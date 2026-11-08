Retiran millones de escaleras vendidas en Costco y Lowe’s tras reportes de lesiones graves

La alerta afecta a 11 modelos de Little Giant vendidos durante casi 11 años. Entre los incidentes reportados hay fracturas de cráneo, conmociones cerebrales y pérdida de visión.

La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de Estados Unidos (CPSC) anunció el retiro de aproximadamente 3.6 millones de escaleras Little Giant vendidas en Costco, Lowe's y otros comercios.

- Por qué importa: Las escaleras pueden retraerse inesperadamente y provocar caídas. La empresa recibió 19 reportes de lesiones, incluidos tres casos de daños graves en la cabeza.

Retiro de escaleras Little Giant por lesiones graves

Over 3 million ladders sold at Costco, Lowe's and other retailers are being recalled nationwide following numerous reports of serious injuries. See if you're affected: https://t.co/4BNhRonPhE https://t.co/j4LrNjJmGB — PIX11 News (@PIX11News) November 7, 2026

La alerta federal señala que los mecanismos de bloqueo rápido pueden fallar cuando no quedan completamente asegurados, provocando que la escalera se cierre mientras alguien la utiliza.

Little Giant recibió 25 reportes de escaleras que se retrajeron inesperadamente. En 19 casos se notificaron lesiones de distinta gravedad.

Tres personas reportaron traumatismos craneales, fracturas de cráneo, conmociones cerebrales y otras consecuencias, como pérdida de visión, problemas auditivos y deterioro cognitivo.

Otros 16 reportes describieron fracturas de huesos o articulaciones, heridas y hematomas. La empresa también recibió 39 quejas sobre cierres rápidos que no funcionaban correctamente.

- El dato: Los reportes incluyen 25 incidentes de retracción y 39 avisos adicionales sobre problemas con los mecanismos de bloqueo.