Enfermera recién graduada es hallada muerta junto a su esposo en Texas; deja dos hijas

Bianca “Bibi” Ramírez acababa de graduarse como enfermera

Fue encontrada muerta junto a su esposo

Sus dos hijas necesitan apoyo económico.

Bianca Bibi Ramírez, una enfermera recién graduada y madre de dos niñas, fue encontrada muerta junto a su esposo, del que estaba separada, en un vehículo cerca de Cresson, Texas. Las autoridades investigan el caso como un presunto homicidio seguido de suicidio.

El hallazgo ocurrió la noche del jueves 29 de octubre, después de un reporte de secuestro y una persecución policial que terminó en las inmediaciones del aeropuerto Bourland Field.

La muerte de Bibi dejó a dos hijas, de 9 y 14 años, mientras familiares y personas cercanas buscan apoyo económico para garantizar su bienestar tras la tragedia.

Bianca Bibi Ramírez ¿Qué ocurrió en Texas?

[caption id="attachment_1700218" align="alignnone" width="1200"]La Policía de Burleson y los Texas Rangers investigan las circunstancias de la muerte de Bianca Ramírez y su esposo, Axel Ramírez, cerca del aeropuerto Bourland Field, en Cresson, Texas.[/caption]

De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Policía de Burleson, los agentes encontraron los cuerpos de Bianca y Axel Ramírez, su esposo del que se encontraba separada, dentro de un vehículo.

El incidente ocurrió después de que las autoridades recibieran un reporte de secuestro. Posteriormente se desarrolló una persecución que concluyó cerca del aeropuerto Bourland Field, en Cresson.

La Policía de Burleson investiga el caso junto con los Texas Rangers. Hasta el momento, la información disponible no establece una conclusión definitiva sobre las circunstancias de ambas muertes.

El novio de Bianca declaró a la prensa que ella había dejado a Axel después de años de presunto abuso emocional y físico. Sin embargo, la policía señaló que no tenía reportes previos de violencia doméstica entre la pareja.