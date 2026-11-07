La policía dejará de contactar a agentes migratorios durante controles rutinarios. La decisión llega después de la derrota de Greg Abbott y abre una nueva etapa política en Texas.

Houston anunció este viernes 6 de noviembre nuevas restricciones a la colaboración de su policía con ICE, apenas tres días después de la victoria demócrata en Texas, según reportó Axios.

Por qué importa: La medida busca reducir el temor de las comunidades inmigrantes, mientras Texas se prepara para cambiar de gobernador tras más de tres décadas de control republicano.

Houston limita cooperación con ICE tras elecciones

El alcalde de Houston se repiensa la colaboración con ICE, su policía sólo reportará a personas que hayan cometido crímenes a la agencia federal. Las elecciones tienen consecuencias… https://t.co/uSkblZPX5w — Johnattan Bilancieri (@Bilancieri) November 6, 2026

El alcalde John Whitmire ordenó que los agentes de Houston contacten al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) únicamente bajo condiciones específicas.

La nueva disposición elimina los avisos rutinarios a las autoridades migratorias cuando una persona recibe una multa de tránsito y no es arrestada.

- Lo que cambia: La policía notificará a ICE cuando exista un arresto por un delito que pueda implicar cárcel y se cumplan las condiciones de la directiva.

Whitmire explicó que busca disminuir el miedo entre los residentes y recuperar la confianza en las autoridades locales.

El jefe policial Noe Diaz confirmó que las nuevas instrucciones ya fueron distribuidas entre los agentes y serán recordadas durante sus turnos.