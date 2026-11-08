Enfermera recién graduada es hallada muerta junto a su esposo en Texas; deja dos hijas
Publicado el 08/11/2026 a las 17:47
- Bianca “Bibi” Ramírez acababa de graduarse como enfermera
- Fue encontrada muerta junto a su esposo
- Sus dos hijas necesitan apoyo económico.
Bianca Bibi Ramírez, una enfermera recién graduada y madre de dos niñas, fue encontrada muerta junto a su esposo, del que estaba separada, en un vehículo cerca de Cresson, Texas. Las autoridades investigan el caso como un presunto homicidio seguido de suicidio.
El hallazgo ocurrió la noche del jueves 29 de octubre, después de un reporte de secuestro y una persecución policial que terminó en las inmediaciones del aeropuerto Bourland Field.
La muerte de Bibi dejó a dos hijas, de 9 y 14 años, mientras familiares y personas cercanas buscan apoyo económico para garantizar su bienestar tras la tragedia.
Bianca Bibi Ramírez ¿Qué ocurrió en Texas?[caption id="attachment_1700218" align="alignnone" width="1200"] La Policía de Burleson y los Texas Rangers investigan las circunstancias de la muerte de Bianca Ramírez y su esposo, Axel Ramírez, cerca del aeropuerto Bourland Field, en Cresson, Texas.[/caption]
De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Policía de Burleson, los agentes encontraron los cuerpos de Bianca y Axel Ramírez, su esposo del que se encontraba separada, dentro de un vehículo.
El incidente ocurrió después de que las autoridades recibieran un reporte de secuestro. Posteriormente se desarrolló una persecución que concluyó cerca del aeropuerto Bourland Field, en Cresson.
La Policía de Burleson investiga el caso junto con los Texas Rangers. Hasta el momento, la información disponible no establece una conclusión definitiva sobre las circunstancias de ambas muertes.
El novio de Bianca declaró a la prensa que ella había dejado a Axel después de años de presunto abuso emocional y físico. Sin embargo, la policía señaló que no tenía reportes previos de violencia doméstica entre la pareja.
Bianca Bibi Ramírez acababa de cumplir su sueño de ser enfermera[caption id="attachment_1700217" align="alignnone" width="634"] Familiares y personas cercanas a Bianca Ramírez buscan reunir 18,000 dólares mediante GoFundMe para apoyar a sus hijas de 9 y 14 años.[/caption]
Bianca era hija de inmigrantes y había dedicado años de esfuerzo a construir una carrera en el sector de la salud, según relata una campaña de GoFundMe organizada por Michael Gleason.
Durante años trabajó como asistente de cuidado de pacientes, hasta que recientemente consiguió graduarse con una licenciatura en Enfermería, cumpliendo su objetivo de convertirse en enfermera registrada.
Para sus seres queridos, aquel logro representaba su perseverancia y el deseo de ofrecer un futuro mejor a sus hijas, a quienes consideraba su principal motivación.
La recaudación describe a Bibi como una mujer profundamente religiosa, amante de la música y los animales, especialmente los perros, y comprometida con ayudar a otras personas.
Organizan recaudación para sus dos hijas[caption id="attachment_1700219" align="alignnone" width="868"] La Policía de Burleson y los Texas Rangers investigan las circunstancias de la muerte de Bianca Ramírez y su esposo, Axel Ramírez, cerca del aeropuerto Bourland Field, en Cresson, Texas.[/caption]
Tras su fallecimiento, Michael Gleason inició la campaña “Honoring Bibi Ramírez & Supporting Her Children”, destinada a apoyar a las niñas y aliviar los gastos que enfrenta la familia.
Los organizadores explicaron que las contribuciones permitirán atender necesidades inmediatas y futuras de las menores, además de ofrecerles mayor estabilidad económica durante los próximos años.
La campaña tiene una meta de 18,000 dólares. El material proporcionado muestra una actualización de 12,425 dólares recaudados, equivalente aproximadamente al 70% del objetivo.
La iniciativa se encuentra disponible en GoFundMe y solicita tanto donaciones como apoyo para compartir la historia de Bianca.
Familiares recuerdan su legado de amor[caption id="attachment_1700216" align="alignnone" width="618"] Bianca Ramírez: Bianca “Bibi” Ramírez, enfermera recién graduada y madre de dos niñas, fue encontrada muerta en Texas. Las autoridades investigan un presunto homicidio seguido de suicidio.[/caption]
En el mensaje de despedida publicado en la plataforma, Gleason destacó que la vida de Bianca no debe recordarse únicamente por las circunstancias de su muerte.
“La vida de Bibi fue mucho más que la tragedia que nos la arrebató. Fue profundamente amada, tuvo sueños por los que trabajó incansablemente, y deja un legado de compasión y resiliencia”, expresó.
El organizador también recordó que Bianca dedicó su vida al cuidado de los demás y pidió solidaridad para proteger a quienes más amaba: sus dos hijas.
Mientras continúa la investigación policial, la familia busca honrar su memoria y asegurar que las niñas reciban el apoyo necesario.
Fuentes: Departamento de Policía de Burleson, según la información proporcionada; campaña de GoFundMe Honoring Bibi Ramírez & Supporting Her Children, organizada por Michael Gleason para Rubi Alejandra Mendoza.