Corte Suprema podría cerrar la puerta a demandas contra agentes de ICE
Publicado el 08/11/2026 a las 13:39
Un caso por presunta negligencia médica en una prisión federal podría terminar debilitando una de las últimas vías para exigir indemnizaciones a funcionarios que violen derechos constitucionales.
La Corte Suprema de Estados Unidos examinará este 9 de noviembre un caso que podría limitar aún más las demandas contra agentes federales, incluidos funcionarios de ICE.
- Por qué importa: Una decisión que elimine el precedente legal conocido como Bivens podría impedir que víctimas de violaciones constitucionales reclamen indemnizaciones directamente a agentes federales por esa vía.
Corte Suprema podría limitar demandas contra agentes de ICE
Supreme Court case could end lawsuits against federal agents like ICE https://t.co/ORuMyJEjOk
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) November 8, 2026
El caso gira alrededor de Bivens v. Six Unknown Named Agents, una decisión de 1971 que permitió demandar a funcionarios federales por determinadas violaciones constitucionales.
Durante décadas, la Corte Suprema ha reducido el alcance de ese precedente, dificultando que las personas obtengan compensaciones económicas por actuaciones indebidas de empleados federales.
Ahora, el tribunal, integrado por seis jueces conservadores y tres liberales, tiene la oportunidad de revisar lo que todavía permanece de esa protección.
- El dato: El precedente Bivens permite reclamar daños monetarios en determinados casos, pero no garantiza que cualquier acusación contra un agente federal pueda convertirse en una demanda.
- El límite: La Corte ya restringió las demandas que presentan diferencias significativas respecto de los pocos casos constitucionales previamente reconocidos.
Una demanda de $3 millones podría cambiar las reglas[caption id="attachment_1700172" align="alignnone" width="1200"] Corte Suprema podría limitar demandas contra agentes de ICE. Foto Shutterstock[/caption]
La controversia comenzó con Kekai Watanabe, quien presentó una demanda de $3 millones contra una enfermera de una prisión federal de Honolulu.
Watanabe sostiene que recibió atención médica insuficiente después de resultar herido durante un enfrentamiento entre pandillas ocurrido en 2021.
Según su denuncia, recibió analgésicos de venta libre y le dijeron que dejara de quejarse, pese a que necesitaba atención especializada.
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Meses después, una radiografía reveló una fractura de coxis y fragmentos óseos desplazados hacia tejidos cercanos, según la información presentada.
- El proceso: Un tribunal de apelaciones permitió avanzar con la demanda al considerar que coincidía con un precedente de 1980 sobre atención médica inadecuada en prisiones federales.
- La disputa: El Departamento de Justicia sostiene que aquella decisión está obsoleta debido a sentencias posteriores que restringieron estas reclamaciones.
¿Qué podría pasar con las demandas contra ICE?
Aunque el litigio no involucra directamente a agentes migratorios, sus consecuencias podrían extenderse a otras instituciones federales, incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Erwin Chemerinsky, decano de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, advirtió que eliminar Bivens cerraría una vía judicial para responsabilizar a funcionarios federales.
Su advertencia cobra relevancia ante los cuestionamientos por actuaciones de agentes migratorios, incluidos los tiroteos mortales de Renee Nicole Good y Alex Pretti en Minneapolis.
Sin embargo, eliminar este precedente no significaría necesariamente que desaparezcan todas las formas de responsabilidad legal, como investigaciones penales u otras reclamaciones autorizadas por ley.
- Qué pueden hacer: Las personas que consideren vulnerados sus derechos pueden buscar asesoría legal para determinar qué recursos judiciales siguen disponibles según las circunstancias.
Lo que sigue: una decisión con consecuencias nacionales
La Corte Suprema escuchará los argumentos el 9 de noviembre, pero eso no significa que emitirá una sentencia ese mismo día.
Los jueces deberán determinar si la demanda de Watanabe puede continuar bajo los precedentes existentes o si corresponde restringir todavía más esas acciones.
El resultado podría establecer hasta dónde pueden acudir las personas a los tribunales federales para exigir compensaciones por presuntas violaciones constitucionales.
La cuestión central será si sobrevive esta vía de responsabilidad individual, mientras continúa el debate sobre los límites del poder de los agentes federales.
Fuente: USA Today