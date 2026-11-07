ICE arresta a policía estatal de Wisconsin y busca deportarlo a Sudáfrica
Publicado el 07/11/2026 a las 15:44
Un joven oficial fue detenido cuando intentaba abordar un vuelo nacional. Sus abogados aseguran que tiene permiso de trabajo vigente y una solicitud de asilo pendiente.
Un oficial de la Policía Estatal de Wisconsin, de 21 años, enfrenta un proceso de deportación a Sudáfrica tras ser arrestado por agentes de ICE en un aeropuerto de Madison.
- Por qué importa: La detención de Carel Aaron Van Der Merwe enfrenta dos versiones sobre su situación migratoria y plantea dudas sobre su posible deportación mientras solicita asilo.
ICE arresta a policía de Wisconsin: ¿lo deportarán?
A Wisconsin state trooper has been detained by Immigration and Customs Enforcement and is facing deportation to South Africa, according to his lawyer.
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— ABC News (@ABC) November 6, 2026
Van Der Merwe fue interceptado el jueves en el Aeropuerto Regional del Condado de Dane, cuando se disponía a tomar un vuelo dentro de Estados Unidos.
Según su defensa, el joven presentó documentos que acreditaban su permiso de trabajo y la existencia de un trámite migratorio todavía sin resolver.
Sin embargo, los agentes federales lo esposaron, le colocaron grilletes y lo trasladaron a un centro de detención, denunció el bufete Christopher & De León.
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- El dato: Sus abogados aseguran que su autorización laboral permanece vigente hasta 2030.
- Dónde está: El sistema de localización de ICE lo registra en instalaciones de Juneau, en el condado de Dodge, según la información proporcionada.
El caso adquiere especial relevancia porque el detenido trabaja como oficial policial, aunque su empleo no lo exime de cumplir las leyes migratorias federales.
DHS sostiene que el oficial excedió su estancia legal
Un oficial de la Policía Estatal de Wisconsin fue arrestado por ICE y se enfrenta a un proceso de deportación hacia Sudáfrica, tras ser interceptado por agentes federales mientras esperaba abordar un vuelo nacional en el Aeropuerto Regional del Condado de Dane, en Madison.
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ofreció una explicación diferente sobre la situación migratoria de Van Der Merwe.
Según la agencia federal, el sudafricano ingresó a Estados Unidos en marzo de 2019 con una autorización de estancia que expiró en septiembre de ese año.
La defensa sostiene que llegó legalmente cuando era menor de edad y lleva siete años esperando una entrevista para resolver su solicitud de asilo.
- La diferencia: El DHS señala que venció su estancia autorizada; los abogados destacan que tiene permiso laboral vigente y un caso de asilo pendiente.
Ambas circunstancias pueden coexistir, porque contar con autorización para trabajar no significa necesariamente tener un estatus migratorio permanente.
Tampoco una solicitud de asilo pendiente garantiza, por sí sola, que una persona esté protegida frente a cualquier procedimiento de deportación.
Abogados pedirán libertad bajo fianza para evitar su detención prolongada
El abogado Marc Christopher anunció que solicitará la libertad bajo fianza de Van Der Merwe mientras continúa la revisión de su situación migratoria.
Christopher calificó el trato recibido por su cliente como "inhumano y despreciable" y cuestionó la actuación de los agentes federales.
También pidió a los representantes de Wisconsin en el Congreso que intervengan para solicitar explicaciones y apoyar su liberación.
- El proceso: La defensa buscará que el oficial pueda permanecer en libertad mientras las autoridades determinan cómo continúa su expediente migratorio.
El DHS vinculó el arresto con las políticas migratorias de la administración Trump y su postura más restrictiva sobre los viajes nacionales de personas sin estatus regular.
No obstante, abordar un vuelo nacional, mantener una autorización de empleo y tener permiso para permanecer en el país son cuestiones legales distintas.
Lo que sigue: La defensa presentará su solicitud de fianza. La información disponible no confirma una orden definitiva de deportación ni una fecha para trasladarlo a Sudáfrica.
Actualización: preparan su liberación bajo supervisión
Una actualización publicada el 7 de noviembre por WMTV señala que Van Der Merwe será liberado bajo supervisión migratoria, según su abogado y un responsable de recursos humanos.
La medida contempla controles periódicos con ICE y vigilancia electrónica, mientras el oficial continúa enfrentando su proceso ante un juez de inmigración.
Sin embargo, el anuncio de liberación no equivale a la aprobación de su solicitud de asilo ni al cierre del procedimiento de deportación.
Fuente: Univision