Corte Suprema podría cerrar la puerta a demandas contra agentes de ICE

Un caso por presunta negligencia médica en una prisión federal podría terminar debilitando una de las últimas vías para exigir indemnizaciones a funcionarios que violen derechos constitucionales.

La Corte Suprema de Estados Unidos examinará este 9 de noviembre un caso que podría limitar aún más las demandas contra agentes federales, incluidos funcionarios de ICE.

- Por qué importa: Una decisión que elimine el precedente legal conocido como Bivens podría impedir que víctimas de violaciones constitucionales reclamen indemnizaciones directamente a agentes federales por esa vía.

Corte Suprema podría limitar demandas contra agentes de ICE

Supreme Court case could end lawsuits against federal agents like ICE https://t.co/ORuMyJEjOk — USA TODAY Politics (@usatodayDC) November 8, 2026

El caso gira alrededor de Bivens v. Six Unknown Named Agents, una decisión de 1971 que permitió demandar a funcionarios federales por determinadas violaciones constitucionales.

Durante décadas, la Corte Suprema ha reducido el alcance de ese precedente, dificultando que las personas obtengan compensaciones económicas por actuaciones indebidas de empleados federales.

Ahora, el tribunal, integrado por seis jueces conservadores y tres liberales, tiene la oportunidad de revisar lo que todavía permanece de esa protección.

- El dato: El precedente Bivens permite reclamar daños monetarios en determinados casos, pero no garantiza que cualquier acusación contra un agente federal pueda convertirse en una demanda.

- El límite: La Corte ya restringió las demandas que presentan diferencias significativas respecto de los pocos casos constitucionales previamente reconocidos.