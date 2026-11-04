Texas cambia de rumbo: casos de ICE marcaron el voto de algunos electores
Publicado el 04/11/2026 a las 18:40
- Hinojosa conquista la gobernación texana.
- Talarico gana un escaño federal.
- Casos de ICE movilizan electores.
Texas protagonizó un vuelco electoral con las victorias de Gina Hinojosa en la gobernación y James Talarico en el Senado federal durante los comicios del 3 de noviembre.
Hinojosa derrotó a Greg Abbott y se convertirá en la primera gobernadora latina del estado, recuperando para los demócratas un cargo perdido desde los años noventa.
Talarico venció a Ken Paxton y acompañó una jornada de avances demócratas en distintos puestos estatales, según los resultados reportados por FOX 7 Austin.
Las victorias modifican el equilibrio político de un territorio clave para los republicanos, aunque sus causas requieren considerar diversas preocupaciones del electorado.
Los operativos de ICE movilizaron a algunos votantes[caption id="attachment_1699745" align="alignnone" width="1200"] Texas gira hacia los demócratas: ICE y el malestar electoral FOTO: EFE[/caption]
Los testimonios recogidos por Excélsior muestran que las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas influyeron en la decisión de algunos ciudadanos de votar.
Electoras de Houston relacionaron su participación con la muerte de Lorenzo Salgado Araujo y el atropellamiento de Miguel Parra Hernández durante operativos migratorios.
Entre ellas hubo mujeres que acudieron por primera vez a las urnas y describieron el impacto de estos casos en sus comunidades.
Esos relatos documentan motivaciones individuales, pero no permiten medir cuánto pesó ICE en el resultado estatal ni atribuirle por sí solo la victoria demócrata.
Lorenzo Salgado: una muerte que provocó exigencias de justicia
La violencia y muertes de mexicanos a manos de ICE en Texas se convirtieron en un motor electoral que dio un giro histórico al estado en favor de los demócratas.
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— Excélsior (@Excelsior) November 4, 2026
Lorenzo Salgado Araujo murió después de recibir un disparo de un agente de ICE durante una intervención en Houston el 7 de julio.
La agencia sostuvo que el conductor intentó atropellar a un funcionario. Sus familiares y dirigentes comunitarios reclamaron una investigación independiente y transparente.
El médico forense del condado de Harris clasificó la muerte como homicidio, una determinación médica que no equivale a establecer responsabilidad penal.
La Fiscalía local abrió una investigación paralela. El caso alimentó protestas y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza durante las detenciones migratorias.
Miguel Parra: un agente enfrenta una imputación
⚠️ ESTAS IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD ⚠️
📹 Revelan la cámara de un agente de ICE que atropelló a un hombre. El agente enfrenta cargos por arrollar a un trabajador mexicano en Houston https://t.co/X5I8DcIvyt
— EL PAÍS México (@elpaismexico) October 30, 2026
Miguel Parra Hernández sufrió lesiones graves cuando una camioneta conducida por un agente de ICE lo atropelló en Houston el 10 de octubre.
Un gran jurado imputó posteriormente al agente Mario Alberto Morales por agresión agravada con un arma mortal, en referencia al vehículo.
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ICE rechazó la imputación y defendió a su funcionario, mientras Parra continuaba recuperándose de múltiples fracturas, según información publicada por N+.
La acusación representa un procedimiento penal en curso; determinar culpabilidad corresponde al proceso judicial y no al debate electoral.
Voto latino en Texas: inmigración, precios y rendición de cuentas
La política migratoria convivió con otras preocupaciones. La cobertura de Associated Press también identificó malestar por los precios y la corrupción gubernamental.
Los demócratas recuperaron terreno en condados fronterizos donde los republicanos habían avanzado entre votantes hispanos en elecciones anteriores.
Para las comunidades latinas, el resultado abre una nueva etapa de exigencias sobre seguridad, condiciones económicas y supervisión de las autoridades.
Evaluar las respuestas de los nuevos representantes permitirá distinguir los compromisos de campaña de las acciones concretas una vez que asuman sus cargos.
FUENTE: excelsior