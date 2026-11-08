Retiran millones de escaleras vendidas en Costco y Lowe’s tras reportes de lesiones graves
Publicado el 08/11/2026 a las 14:07
La alerta afecta a 11 modelos de Little Giant vendidos durante casi 11 años. Entre los incidentes reportados hay fracturas de cráneo, conmociones cerebrales y pérdida de visión.
La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de Estados Unidos (CPSC) anunció el retiro de aproximadamente 3.6 millones de escaleras Little Giant vendidas en Costco, Lowe's y otros comercios.
- Por qué importa: Las escaleras pueden retraerse inesperadamente y provocar caídas. La empresa recibió 19 reportes de lesiones, incluidos tres casos de daños graves en la cabeza.
Retiro de escaleras Little Giant por lesiones graves
Over 3 million ladders sold at Costco, Lowe's and other retailers are being recalled nationwide following numerous reports of serious injuries.
See if you're affected: https://t.co/4BNhRonPhE https://t.co/j4LrNjJmGB
— PIX11 News (@PIX11News) November 7, 2026
La alerta federal señala que los mecanismos de bloqueo rápido pueden fallar cuando no quedan completamente asegurados, provocando que la escalera se cierre mientras alguien la utiliza.
Little Giant recibió 25 reportes de escaleras que se retrajeron inesperadamente. En 19 casos se notificaron lesiones de distinta gravedad.
Tres personas reportaron traumatismos craneales, fracturas de cráneo, conmociones cerebrales y otras consecuencias, como pérdida de visión, problemas auditivos y deterioro cognitivo.
Otros 16 reportes describieron fracturas de huesos o articulaciones, heridas y hematomas. La empresa también recibió 39 quejas sobre cierres rápidos que no funcionaban correctamente.
- El dato: Los reportes incluyen 25 incidentes de retracción y 39 avisos adicionales sobre problemas con los mecanismos de bloqueo.
¿Qué modelos de escaleras vendidas en Costco y Lowe's están afectados?
Ladders sold at Lowe’s, Costco and Amazon have been recalled following reports of head injuries and fractures. https://t.co/f5SQ2fYU04 https://t.co/pKyllyZ6Ro
— FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) November 7, 2026
El retiro comprende 11 modelos de escaleras Little Giant equipadas con el sistema de cierre rápido, comercializadas en establecimientos físicos y plataformas digitales.
Los modelos incluidos son Adjustable Fortress 2.0, Conquest 2.0, Dark Horse 2.0, Epic, King Kombo XT, Leveler, MegaLite, MegaLite+, Multi, Quantum y Vector.
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Para identificar las unidades afectadas, los consumidores deben buscar una etiqueta rectangular naranja con las letras "QC" en uno de los rieles.
Esta identificación aparece encima de uno de los mecanismos de bloqueo rápido y permite distinguir las escaleras incluidas en la alerta.
- Dónde se vendieron: Costco, Lowe's, Amazon y otros minoristas, tanto en tiendas físicas como por internet.
- Periodo de venta: Desde diciembre de 2015 hasta octubre de 2026.
¿Qué hacer si tienes una escalera Little Giant retirada?
More than 3 million ladders sold at Costco and Lowe’s recalled following several reported injuries
https://t.co/IlN2psp7bw
— WSAZ NewsChannel 3 (@WSAZnews) November 5, 2026
La CPSC recomienda suspender inmediatamente el uso de las escaleras afectadas y comunicarse con Little Giant para recibir instrucciones y un kit de reparación.
El procedimiento contempla etiquetas de advertencia, instrucciones y la aplicación de lubricante para comprobar el funcionamiento de los mecanismos de cierre rápido.
Si el problema continúa, el fabricante deberá evaluar la escalera antes de determinar si corresponde un reemplazo o un reembolso.
- Qué pueden hacer: Revisar la etiqueta del producto, dejar de utilizarlo y solicitar asistencia directamente al fabricante.
Little Giant contempla reemplazos y reembolsos
Los consumidores cuyas escaleras continúen presentando fallas después de la evaluación podrán recibir un modelo equivalente o solicitar la devolución del dinero.
El reembolso dependerá de la antigüedad del producto. Las escaleras compradas durante los últimos 12 meses podrán recibir la devolución completa del precio.
Lo que sigue: Los propietarios deberán verificar sus escaleras y completar las instrucciones del fabricante antes de volver a utilizarlas.
Fuente: NBC Chicago