavoz de la Cancillería, Guo Jiakun, dijo: "La historia de un supuesto espía chino no es más que una difamación y una calumnia infundadas" (AFP).

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