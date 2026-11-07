ICE arresta a policía estatal de Wisconsin y busca deportarlo a Sudáfrica

Un joven oficial fue detenido cuando intentaba abordar un vuelo nacional. Sus abogados aseguran que tiene permiso de trabajo vigente y una solicitud de asilo pendiente.

Un oficial de la Policía Estatal de Wisconsin, de 21 años, enfrenta un proceso de deportación a Sudáfrica tras ser arrestado por agentes de ICE en un aeropuerto de Madison.

- Por qué importa: La detención de Carel Aaron Van Der Merwe enfrenta dos versiones sobre su situación migratoria y plantea dudas sobre su posible deportación mientras solicita asilo.

ICE arresta a policía de Wisconsin: ¿lo deportarán?

A Wisconsin state trooper has been detained by Immigration and Customs Enforcement and is facing deportation to South Africa, according to his lawyer. Read more: https://t.co/phBcZRxxKr — ABC News (@ABC) November 6, 2026

Van Der Merwe fue interceptado el jueves en el Aeropuerto Regional del Condado de Dane, cuando se disponía a tomar un vuelo dentro de Estados Unidos.

Según su defensa, el joven presentó documentos que acreditaban su permiso de trabajo y la existencia de un trámite migratorio todavía sin resolver.

Sin embargo, los agentes federales lo esposaron, le colocaron grilletes y lo trasladaron a un centro de detención, denunció el bufete Christopher & De León.

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- El dato: Sus abogados aseguran que su autorización laboral permanece vigente hasta 2030.

- Dónde está: El sistema de localización de ICE lo registra en instalaciones de Juneau, en el condado de Dodge, según la información proporcionada.

El caso adquiere especial relevancia porque el detenido trabaja como oficial policial, aunque su empleo no lo exime de cumplir las leyes migratorias federales.