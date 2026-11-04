Hinojosa conquista la gobernación texana.

Talarico gana un escaño federal.

Casos de ICE movilizan electores.

Texas protagonizó un vuelco electoral con las victorias de Gina Hinojosa en la gobernación y James Talarico en el Senado federal durante los comicios del 3 de noviembre.

Hinojosa derrotó a Greg Abbott y se convertirá en la primera gobernadora latina del estado, recuperando para los demócratas un cargo perdido desde los años noventa.

Talarico venció a Ken Paxton y acompañó una jornada de avances demócratas en distintos puestos estatales, según los resultados reportados por FOX 7 Austin.

Las victorias modifican el equilibrio político de un territorio clave para los republicanos, aunque sus causas requieren considerar diversas preocupaciones del electorado.

Los operativos de ICE movilizaron a algunos votantes

[caption id="attachment_1699745" align="alignnone" width="1200"]Texas gira hacia los demócratas: ICE y el malestar electoral FOTO: EFE[/caption]

Los testimonios recogidos por Excélsior muestran que las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas influyeron en la decisión de algunos ciudadanos de votar.

Electoras de Houston relacionaron su participación con la muerte de Lorenzo Salgado Araujo y el atropellamiento de Miguel Parra Hernández durante operativos migratorios.

Entre ellas hubo mujeres que acudieron por primera vez a las urnas y describieron el impacto de estos casos en sus comunidades.

Esos relatos documentan motivaciones individuales, pero no permiten medir cuánto pesó ICE en el resultado estatal ni atribuirle por sí solo la victoria demócrata.