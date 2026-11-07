Houston limita cooperación con ICE tras victoria demócrata en Texas
Publicado el 07/11/2026 a las 06:00
La policía dejará de contactar a agentes migratorios durante controles rutinarios. La decisión llega después de la derrota de Greg Abbott y abre una nueva etapa política en Texas.
Houston anunció este viernes 6 de noviembre nuevas restricciones a la colaboración de su policía con ICE, apenas tres días después de la victoria demócrata en Texas, según reportó Axios.
Por qué importa: La medida busca reducir el temor de las comunidades inmigrantes, mientras Texas se prepara para cambiar de gobernador tras más de tres décadas de control republicano.
Houston limita cooperación con ICE tras elecciones
El alcalde de Houston se repiensa la colaboración con ICE, su policía sólo reportará a personas que hayan cometido crímenes a la agencia federal.
Las elecciones tienen consecuencias… https://t.co/uSkblZPX5w
— Johnattan Bilancieri (@Bilancieri) November 6, 2026
El alcalde John Whitmire ordenó que los agentes de Houston contacten al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) únicamente bajo condiciones específicas.
La nueva disposición elimina los avisos rutinarios a las autoridades migratorias cuando una persona recibe una multa de tránsito y no es arrestada.
- Lo que cambia: La policía notificará a ICE cuando exista un arresto por un delito que pueda implicar cárcel y se cumplan las condiciones de la directiva.
Whitmire explicó que busca disminuir el miedo entre los residentes y recuperar la confianza en las autoridades locales.
El jefe policial Noe Diaz confirmó que las nuevas instrucciones ya fueron distribuidas entre los agentes y serán recordadas durante sus turnos.
La derrota de Abbott cambia el escenario político
Alcalde de Houston anuncia restricciones a cooperación de policía local con ICE
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— @telediariomty (@telediariomty) November 6, 2026
La decisión representa un cambio respecto a abril, cuando el gobernador republicano Greg Abbott amenazó con retirar fondos estatales a Houston.
- El dato: Abbott advirtió que podría suspender $110 millones en subvenciones para seguridad pública si la ciudad mantenía restricciones a la cooperación migratoria.
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Entonces, las autoridades municipales cedieron ante la amenaza financiera. Whitmire defendió aquella decisión por su responsabilidad de proteger el presupuesto municipal.
Sin embargo, el escenario cambió después de las elecciones del 3 de noviembre, cuando la demócrata Gina Hinojosa derrotó a Abbott.
Según los resultados publicados por la Secretaría de Estado de Texas, Hinojosa obtuvo aproximadamente el 52.8% de los votos frente al 45.7% del gobernador saliente.
ICE cuestiona las restricciones anunciadas en Houston
Houston Mayor Reverses ICE Policy Days After Democrats Sweep Texas Elections.
Mayor John Whitmire says “elections matter” as he orders Houston police to stop contacting ICE over administrative warrants during encounters that result only in citations or warnings. https://t.co/xP8X8pvADB
— The Dallas Express News (@DallasExpress) November 6, 2026
La agencia federal rechazó la decisión municipal y cuestionó que determinados delitos puedan quedar fuera de los contactos policiales rutinarios.
ICE mencionó delitos graves clasificados como no violentos, entre ellos la explotación sexual infantil y la distribución de heroína.
- La diferencia: La nueva política no impide que ICE realice operativos federales ni elimina la cooperación cuando existen arrestos que cumplen las condiciones establecidas.
La distinción es importante porque limitar las notificaciones policiales no equivale a prohibir la aplicación de las leyes federales de inmigración.
Whitmire reconoció que su decisión podría provocar nuevas tensiones con las autoridades estatales y federales, pero aseguró estar dispuesto a asumir ese riesgo.
¿Qué pasará con ICE cuando Hinojosa gobierne Texas?
Hinojosa asumirá la gobernación en enero de 2027 y se convertirá en la primera mujer latina al frente de Texas.
El cambio ocurre en un estado que concentra una parte importante de las detenciones migratorias y mantiene una extensa infraestructura de centros de detención.
- Lo que sigue: Houston deberá aplicar las nuevas instrucciones mientras Abbott permanece en el cargo y las autoridades federales mantienen sus competencias migratorias.
La incógnita es si otras ciudades adoptarán restricciones similares y cómo responderá el próximo gobierno estatal ante la cooperación policial con ICE.
Fuente: El Economista